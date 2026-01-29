ETV Bharat / entertainment

दिल्ली HC के पर्सनैलिटी और पब्लिसिटी राइट्स की रक्षा करने के बाद अब जूनियर NTR को मिला लीगल प्रोटेक्शन

जूनियर NTR पर्सनैलिटी और पब्लिसिटी राइट्स ( ANI )

हैदराबाद: साउथ एक्टर अभिनेता नंदमुरी तारक रामा राव (NTR) के पर्सनैलिटी और पब्लिसिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश पारित किया है. कोर्ट का दखल एक्टर की उस पिटीशन के बाद आया है, जिसमें उन्होंने अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर उनकी पहचान के बड़े पैमाने पर बिना इजाजत और कमर्शियल गलत इस्तेमाल का जिक्र किया था. इस मामले पर ध्यान देते हुए, माननीय हाई कोर्ट ने उनके पर्सनैलिटी राइट्स को सुरक्षा दी. यह प्रोटेक्शन उनके नाम और पॉपुलर पहचान जैसे "NTR", "Jr. NTR", "NTR Jr.", "तारक", "नंदामुरी तारक रामा राव जूनियर", "जूनियर, नंदामुरी तारक रामाराव" और उनके निकनेम जैसे "मैन ऑफ मासेज", "यंग टाइगर" वगैरह के गैर-कानूनी कमर्शियल इस्तेमाल को कवर करता है, साथ ही उनकी इमेज, शक्ल और संबंधित चीजो को भी. कोर्ट ने निर्देश दिया है कि अगर ऐसा कोई भी गैर-कानूनी इस्तेमाल पाया जाता है, तो उसे लागू कानूनों के अनुसार हटा दिया जाना चाहिए. जूनियर NTR पर्सनैलिटी और पब्लिसिटी राइट्स (Jr NTR POST) खास बात यह है कि माननीय कोर्ट ने पहली नजर में ही साफ तौर पर माना है कि नंदामुरी तारक रामाराव (NTR) ने भारत में एक सेलिब्रिटी का दर्जा हासिल कर लिया है, और अपने सफल करियर के दौरान बहुत ज्यादा सद्भावना और इज्जत कमाई है. कोर्ट ने कहा कि उनका नाम, इमेज और पहचान लोगों के मन में उनसे खास तौर पर जुड़ी हुई है, जिससे उन्हें अपनी पर्सनैलिटी और उससे जुड़ी चीजो पर मालिकाना हक मिलता है.