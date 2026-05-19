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जूनियर NTR बर्थडे: NTRxNeel से फर्स्ट लुक आने से पहले जरूर देख डालें 'मैन ऑफ मासेज' की ये दमदार फिल्में

NTR के करियर की सबसे आइकॉनिक फिल्मों में से एक, सिम्हाद्री ने उन्हें मास सुपरस्टार बना दिया। उनकी विस्फोटक ऊर्जा, भावनात्मक अभिनय और दमदार संवाद अदायगी ने इस फिल्म को कल्ट स्टेटस दिलाया. आज भी सिम्हाद्री तेलुगु सिनेमा की सबसे यादगार कमर्शियल फिल्मों में गिनी जाती है और यह समझने के लिए बेहद जरूरी है कि NTR कैसे एक बड़े सिनेमाई फेनोमेनन बने.

वह फिल्म जिसने NTR को ग्लोबल स्टार बनाया है. आरआरआर में कोमारम भीम के किरदार में NTR ने ताकत, दर्द, गुस्से और भावनाओं से भरा शानदार प्रदर्शन दिया. खासकर 'कोमारम भीमुडो' वाला भावनात्मक दृश्य और विस्फोटक एक्शन एपिसोड ने दुनियाभर के दर्शकों को प्रभावित किया. आरआरआर की ऐतिहासिक सफलता ने साबित किया कि NTR की लोकप्रियता भाषाओं और सीमाओं से कहीं आगे जाती है.

करियर बदल देने वाली ब्लॉकबस्टर फिल्मों से लेकर अपनी बहुमुखी अभिनय क्षमता दिखाने वाले किरदारों तक, ये सात फिल्में पूरी तरह साबित करती हैं कि दुनिया भर के दर्शक उनके अगले सिनेमाई अध्याय का बेसब्री से इंतजार क्यों कर रहे हैं. अगर NTRxNeel से पहले किसी भी फैन को एक परफेक्ट बिंज-वॉच लिस्ट चाहिए, तो यही है. बता दें, आगामी 20 मई को जूनियर एनटीआर 43 साल के होने जा रहे हैं.

हैदराबाद: NTRxNeel के बड़े सिनेमाई विस्फोट से पहले यह सही समय है कि 'मैन ऑफ द मासेस' NTR के शानदार सफर को परिभाषित करने वाली फिल्मों को फिर से देखा जाए. सालों के दौरान NTR ने खुद को भारतीय सिनेमा के सबसे दमदार कलाकारों में साबित किया है, जिन्होंने मास अपील, भावनात्मक गहराई, जबरदस्त एक्शन और शानदार स्क्रीन प्रेजेंस को बेहद सहजता से संतुलित किया है.

4. टेम्पर

टेम्पर NTR के अभिनय सफर में बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई. एक गुस्सैल और खामियों से भरे पुलिस अधिकारी के किरदार में, जो धीरे-धीरे भावनात्मक बदलाव से गुजरता है, NTR ने अपने करियर का सबसे रॉ और तीव्र प्रदर्शन दिया. इस फिल्म ने उनके अभिनय का नया और ज्यादा भावनात्मक पक्ष दिखाया और यह उनके करियर की बड़ी वापसी मानी गई.

5. नन्नाकु प्रेमथो

स्टाइलिश, भावनात्मक और कई परतों वाली नन्नाकु प्रेमथो में NTR बिल्कुल अलग अंदाज में नजर आए. पारंपरिक मास हीरो की छवि से हटकर उन्होंने बेहद संयमित और सूक्ष्म अभिनय किया, जिसने उनके परिपक्व कलाकार होने को साबित किया. फिल्म की भावनात्मक गहराई और उनकी शानदार स्क्रीन प्रेजेंस ने इसे उनकी फिल्मोग्राफी की सबसे खास फिल्मों में शामिल कर दिया.

6. जनता गैराज

एक्शन, इमोशन और सामाजिक संदेश का बेहतरीन मिश्रण, जनता गैराज NTR की सबसे पसंदीदा फिल्मों में गिनी जाती है. उनका सधा हुआ अभिनय, भावनात्मक तीव्रता और परिवार से जुड़ी कहानी के साथ गहरा जुड़ाव दर्शकों के दिलों को छू गया. इस फिल्म ने फिर साबित किया कि NTR भावनात्मक रूप से मजबूत कमर्शियल फिल्मों को शानदार तरीके से संभाल सकते हैं.

7. अरविंदा समेथा वीरा राघव

NTR के करियर के सबसे भावनात्मक और शक्तिशाली प्रदर्शनों में से एक, अरविंदा समेथा वीरा राघव हिंसा, दुख और मोक्ष जैसे विषयों को बेहद गहराई से दिखाती है. NTR ने इस किरदार में जबरदस्त संवेदनशीलता और भावनात्मक परिपक्वता दिखाई, खासकर फिल्म के भारी इमोशनल दृश्यों में. उनके अभिनय ने इस एक्शन ड्रामा को अलग ऊंचाई दी और यह साबित किया कि वह तीव्रता और भावना को कितनी सहजता से साथ ला सकते हैं.

जैसे-जैसे NTRxNeel को लेकर उत्साह अपने चरम पर पहुंच रहा है, ये सात फिल्में एक बार फिर याद दिलाती हैं कि NTR आज भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े और सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले सितारों में क्यों शामिल हैं.

हर फिल्म NTR के अलग रंग को दिखाती है. मास हीरो, भावनात्मक कलाकार, स्टाइलिश परफॉर्मर और ग्लोबल आइकॉन और अगर अब तक का उनका सफर कोई संकेत देता है, तो आने वाला अध्याय पहले से कहीं ज्यादा बड़ा होने वाला है.