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जूनियर NTR के बर्थडे के लिए हो रही बड़ी तैयारी, NTRxNEEL से मिलेगा बड़ा सरप्राइज, हैदराबाद में मनेगा जश्न

हैदराबाद: "मैन ऑफ द मासेस" एन. टी. रामा राव कई सालों बाद इस बार हैदराबाद में अपना जन्मदिन मनाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, जो उनके फैंस और चाहने वालों के लिए इस मौके को बहुत खास बना रहा है. एक्टर, जो पिछले कुछ सालों से लगातार शूटिंग और काम में बिजी थे, आखिरकार शहर में अपने परिवार, दोस्तों और फैंस के बीच अपना जन्मदिन मनाएंगे.

खबरों की मानें तो, "#NTR कथित तौर पर कई सालों बाद हैदराबाद में परिवार और करीबियों के साथ अपना जन्मदिन मनाने वाले हैं, और इसके लिए वो NTRxNeel की शूटिंग से समय निकाल रहे हैं. NTR के सफर में हैदराबाद का हमेशा से खास महत्व रहा है, और इस साल का सेलिब्रेशन एक्टर और उनके फैंस दोनों के लिए एक इमोशनल पल है.

इस खबर ने फैंस के बीच पहले ही काफी उत्साह पैदा कर दिया है, जो सेलिब्रेशन के अपडेट्स का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. पिछले कुछ सालों में, NTR का जन्मदिन दुनिया भर के दर्शकों के लिए किसी त्यौहार से कम नहीं रहा है, जहां फैंस हर साल सुपरस्टार पर अपना प्यार लुटाने का इंतजार करते हैं. इस साल भी उत्साह अपने चरम पर है, और 20 मई को उनके जन्मदिन से पहले हैदराबाद में खास इंतजाम और जश्न की उम्मीद है.