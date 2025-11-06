ETV Bharat / entertainment

NTRNEEL का जल्द शुरू होगा अगला शेड्यूल, बीस्ट मोड में नजर आएंगे जूनियर NTR, देखें फोटो

NTRNeel का अगला शेड्यूल बहुत जल्द शुरू होने जा रहा है. इसके लिए मेकर्स ने एक अपडेट जारी किया है.

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 6, 2025 at 5:03 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: साउथ सुपरस्टार जूनियर एनटीआर बॉलीवुड डेब्यू फिल्म वॉर 2 की फ्लॉप के बाद प्रशांत नील की तैयारियों में जुटे हुए हैं. NTRNeel प्रोजेक्ट लंबे समय से चर्चा में हैं और फिल्म के कई शेड्यूल पूरे हो चुके हैं. अब फिल्म पर बड़ा अपडेट सामने आया है. NTRNeel का अगला शेड्यूल बहुत जल्द शुरू होने जा रहा है. इसके लिए मेकर्स ने एक अपडेट जारी किया है. इस अपडेट में जूनियर एनटीआर और फिल्म के डायरेक्टर प्रशांत नील की एक तस्वीर सामने आई है.

जूनियर एनटीआर का बीस्ट लुक

इस तस्वीर में सेलेब्स के हेयरस्टाइलिश आलिम हकीम जूनियर एनटीआर को बीस्ट लुक देते नजर आ रहे हैं. इस तस्वीर को फिल्म के निर्माता मैत्री मूवी मेकर्स ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर शेयर किया है. इस तस्वीर में आलिम हकीम को जूनियर एनटीआर की हजामत करते देखा जा रहा है. इस तस्वीर को शेयर कर इसके कैप्शन में लिखा गया है, बीस्ट मोड एक बार फिर आग लगाने वाल है, है NTRNEEL का नेक्स्ट शेड्यूल जल्द शुरू होने जा रहा है.

कब रिलीज होगी फिल्म ?

फिल्म की कहानी के बारे में अभी कुछ भी नहीं बताया गया है, लेकिन NTRNEEL एख एक्शन, ड्रामे से भरपूर एक जबरदस्त फिल्म बताई जा रही है. इस फिल्म का निर्माण कल्याण राम नंदमुरी, नवीन यर्नेनी, रविशंकर यलमनचिली और हरि कृष्ण कोसाराजू ने किया है और इसे मैथ्री मूवी मेकर्स और एनटीआर आर्ट्स ने समर्थन दिया है. NTRNeel वॉर 2 के बाद जूनियर एनटीआर की बड़े पर्दे पर फिर वापसी होने जा रही है. जूनियर एनटीआर ने फिल्म आरआरआर से ग्लोबल लेवल पर सुर्खियां बटोरी हैं और फिल्म ने ऑस्कर विनिंग सॉन्ग नाटू-नाटू दिया है. NTRNEEL गर्मियों की छुट्टियों में 25 जून 2026 को रिलीज होगी.

ये भी पढ़ें:

मैन ऑफ मासेस जूनियर NTR हैं इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के फ्यूचर?, एक्टर को खास बनाती हैं ये बातें

TAGGED:

JR NTR AND PRASHANTH NEEL
NTRNEEL
NTRNEEL UPDATE
जूनियर एनटीआर
JR NTR FILM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

भारतीय मूल के जोहरान ममदानी ने रचा इतिहास, बने न्यूयॉर्क शहर के मेयर, कहा- भविष्य हमारे हाथों में

पाकिस्तान खिलाड़ी पर चली तलवार, आईसीसी ने 2 मैच के लिए लगाया बैन

साईं बाबा जन्म शताब्दी कार्यक्रम: 140 देशों के भक्त जुटेंगे, उपराष्ट्रपति और पीएम भी होंगे शामिल

मसूरी पहुंची क्लासिक हिमालयन ड्राइव 2025 विंटेज कार रैली, बलखाती सड़कों पर दिखा मोटरिंग का जुनून

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.