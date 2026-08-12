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कंधे की सर्जरी के बाद Jr NTR ने प्रार्थना के लिए फैंस को कहा थैंक्स, बोले- जल्द मिलते हैं

इस हेल्थ बुलेटिन के कुछ घंटे बाद जूनियर एनटीआर ने एक्स (पहले ट्विटर) हैंडल पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने सभी चाहने वालों का शुक्रिया अदा किया. उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है, 'आप सभी के प्यार और दुआओं से मैं बहुत अभिभूत हूं. सर्जरी सफल रही और मैं ठीक हूं. KIMS में डॉक्टरों की शानदार टीम का दिल से शुक्रिया.'

अस्पताल ने 12 अगस्त को हेल्थ बुलेटिन जारी किया है और पुष्टि की कि कंधे की चोट के कारण जूनियर एनटीआर की आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी हुई और वे अच्छी तरह ठीक हो रहे हैं. हेल्थ बुलेटिन में कहा गया, 'हमें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि सर्जरी पूरी तरह सफल रही और मिस्टर एनटीआर ठीक हैं. अब वे मेडिकल देखरेख में एक व्यवस्थित रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम शुरू करेंगे.' मेडिकल टीम को उम्मीद है कि वे दो से तीन महीनों में पूरी तरह ठीक हो जाएंगे।.

हैदराबाद: तेलुगु सुपरस्टार जूनियर एनटीआर ने कंधे की सफल सर्जरी के बाद अपने फैंस, दोस्तों और परिवार का उनकी दुआओं और सपोर्ट के लिए शुक्रिया अदा किया है. यह सर्जरी तेलंगाना के सिकंदराबाद में KIMS हॉस्पिटल में हुई.

अपने दोस्तों, परिवार और फैंस के बारे में बात करते हुए एक्टर ने कहा कि उनका साथ उन्हें हर दिन हिम्मत देता है, और फिर एक उम्मीद भरे मैसेज के साथ अपनी बात खत्म की, जिसमें उन्होंने लिखा, 'जल्द ही मिलते हैं.'

जूनियर एनटीआर के कंधे में हाल ही में चोट लगी है और डॉक्टरों ने उन्हें छह से आठ हफ्ते आराम करने की सलाह दी है. 27 जुलाई को उनकी टीम ने सेहत के बारे में एक आधिकारिक जानकारी शेयर की और फैंस को भरोसा दिलाया कि जूनियर एनटीआर की हालत स्थिर है और घबराने की कोई बात नहीं है.

इसके बाद 11 अगस्त को एक्टर की टीम ने एक स्टेटमेंट जारी किया, जिसमें टीम ने इस मुश्किल समय में चिंता, समझदारी और लगातार साथ देने के लिए उनके फैंस, शुभचिंतकों और मीडिया का शुक्रिया अदा किया है.

बयान में लिखा था, 'जूनियर एनटीआर की कल हैदराबाद के KIMS हॉस्पिटल में कंधे की सर्जरी होगी. कंधे की चोट की मेडिकल जांच के बाद यह सर्जरी तय की गई है. डॉक्टरों की टीम एनटीआर के जल्द और अच्छी तरह ठीक होने के लिए काम कर रही है. सर्जरी के बाद उनकी सेहत में हो रहे सुधार के बारे में हम आपको जानकारी देते रहेंगे. आपकी समझदारी और लगातार मिल रहे सहयोग के लिए धन्यवाद.'

टीम ने एक्टर के फैंस और मीडिया से उनकी प्राइवेसी का सम्मान करने की अपील भी की. उन्होंने कहा कि उनके ठीक होने के बारे में जानकारी सही समय पर दी जाएगी.