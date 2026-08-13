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कंधे पर ब्रेस, चेहरे पर मुस्कान, आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज हुए Jr NTR, सामने आई एक्टर की तस्वीर

गुरुवार को अस्पताल के ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर जूनियर एनटीआर के साथ डॉक्टर्स की तस्वीर पोस्ट की गई, जिसमें एक्टर अपने दाहिने कंधे पर ब्रेस पहने हुए और बाएं हाथ से थंब्स-अप का इशारा करते हुए दिख रहे हैं. डॉक्टरों और अस्पताल की टीम के साथ तस्वीर खिंचवाते समय एक्टर के चेहरे पर मुस्कान थी और वे खुश नजर आ रहे थे.

जूनियर एनटीआर की हाल ही में कंधे की चोट के लिए सर्जरी हुई है, जो उन्हें प्रशांत नील की फिल्म 'ड्रैगन' की शूटिंग के दौरान लगी थी. अस्पताल ने गुरुवार को बताया कि उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है और रिकवरी के लिए वे रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम से गुजरेंगे.

हैदराबाद: तेलुगु सुपरस्टार जूनियर एनटीआर को कंधे की सफल आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी के बाद KIMS हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी गई है. हॉस्पिटल ने गुरुवार, 13 अगस्त को इस बात की पुष्टि की और बताया कि सर्जरी के बाद एक्टर की हालत ठीक है.

एक्टर के हेल्थ के बारे में जानकारी देते हुए अस्पताल ने बताया, 'हमें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि डॉ. आर. ए. पूर्णचंद्र तेजस्वी और डॉ. नितिन बेज्जंकी की देखरेख में कंधे की सफल आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी के बाद, एक्टर एन.टी.आर. को सिकंदराबाद के KIMS अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है.'

अस्पताल ने एक्टर के हेल्थ के बारे में जानकारी देते हुए आगे बताया, 'वे ठीक हैं और अब पूरी तरह ठीक होने के लिए मेडिकल देखरेख में एक व्यवस्थित रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम जारी रखेंगे. हमारे सीएमडी डॉ. बी. भास्कर राव ने उनके जल्द और पूरी तरह ठीक होने की कामना की. हम एनटीआर के लिए लगातार मजबूती और आगे आसानी से ठीक होने की कामना करते हैं.'

बुधवार को सर्जरी के बाद, जूनियर एनटीआर ने फैंस को उनके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद दिया. उन्होंने एक्स (पहले ट्विटर) हैंडल पर पोस्ट साझा करते हुए लिखा, 'आप सभी के प्यार और दुआओं से मैं अभिभूत हूं. सर्जरी सफल रही और मैं ठीक हूं. KIMS के बेहतरीन डॉक्टरों की टीम का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूं.' उन्होंने आगे कहा, 'मेरे दोस्तों, परिवार और फैंस आपका सपोर्ट मुझे हर दिन हिम्मत देता है. जल्द ही मिलते हैं.'

यह सर्जरी ऑर्थोपेडिक सर्जन्स की एक टीम ने की, जिसमें डॉ. आरए पूर्णचंद्र तेजस्वी, डॉ. नितिन बेज्जंकी, डॉ. मधुसूदन राव और डॉ. श्रीनिवास राव सुरापनेनी शामिल थे. अस्पताल ने पहले कहा था कि डॉक्टर्स को उनके पूरी तरह ठीक होने की उम्मीद है. उन्होंने बताया कि सामान्य स्थिति में लौटने में जूनियर एनटीआर को दो से तीन महीने में लग सकते हैं. उनकी टीम ने 27 जुलाई को यह भी कहा था कि उनकी हालत स्थिर है और घबराने की कोई बात नहीं है.