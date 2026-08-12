ETV Bharat / entertainment

Jr NTR का हेल्थ अपडेट, डॉक्टर्स ने कहा- सर्जरी सफल रही, जानें कैसी है अब एक्टर की तबीयत

जूनियर एनटीआर हैदराबाद में कंधे की सर्जरी करवाएंगे. उनकी टीम ने फैंस से एक्टर की प्राइवेसी का सम्मान करने को कहा है.

Jr NTR
जूनियर एनटीआर (IANS)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 12, 2026 at 5:47 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: तेलुगु सुपरस्टार जूनियर एनटीआर को हाल ही में कंधे में गंभीर चोट लगी थी, जिसके बाद उन्हें आठ हफ्ते आराम करने की सलाह दी गई थी. आज, 12 अगस्त को हॉस्पिटल की ओर से एक्टर की सेहत और रिकवरी को लेकर हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया है.

हॉस्पिटल ने बुधवार को एक लेटेस्ट हेल्थ बुलेटिन जारी किया, जिसमें उन्होंने बताया कि तेलुगु एक्टर जूनियर एनटीआर की सिकंदराबाद के केआईएमएस हॉस्पिटल में कंधे की सफल आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी हुई.

बुलेटिन के अनुसार, जूनियर एनटीआर को हाल ही में कंधे में चोट लगी थी. मेडिकल स्पेशलिस्ट की टीम से सलाह और फॉलो-अप के बाद, उन्हें पूरी तरह ठीक होने के लिए आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी कराने की सलाह दी गई थी. यह सर्जरी ऑर्थोपेडिक सर्जनों की एक टीम ने की, जिसमें डॉ. आर.ए. पूर्णचंद्र तेजस्वी, डॉ. नितिन बेज्जंकी, डॉ. मधुसूदन राव और डॉ. श्रीनिवास राव सुरापनेनी शामिल थे.

Jr NTR health bulletin
जूनियर एनटीआर की हेल्थ बुलेटिन (ETV Bharat)

हॉस्पिटल ने बताया कि सर्जरी पूरी तरह सफल रही और जूनियर एनटीआर ठीक हैं. अब वे मेडिकल देखरेख में एक तय रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम से गुजरेंगे. बुलेटिन में कहा गया है कि डॉक्टरों को उम्मीद है कि वे पूरी तरह ठीक हो जाएंगे और 2 से 3 महीनों में अपनी सामान्य स्थिति में लौट आएंगे.

इससे पहले जूनियर एक्टर की टीम ने एक बयान जारी किया था. जिसमें टीम ने इस मुश्किल समय में चिंता, समझदारी और लगातार साथ देने के लिए उनके फैंस, शुभचिंतकों और मीडिया का शुक्रिया अदा किया है.

बयान में लिखा था, 'जूनियर एनटीआर की कल हैदराबाद के KIMS हॉस्पिटल में कंधे की सर्जरी होगी. कंधे की चोट की मेडिकल जांच के बाद यह सर्जरी तय की गई है. डॉक्टरों की टीम एनटीआर के जल्द और अच्छी तरह ठीक होने के लिए काम कर रही है. सर्जरी के बाद उनकी सेहत में हो रहे सुधार के बारे में हम आपको जानकारी देते रहेंगे. आपकी समझदारी और लगातार मिल रहे सहयोग के लिए धन्यवाद.' टीम ने एक्टर के फैंस और मीडिया से उनकी प्राइवेसी का सम्मान करने की अपील भी की. उन्होंने कहा कि उनके ठीक होने के बारे में जानकारी सही समय पर दी जाएगी.

जूनियर एनटीआर के कंधे में 27 जुलाई, 2026 को चोट लगी थी. इस घटना के बाद उनके ऑफिस ने एक बयान जारी किया. इस अपडेट में फैंस को भरोसा दिलाया गया कि चिंता की कोई तुरंत वजह नहीं है.

एक्टर के ऑफिस ने उस समय कहा, 'हमें सबको यह बताते हुए अफसोस हो रहा है कि आज शाम मिस्टर एनटीआर के कंधे में दुर्भाग्यपूर्ण चोट लग गई है.' बाद में डॉक्टरों की एक टीम ने चोट की जांच की. ठीक होने की प्रक्रिया के तहत जूनियर एनटीआर को आराम करने की सलाह दी गई.

यह भी पढ़ें:

TAGGED:

JR NTR HEALTH UPDATE
JR NTR INJURY
JR NTR SHOULDER SURGER
जूनियर एनटीआर हेल्थ
JUNIOR NTR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.