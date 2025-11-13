ETV Bharat / entertainment

'Jolly LLB 3' OTT Release: कब और कहां देखें अक्षय कुमार-अरशद वारसी की कोर्टरूम कॉमेडी फिल्म? जानें यहां

'जॉली एलएलबी 3' ( Poster )

हैदराबाद: 'जॉली एलएलबी 3' 19 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. थिएटर में धमाल मचाने के बाद 'जॉली एलएलबी 3' ओटीटी पर लोगों को गुदगुदाने के लिए हैं. मेकर्स ने आज, 13 नवंबर को अक्षय कुमार-अरशद वारसी की कोर्टरूम कॉमेडी ड्रामा की ओटीटी रिलीज का खुलासा किया है. अगर आप इसे सिनेमाघरों में देखने से चूक गए है, तो अब आप इसे ओटीटी पर देख सकते हैं. तो चलिए जानते हैं कि यह फिल्म कब और किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आ रही है. स्टार स्टूजियो 18 ने 13 नवंबर को 'जॉली एलएलबी 3' की ओटीटी रिलीज का एलान किया है. मेकर्स ने फिल्म का पोस्टर इंस्टाग्राम जारी किया और बताया कि अक्षय कुमार, अरशद वारसी और सौरभ शुक्ला की नई फिल्म नेटफ्लिक्स पर आ रही है.