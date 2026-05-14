जूनियर NTR के बर्थडे के लिए हो रही बड़ी तैयारी, NTRxNEEL से मिलेगा बड़ा सरप्राइज, हैदराबाद में मनेगा जश्न
NTR फैंस के लिए डबल ट्रीट: हैदराबाद में बर्थडे सेलिब्रेशन संग NTRxNeel की देखने मिलेगी पहली झलक!
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 14, 2026 at 10:38 AM IST
हैदराबाद: "मैन ऑफ द मासेस" एन. टी. रामा राव कई सालों बाद इस बार हैदराबाद में अपना जन्मदिन मनाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, जो उनके फैंस और चाहने वालों के लिए इस मौके को बहुत खास बना रहा है. एक्टर, जो पिछले कुछ सालों से लगातार शूटिंग और काम में बिजी थे, आखिरकार शहर में अपने परिवार, दोस्तों और फैंस के बीच अपना जन्मदिन मनाएंगे.
खबरों की मानें तो, "#NTR कथित तौर पर कई सालों बाद हैदराबाद में परिवार और करीबियों के साथ अपना जन्मदिन मनाने वाले हैं, और इसके लिए वो NTRxNeel की शूटिंग से समय निकाल रहे हैं. NTR के सफर में हैदराबाद का हमेशा से खास महत्व रहा है, और इस साल का सेलिब्रेशन एक्टर और उनके फैंस दोनों के लिए एक इमोशनल पल है.
इस खबर ने फैंस के बीच पहले ही काफी उत्साह पैदा कर दिया है, जो सेलिब्रेशन के अपडेट्स का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. पिछले कुछ सालों में, NTR का जन्मदिन दुनिया भर के दर्शकों के लिए किसी त्यौहार से कम नहीं रहा है, जहां फैंस हर साल सुपरस्टार पर अपना प्यार लुटाने का इंतजार करते हैं. इस साल भी उत्साह अपने चरम पर है, और 20 मई को उनके जन्मदिन से पहले हैदराबाद में खास इंतजाम और जश्न की उम्मीद है.
उत्साह को और बढ़ाते हुए, फैंस प्रशांत नील के डायरेक्शन में बन रही बहुप्रतीक्षित फिल्म NTRxNeel से एक खास अपडेट का भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जो NTR के जन्मदिन के मौके पर आने की उम्मीद है. बहुप्रतीक्षित NTRxNeel प्रोजेक्ट की पहली झलक भी NTR के जन्मदिन पर रिलीज की जाएगी. उम्मीद है कि यह खास झलक इस कोलैबोरेशन का पहला दमदार विजुअल इंट्रोडक्शन देगी, जो हाल के समय के सबसे चर्चित प्रोजेक्ट्स में से एक रहा है.
हैदराबाद में होने वाले NTR के जन्मदिन के जश्न और 19 मई की आधी रात को रिलीज होने वाली NTRxNeel की झलक के साथ, यह मौका देश भर के फैंस के लिए एक बड़ा सेलिब्रेशन बनने जा रहा है. यह पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों खुशियों को एक साथ लाता है, जिससे उत्साह और इंतजार की एक लहर पैदा हो गई है.