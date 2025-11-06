NTRNEEL का जल्द शुरू होगा अगला शेड्यूल, बीस्ट मोड में नजर आएंगे जूनियर NTR, देखें फोटो
NTRNeel का अगला शेड्यूल बहुत जल्द शुरू होने जा रहा है. इसके लिए मेकर्स ने एक अपडेट जारी किया है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 6, 2025 at 5:03 PM IST
हैदराबाद: साउथ सुपरस्टार जूनियर एनटीआर बॉलीवुड डेब्यू फिल्म वॉर 2 की फ्लॉप के बाद प्रशांत नील की तैयारियों में जुटे हुए हैं. NTRNeel प्रोजेक्ट लंबे समय से चर्चा में हैं और फिल्म के कई शेड्यूल पूरे हो चुके हैं. अब फिल्म पर बड़ा अपडेट सामने आया है. NTRNeel का अगला शेड्यूल बहुत जल्द शुरू होने जा रहा है. इसके लिए मेकर्स ने एक अपडेट जारी किया है. इस अपडेट में जूनियर एनटीआर और फिल्म के डायरेक्टर प्रशांत नील की एक तस्वीर सामने आई है.
जूनियर एनटीआर का बीस्ट लुक
इस तस्वीर में सेलेब्स के हेयरस्टाइलिश आलिम हकीम जूनियर एनटीआर को बीस्ट लुक देते नजर आ रहे हैं. इस तस्वीर को फिल्म के निर्माता मैत्री मूवी मेकर्स ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर शेयर किया है. इस तस्वीर में आलिम हकीम को जूनियर एनटीआर की हजामत करते देखा जा रहा है. इस तस्वीर को शेयर कर इसके कैप्शन में लिखा गया है, बीस्ट मोड एक बार फिर आग लगाने वाल है, है NTRNEEL का नेक्स्ट शेड्यूल जल्द शुरू होने जा रहा है.
कब रिलीज होगी फिल्म ?
फिल्म की कहानी के बारे में अभी कुछ भी नहीं बताया गया है, लेकिन NTRNEEL एख एक्शन, ड्रामे से भरपूर एक जबरदस्त फिल्म बताई जा रही है. इस फिल्म का निर्माण कल्याण राम नंदमुरी, नवीन यर्नेनी, रविशंकर यलमनचिली और हरि कृष्ण कोसाराजू ने किया है और इसे मैथ्री मूवी मेकर्स और एनटीआर आर्ट्स ने समर्थन दिया है. NTRNeel वॉर 2 के बाद जूनियर एनटीआर की बड़े पर्दे पर फिर वापसी होने जा रही है. जूनियर एनटीआर ने फिल्म आरआरआर से ग्लोबल लेवल पर सुर्खियां बटोरी हैं और फिल्म ने ऑस्कर विनिंग सॉन्ग नाटू-नाटू दिया है. NTRNEEL गर्मियों की छुट्टियों में 25 जून 2026 को रिलीज होगी.