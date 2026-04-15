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जॉन अब्राहम ने हर्षवर्धन राणे संग शुरू की 'फोर्स 3' की शूटिंग, जानें कब रिलीज होगी एक्शन फिल्म

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हैदराबाद: अभिनेता जॉन अब्राहम ने अपनी पॉपुलर एक्शन फ्रेंचाइजी का नया पार्ट फोर्स 3 की शूटिंग शुरू होने की आधिकारिक घोषणा कर दी है. अभिनेता ने आज 15 अप्रैल बुधवार को सोशल मीडिया पर एक प्रोमो वीडियो साझा किया है, जिसमें आगामी फिल्म की रिलीज डेट, कास्ट और क्रू के बारे में जानकारी दी गई है. उन्होंने हर्षवर्धन राणे, तान्या मानिकतला, सूर्या शर्मा और निर्देशक भव धूलिया सहित कलाकारों और क्रू के सदस्यों को टैग करते हुए लिखा, जब अजेय का सामना अटल से होता है, तो एक तूफान जन्म लेता है. फोर्स आ रही है! #Force3 19 मार्च 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है'. पिछले साल नवंबर में, हर्षवर्धन राणे ने खुलासा किया कि वह पॉपुलर एक्शन फ्रेंचाइजी में लीड रोल करेंगे, जिसमें पहले जॉन अब्राहम मुख्य भूमिका में थे. राणे ने महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर मंदिर में अपनी एक तस्वीर पोस्ट करके इसकी घोषणा की, जिसमें उन्हें पारंपरिक पोशाक में पूजा करते हुए देखा गया था.