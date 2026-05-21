'ड्रैगन' में दुश्मन नहीं देशभक्त बनेंगे Jr NTR, डायरेक्टर प्रशांत नील का खुलासा- अब तक की सबसे बड़ी देशभक्ति फिल्म
इस फिल्म की पहली झलक अब सामने आ चुकी है, जिसके हर एक शॉट में एक आकर्षक दुनिया की झलक देखने को मिल रही है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 21, 2026 at 3:02 PM IST
हैदराबाद: भारतीय सिनेमा की सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली फिल्मों में से एक 'ड्रैगन' अपनी बड़ी घोषणा के साथ हर तरफ छा गई है. यह फिल्म 'मैन ऑफ द मासेस' जूनियर एनटीआर (NTR) और देश के सबसे बड़े डायरेक्टर प्रशांत नील को एक साथ लेकर आ रही है, जो दर्शकों को सिनेमा का एक बेहद असाधारण अनुभव देने वाली है. एक बहुत बड़े स्केल पर बनाई जा रही यह फिल्म अपनी कमाल की कहानी और धमाकेदार एक्शन के साथ सिनेमाई अनुभव को एक बिल्कुल अलग लेवल पर ले जाने का वादा करती है.
इस फिल्म की पहली झलक अब सामने आ चुकी है, जिसके हर एक शॉट में एक विशाल और बेहद आकर्षक दुनिया की झलक देखने को मिल रही है. जिसने भी इस पहली झलक को देखा है, उसके होश उड़ गए हैं और अब हर कोई अपनी सांसें थामकर यह जानने का इंतजार कर रहा है कि यह फिल्म उनके लिए और क्या सरप्राइज लेकर आने वाली है.
फिल्म की पहली झलक के बारे में बात करते हुए, 'ड्रैगन' के डायरेक्टर प्रशांत नील ने फैंस के बीच मचे इस जबरदस्त उत्साह पर अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, 'हमने इस झलक में जो कुछ भी दिखाया है, वह सिर्फ एक सेटिंग (माहौल) है. हमने टीजर के जरिए जो बात पहुंचाई है, फिल्म उससे बिल्कुल उलट है. जैसा कि मैंने आपसे कहा, यह सिर्फ एक बैकग्राउंड तैयार करना है; आसान शब्दों में कहें तो यह सिर्फ खेलने का मैदान तैयार करने जैसा है, लेकिन इस फिल्म का असली ड्रामा यह है कि हम एक ऐसी कोशिश कर रहे हैं जो शायद अब तक की सबसे बेहतरीन देशभक्ति फिल्मों में से एक बनकर सामने आएगी'.
घोषणा के बाद से ही इस फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर जबरदस्त माहौल बना हुआ है और फैंस इसके हर एक अपडेट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. जब सिनेमा जगत के दो इतने बड़े और दमदार नाम एक साथ आ रहे हों, तो 'ड्रैगन' का सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक होना लाजमी है. दर्शक बड़े पर्दे पर इस मेगा कोलाबोरेशन (महा-मिलन) का जादू देखने के लिए बेहद एक्साइटेड हैं.
प्रशांत नील के डायरेक्शन में बन रही फिल्म 'ड्रैगन' में जूनियर एनटीआर लीड रोल में नजर आएंगे. इस फिल्म का निर्माण 'माइथ्री मूवी मेकर्स' और 'एनटीआर आर्ट्स' (NTR Arts) के बैनर तले किया जा रहा है. यह फिल्म कुल 5 भाषाओं में रिलीज होगी, और इसे 11 जून 2027 को एक भव्य स्तर पर सिनेमाघरों में रिलीज करने की तैयारी है.