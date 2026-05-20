ETV Bharat / entertainment

जूनियर NTR बर्थडे: 'ड्रैगन' स्टार को लगा बधाईयों का तांता, फैंस ने किया सालों बाद 'मैन ऑफ मासेज' का दीदार

जूनियर एनटीआर ने कई सालों बाद हैदराबाद में फैंस के बीच अपना बर्थडे मनाया है. खबर के अंदर देखें

Jr NTR 43rd Birthday
जूनियर NTR बर्थडे (ANI/POSTER)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 20, 2026 at 12:14 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: साउथ सुपरस्टार जूनियर एनटीआर आज 20 मई को अपना 43वां जन्म दिन मना रहे हैं. इस मौके पर एक्टर ने अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म ड्रैगन से एक टीजर शेयर कर अपनी पहली झलक फैंस को दिखा दी है. ड्रैगन से एक्टर का जबरदस्त और मासी फर्स्ट लुक देख फैंस के चेहरे खिल उठे हैं. ड्रैगन में जूनियर एनटीआर अलग ही स्वैग और लुक में दिख रहे हैं. ना सिर्फ फैंस बल्कि इंडियन सेलेब्स ड्रैगन के टीजर में उनके लुक और एक्टिंग की तारीफ कर उन्हें जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं. इस कड़ी में पुष्पा स्टार अल्लू अर्जुन और कांतारा स्टार ऋषभ शेट्टी समेत कई स्टार्स शामिल हैं.

अल्लू अर्जुन

अल्लू अर्जुन ने अपने एक्स पोस्ट में जूनियर एनटीआर को जन्मदिन की बधाई देते हुए ड्रैगन की टीजर की भी तारीफ की है. पुष्पा स्टार ने लिखा है, बावा को जन्मदिन की बधाई, भगवान करे आपकी जिंदगी खुशियां और शांति से भरी रहे और समृद्धि आए. इस बार टाइगर नहीं बल्कि ड्रैगन, हर शॉट में जोरदार लगे हो'.

ऋषभ शेट्टी

कांतारा स्टार ऋषभ शेट्टी ने भी ड्रैगन टीजर की तारीफ कर जूनियर एनटीआर पर उनके बर्थडे पर प्यार लुटाया है. ऋषभ ने भी अपने एक्स पोस्ट में लिखा है, खतरनाक ड्रैगन की ऐसी झलक, जो दहाड़ती है, पागलपन की हद पार करती है, और एक प्योर सिनेमैटिक वाइब देती है. ऋषभ ने जूनियर एनटीआर को जन्मदिन विश करते हुए लिखा है, जन्मदिन मुबारक में मेरे प्रिय भाई, मैन ऑफ मासेज, आपको इस साल खूब तरक्की मिले'.

खुशबू सुंदर

साउथ एक्ट्रेस खुशबू सुंदर अपने एक्स पोस्ट में लिखती है, मेरे फेवरेट एक्टर को जन्मदिन की बधाई, आपको बहुत सारी प्यार, खुशियां भेज रही हूं, भगवान करे आप बहुत आगे बढ़ें और आपका हेल्थ ठीक रहे. लव यू कन्ना, मेरा हीरो, मेरा तारक और मेरा ड्रैगन'.

थामन एस

साउथ सिनेमा का संगीतकार थामन एस ने भी एक्स पोस्ट में जूनियर एनटीआर को बधाई देते हुए लिखा है, वो शख्स जो सबका प्यार डिजर्व करता है, मेरा फेवरेट टाइगर अब ड्रैगन बना है, लव यू अन्ना'.

बता दें, कई सालों बाद जूनियर एनटीआर ने अपना बर्थडे हैदराबाद में मनाया है. फिल्म ड्रैगन के टीजर लॉन्च पर रात 11.52 बजे जूनियर एनटीआर ने अपने फैंस को अपनी एक झलक दिखलाई और फैंस ने भी उनपर खूब प्यार लुटाया. ड्रैगन का इंतजार कर रहे दर्शकों को बता दें कि फिल्म 11 जून 2027 में रिलीज होगी.

ये भी पढ़ें:

ड्रैगन टीजर X रिव्यू: जूनियर NTR का बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन देख शॉक्ड हुए अल्लू अर्जुन समेत ये साउथ स्टार्स, फैंस भी बोले- जबरदस्त

TAGGED:

JR NTR BIRTHDAY
JR NTR DRAGON TEASER
JR NTR
जूनियर एनटीआर टीजर
JR NTR 43RD BIRTHDAY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.