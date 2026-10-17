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कंधे की सर्जरी के बाद जूनियर NTR ने फिर संभाली 'ड्रैगन' की कमान, शुभ मुहूर्त में शुरू की शूटिंग

जूनियर NTR ( POSTER )

हैदराबाद: जूनियर एनटीआर को इंडियन सिनेमा में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले एक्टर्स में से एक माना जाता है. इतना ही नहीं उन्हें फैंस द्वारा मैन ऑफ द मासेस के नाम से भी बुलाया जाता है. ऐसे में सामने आ रही नई अपडेट के मुताबिक एक्टर को इंटेंस एक्शन सीन की शूटिंग के दौरान कंधे में चोट लग गई थी, जिससे अब ठीक होने के बाद वह फिल्म ड्रैगन की शूटिंग फिर से शुरू कर रहे हैं.

सर्जरी के चलते लिया था ब्रेक

एक्टर की कंधे की सर्जरी अगस्त के महीने में हुई थी, जिसके बाद उन्होंने रिकवर होने के लिए ब्रेक लिया था. ऐसे में उनकी सेट पर वापसी फिल्म के लिए एक बड़ा कदम है, जिससे दर्शकों के बीच उत्साह की लहर देखने मिल रही है. NTR को उनके दमदार स्क्रीन प्रेजेंस, वर्सेटिलिटी और क्राफ्ट के लिए हमेशा बनाए रखे जाने वाले कमिटमेंट के लिए जाना जाता है. जूनियर NTR द्वारा शूटिंग पर वापस आने से फैंस के बीच उत्सुकता बनी हुई है, क्योंकि सभी एक्टर को सिल्वर स्क्रीन पर उनके नए अवतार में देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. सेट पर लौटे जूनियर एनटीआर