'Jolly LLB 3' OTT Release: कब और कहां देखें अक्षय कुमार-अरशद वारसी की कोर्टरूम कॉमेडी फिल्म? जानें यहां
'जॉली एलएलबी 3' की ओटीटी रिलीज की डेट सामने आ गई है. आइए जानें अक्षय कुमार-अरशद वारसी की कोर्टरूम कॉमेडी फिल्म कब और कहां देखें.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 13, 2025 at 8:53 PM IST
हैदराबाद: 'जॉली एलएलबी 3' 19 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. थिएटर में धमाल मचाने के बाद 'जॉली एलएलबी 3' ओटीटी पर लोगों को गुदगुदाने के लिए हैं. मेकर्स ने आज, 13 नवंबर को अक्षय कुमार-अरशद वारसी की कोर्टरूम कॉमेडी ड्रामा की ओटीटी रिलीज का खुलासा किया है. अगर आप इसे सिनेमाघरों में देखने से चूक गए है, तो अब आप इसे ओटीटी पर देख सकते हैं. तो चलिए जानते हैं कि यह फिल्म कब और किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आ रही है.
स्टार स्टूजियो 18 ने 13 नवंबर को 'जॉली एलएलबी 3' की ओटीटी रिलीज का एलान किया है. मेकर्स ने फिल्म का पोस्टर इंस्टाग्राम जारी किया और बताया कि अक्षय कुमार, अरशद वारसी और सौरभ शुक्ला की नई फिल्म नेटफ्लिक्स पर आ रही है.
फिल्म का पोस्टर शेयर करते हुए मेकर्स ने कैप्शन में लिखा, 'मिलॉर्ड, जॉली बनने की इजाजत मिल गई है क्योंकि रिलीज की तारीख सामने आ गई है. 14 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर जॉली एलएलबी 3 देखें.'
जॉली एलएलबी की पिछली किस्त को आठ साल हो गए हैं. जॉली एलएलबी 3 में जगदीश त्यागी के रूप में अरशद वारसी और जगदीश्वर मिश्रा के रूप में अक्षय कुमार और जस्टिस सुंदर लाल त्रिपाठी की भूमिका में सौरभ शुक्ला ने वापसी की है.
इस फिल्म में हुमा कुरैशी, अमृता राव, सौरभ शुक्ला और गजराज राव भी प्रमुख भूमिकाओं में हैं. इसका निर्देशन सुभाष कपूर ने किया है. जॉली एलएलबी 3 को स्टार स्टूडियो18 द्वारा प्रस्तुत किया गया है.
2017 में, अक्षय और हुमा कुरैशी ने जॉली एलएलबी 2 में अभिनय किया, जो 2013 में रिलीज हुई जॉली एलएलबी का सीक्वल है. पहली फिल्म में अरशद और सौरभ शुक्ला मुख्य भूमिकाओं में थे, साथ ही अमृता राव भी मुख्य भूमिका में थीं.