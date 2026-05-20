जूनियर NTR बर्थडे: 'ड्रैगन' स्टार को लगा बधाईयों का तांता, फैंस ने किया सालों बाद 'मैन ऑफ मासेज' का दीदार
जूनियर एनटीआर ने कई सालों बाद हैदराबाद में फैंस के बीच अपना बर्थडे मनाया है. खबर के अंदर देखें
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 20, 2026 at 12:14 PM IST
हैदराबाद: साउथ सुपरस्टार जूनियर एनटीआर आज 20 मई को अपना 43वां जन्म दिन मना रहे हैं. इस मौके पर एक्टर ने अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म ड्रैगन से एक टीजर शेयर कर अपनी पहली झलक फैंस को दिखा दी है. ड्रैगन से एक्टर का जबरदस्त और मासी फर्स्ट लुक देख फैंस के चेहरे खिल उठे हैं. ड्रैगन में जूनियर एनटीआर अलग ही स्वैग और लुक में दिख रहे हैं. ना सिर्फ फैंस बल्कि इंडियन सेलेब्स ड्रैगन के टीजर में उनके लुक और एक्टिंग की तारीफ कर उन्हें जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं. इस कड़ी में पुष्पा स्टार अल्लू अर्जुन और कांतारा स्टार ऋषभ शेट्टी समेत कई स्टार्स शामिल हैं.
Many happy returns of the day Bava @tarak9999 ! May you have abundant prosperity, peace & love .— Allu Arjun (@alluarjun) May 20, 2026
This time it ain’t tiger
It’s DRAGON 🐉
Roaring fire every shot 🔥
अल्लू अर्जुन
अल्लू अर्जुन ने अपने एक्स पोस्ट में जूनियर एनटीआर को जन्मदिन की बधाई देते हुए ड्रैगन की टीजर की भी तारीफ की है. पुष्पा स्टार ने लिखा है, बावा को जन्मदिन की बधाई, भगवान करे आपकी जिंदगी खुशियां और शांति से भरी रहे और समृद्धि आए. इस बार टाइगर नहीं बल्कि ड्रैगन, हर शॉट में जोरदार लगे हो'.
A fiery #Dragon glimpse that roars with mass, madness, and pure cinematic rage.https://t.co/X2NxvhyYD3— Rishab Shetty (@shetty_rishab) May 20, 2026
Happy Birthday to my dear brother @tarak9999 avarige — the true Man of Masses. Wishing you a phenomenal year ahead and massive success for #Dragon.
Best wishes to Dear… pic.twitter.com/H3wAQ8Pamo
ऋषभ शेट्टी
कांतारा स्टार ऋषभ शेट्टी ने भी ड्रैगन टीजर की तारीफ कर जूनियर एनटीआर पर उनके बर्थडे पर प्यार लुटाया है. ऋषभ ने भी अपने एक्स पोस्ट में लिखा है, खतरनाक ड्रैगन की ऐसी झलक, जो दहाड़ती है, पागलपन की हद पार करती है, और एक प्योर सिनेमैटिक वाइब देती है. ऋषभ ने जूनियर एनटीआर को जन्मदिन विश करते हुए लिखा है, जन्मदिन मुबारक में मेरे प्रिय भाई, मैन ऑफ मासेज, आपको इस साल खूब तरक्की मिले'.
A very very happy birthday to my dearest and most fav @tarak9999 . Sending you tons and tons of best wishes for happiness, success and good health. May God always bless you in abundance. Love you Kanna !!— KhushbuSundar (@khushsundar) May 20, 2026
My Hero, My Tarak, My Dragon. 🫶♥️💖🫶♥️💖🫶♥️💖#HBDTarak #JrNTR… pic.twitter.com/KW2SCG6YQn
खुशबू सुंदर
साउथ एक्ट्रेस खुशबू सुंदर अपने एक्स पोस्ट में लिखती है, मेरे फेवरेट एक्टर को जन्मदिन की बधाई, आपको बहुत सारी प्यार, खुशियां भेज रही हूं, भगवान करे आप बहुत आगे बढ़ें और आपका हेल्थ ठीक रहे. लव यू कन्ना, मेरा हीरो, मेरा तारक और मेरा ड्रैगन'.
𝗠𝗮𝗻 𝗼𝗳 𝗠𝗮𝘀𝘀𝗲𝘀 𝗝𝗿 𝗡𝗧𝗥 celebrating his birthday with fans ♥️ ♥️ #HappyBirthdayNTR#Dragon pic.twitter.com/ouf6CFWdNw— VINI 💞 (@_Attitude_Vini) May 20, 2026
थामन एस
साउथ सिनेमा का संगीतकार थामन एस ने भी एक्स पोस्ट में जूनियर एनटीआर को बधाई देते हुए लिखा है, वो शख्स जो सबका प्यार डिजर्व करता है, मेरा फेवरेट टाइगर अब ड्रैगन बना है, लव यू अन्ना'.
बता दें, कई सालों बाद जूनियर एनटीआर ने अपना बर्थडे हैदराबाद में मनाया है. फिल्म ड्रैगन के टीजर लॉन्च पर रात 11.52 बजे जूनियर एनटीआर ने अपने फैंस को अपनी एक झलक दिखलाई और फैंस ने भी उनपर खूब प्यार लुटाया. ड्रैगन का इंतजार कर रहे दर्शकों को बता दें कि फिल्म 11 जून 2027 में रिलीज होगी.