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मिर्जापुर फिल्म पर विवाद: महाराणा प्रताप पर बने 'शूरवीर' गाने के गलत इस्तेमाल का आरोप, रैपरिया बालम ग्रुप ने भेजा नोटिस

'रैपरिया बालम' ग्रुप ने महाराणा प्रताप पर बने अपने प्रसिद्ध गाने 'शूरवीर' के गलत इस्तेमाल को लेकर 'मिर्जापुर' फिल्म के निर्माताओं को कॉपीराइट नोटिस भेजा.

'रैपरिया बालम' ग्रुप के सदस्य
'रैपरिया बालम' ग्रुप के सदस्य (ETV Bharat Jodhpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 7, 2026 at 8:56 PM IST

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जोधपुर: ओटीटी पर धूम मचाने वाली 'मिर्जापुर' मूवी रिलीज के साथ ही विवादों में आ गई है. यह विवाद जोधपुर से जुड़ा है. यहां के 'रैपरिया बालम' ग्रुप ने महाराणा प्रताप की शूरवीरता पर 'शूरवीर' गाना बनाया था. इसका उपयोग मिर्जापुर फिल्म में एक ऐसे गैंगस्टर की बहादुरी दिखाने के लिए किया गया है, जो नशे का आदी है. रैपरिया बालम ग्रुप ने इस गाने को फिल्म से हटाने के लिए मिर्जापुर के निर्माता को कॉपीराइट नोटिस भेजा है. ग्रुप के सदस्यों का कहना है कि अगर वे इस नोटिस पर कोई एक्शन नहीं लेंगे, तो हम कोर्ट जाएंगे. इसको लेकर रैपरिया बालम ग्रुप ने सोशल मीडिया पर अपनी आपत्ति जताते हुए वीडियो भी जारी किए हैं.

बिना बताए उपयोग, राजस्थान के वीर का अपमान: रैपरिया बालम ग्रुप के सदस्य रघुवीर सिंह, जिन्हें स्टेज पर 'जागीरदार आरवी' के नाम से जाना जाता है, ने बताया कि रैपरिया बालम ने 2020 में 'शूरवीर' सीरीज के तहत यह गाना राणा प्रताप के शौर्य पर बनाया था, लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि मिर्ज़ापुर में इसका उपयोग क्लाइमेक्स में विलेन पर किया गया. हमने नोटिस दे दिया है. कार्रवाई नहीं होने पर हम कोर्ट जाएंगे.

सुनिए क्या बोले रैपरिया बालम ग्रुप के सदस्य (ETV Bharat Jodhpur)

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वीरता से जुड़े गाने का अपमान: रैपरिया बालम ग्रुप के ही शिव नरेश ने बताया कि बॉलीवुड वाले अक्सर राजस्थान की संस्कृति से जुड़ा अपमान करते रहते हैं. हमें इस बात को लेकर गंभीरता दिखानी होगी, अन्यथा वे ऐसा करते रहेंगे. महाराणा प्रताप की वीरता से जुड़े गाने का जहां उपयोग किया गया है, वह बहुत बड़ा अपमान है. लोगों को इसके खिलाफ सड़कों पर आना होगा.

सोशल मीडिया पर आक्रोश: रैपरिया बालम ग्रुप के मुख्य रैपर अशोक ने सोशल मीडिया पर अपना आक्रोश व्यक्त किया है. उन्होंने कहा है कि बिना अनुमति के गाने का उपयोग किया गया. उपयोग किया भी तो ऐसी जगह, जहां हमारे वीर का अपमान होता है. एक बार पूछ तो लेते, लेकिन ऐसा नहीं किया गया. इसी तरह अन्य गायकों और युवाओं ने भी इसे लेकर अपना भारी आक्रोश व्यक्त किया है.

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