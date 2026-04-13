NTRNeel के लिए जूनियर एनटीआर ने बनाई इतनी दमदार बॉडी, जिम से आई तस्वीर देख फैंस शॉक्ड
प्रशांत नील के साथ अपनी फिल्म के लिए जूनियर एनटीआर के मस्कुलर ट्रांसफॉर्मेशन की तस्वीरें वायरल हो गई हैं.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 13, 2026 at 11:45 AM IST
हैदराबाद: जूनियर एनटीआर ने निर्देशक प्रशांत नील के साथ अपनी आगामी फिल्म, जिसका अस्थायी नाम 'ड्रैगन' (NTRNEEL), के लिए अपने नए दमदार लुक से सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है. अभिनेता ने सोमवार (13 अप्रैल) को जिम में ली गई एक दमदार तस्वीर साझा की, जिसके साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'बनाया है, खरीदा नहीं है'. इस कैप्शन और उनके शानदार शरीर ने तुरंत प्रशंसकों का ध्यान खींचा और ऑनलाइन प्रतिक्रियाओं की बाढ़ ला दी.
तस्वीर में जूनियर एनटीआर क्लासिक बैक डबल बाइसेप्स पोज में नजर आ रहे हैं, जिसमें उनका दमदार वी-टेपर शरीर दिख रहा है. उनके चौड़े कंधे, गठीले हाथ और पतली कमर महीनों की वेल ट्रेनिंग को दर्शाते हैं. पीठ के ऊपरी और मिडिल भाग की मांसपेशियां खासतौर से सॉलिड नजर आ रही हैं, जिससे उन्हें एक मजबूत और एक्शन के लिए तैयार लुक मिलता है. यह बदलाव उनके शरीर में कम फैट का संकेत भी देता है, जिससे पता चलता है कि वे प्रशांत नील द्वारा निर्देशित फिल्म में एक शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण भूमिका के लिए तैयारी कर रहे हैं.
इधर, सोशल मीडिया पर एनटीआर का फिजिक्यू ट्रांसफॉर्मेशन देख फैंस की आंखें फटी की फटी रह गई है. एक फैन ने लिखा, 'बिल्कुल सही... इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है!! अद्भुत लगन सर. एक अन्य ने बस "शानदार प्रदर्शन" लिखा, जबकि कई अन्य ने इसे "ज़बरदस्त" बताया और फायर इमोजी भेजे. कई प्रशंसकों ने फिल्म को लेकर उत्साह को दर्शाते हुए 'सुनामी आने वाली है' की भविष्यवाणी भी की.
यह नया लुक ऐसे समय में सामने आया है जब अफवाहें फैल रही थीं कि जूनियर एनटीआर के लुक को लेकर असंतोष के कारण फिल्म की शूटिंग रोक दी गई है. हालांकि, फिल्म निर्माताओं ने हाल ही में इन दावों को खारिज करते हुए कहा कि प्रोजेक्ट योजना के अनुसार आगे बढ़ रहा है और कोई भी रुकावट केवल नियमित तैयारियों का हिस्सा थी. अभिनेता की नवीनतम तस्वीर से इन अटकलों पर और भी विराम लगता है, जिससे संकेत मिलता है कि वह फिल्म के लिए अपने लुक को अंतिम रूप देने पर सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं.
खबरों के मुताबिक, जूनियर एनटीआर ने अपने शारीरिक रूप में काफी बदलाव किए हैं, जिनमें वजन कम होना और दुबला-पतला शरीर शामिल है. उन्हें घनी दाढ़ी में भी देखा गया है, जो इस एक्शन ड्रामा में अपेक्षित दमदार छवि को और भी निखार रही है. यह फिल्म जूनियर एनटीआर और प्रशांत नील के बीच पहला सहयोग है, जिसने प्रशंसकों के बीच पहले से ही जबरदस्त उत्साह पैदा कर दिया है.