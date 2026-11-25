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'जो बचे हैं संग समेट लो' ट्रेलर X रिव्यू: भारत में बैन की मांग के बीच इंटरनेट पर छाया नेटफ्लिक्स का पाक शो, दिखीं 3 जेनरेशन की 6 लव स्टोरीज

'जो बचे हैं संग समेट लो' ट्रेलर X रिव्यू ( Poster )

हैदराबाद: नेटफ्लिक्स की पाकिस्तानी सीरीज 'जो बचाए हैं संग साथ लो' अपने प्रीमियर से पहले ही इंडिया में कॉन्ट्रोवर्सी के सेंटर में आ गई है. स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ने पाकिस्तान में सेट अपनी पहली ओरिजिनल सीरीज का ट्रेलर रिलीज किया, जिसमें फवाद खान और माहिरा खान एक बार फिर स्क्रीन पर साथ आ रहे हैं. हालांकि, शो के आने पर इंडिया में इसे बैन करने की मांग उठ रही है, ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन (AICWA) ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को लेटर लिखकर देश में इसकी रिलीज़ रोकने की मांग की है.

फरहत इश्तियाक के बेस्टसेलिंग उर्दू नॉवेल से लिया गया यह ड्रामा तीन जेनरेशन की छह लव स्टोरीज को दिखाता है. इसमें अहद रजा मीर, हानिया आमिर, सनम सईद और इकरा अजीज के अलावा कई और लोग भी हैं. यह सीरीज 4 दिसंबर को ग्लोबली प्रीमियर होने वाली है, लेकिन इंडिया में इसकी अवेलेबिलिटी अभी पक्की नहीं है. नेटफ्लिक्स ने अभी यह साफ नहीं किया है कि इंडियन व्यूअर्स शो को स्ट्रीम कर पाएंगे या नहीं.

'जो बचे हैं संग समेट लो' ट्रेलर 24 नवंबर को रिलीज हुआ ऑफिशियल ट्रेलर इस लाइन से शुरू होता है, 'हर लव स्टोरी शुरू होने से पहले ही शुरू हो जाती है. ट्रेलर के साथ स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर छह गानों वाला एक ओरिजिनल साउंडट्रैक भी रिलीज किया गया था. कहानी रोम में रहने वाले एक पाकिस्तानी वकील सिकंदर की है, जिसका रोल अहद रज़ा मीर ने किया है. एक दर्दनाक अनुभव के बाद उसे नींद न आने और बुरे सपनों से जूझना पड़ता है. उसकी जिंदगी तब बदल जाती है, जब उसकी मुलाकात लिजा से होती है, जिसका रोल इकरा अजीज ने किया है, और जिसका पारिवारिक इतिहास उलझा हुआ है. जैसे-जैसे वे करीब आते हैं, दोनों को अपनी भावनाओं, रिश्तों और अपने अतीत की दर्दनाक सच्चाइयों का सामना करना पड़ता है. फवाद खान ने महमूद का रोल किया है, जिसकी जिंदगी में अचानक एक ऐसा मोड़ आता है, जब हालात उसे वापस उसके गांव ले आते हैं. ट्रेलर से पता चलता है कि उसके पास अपने कबीले को लीड करने की जिम्मेदारी लेने के अलावा कोई चारा नहीं बचता. ऐसा भी लगता है कि सनम सईद की विटोरिया के साथ उसका एक कॉम्प्लिकेटेड रोमांटिक रिश्ता है, जिसे फवाद ने 'दो दुनियाओं का पैशनेट, गुस्सैल, जोशीला मिक्स' बताया है. माहिरा खान राहत का रोल कर रही हैं, जो अहमद अली अकबर के कैरेक्टर के साथ जोड़ी में नजर आ रही हैं. हालांकि, ट्रेलर में उनके और वकार खान (बिलाल अशरफ) के बीच एक अनसुलझे कनेक्शन का भी इशारा मिलता है, जिससे उनकी लव लाइफ में कॉम्प्लिकेशन्स का पता चलता है. हानिया आमिर ने कुलसुम का रोल किया है, जो एक जिंदादिल लड़की है और जैन (खुशहाल खान) के साथ उसका रिश्ता मुश्किल लगता है. ट्रेलर में कुछ झलकियां दिखाती हैं कि जैन का एक बुरा साइड है और कुलसुम को रिश्ते में मारपीट का सामना करना पड़ सकता है. हमजा अली अब्बासी ने शहरयार का रोल किया है, जो अपनी पत्नी आमना (माया अली) को कंट्रोल करने वाला और पजेसिव लगता है. उनके रिश्ते को इमोशनल मैनिपुलेशन से भरा दिखाया गया है, जिसमें शहरयार उसकी पसंद और उसकी ज़िंदगी को कंट्रोल करने की कोशिश करता है. आमिना शेख ने सादिया का रोल किया है, इस कैरेक्टर को उन्होंने हिम्मत और ईमानदारी की थीम के जरिए दिखाया है. सपोर्टिंग कास्ट में अमित के रोल में ओमैर राणा हैं, जिनके ट्रैक में बॉर्डर पार की दोस्ती शामिल लगती है, नादिया जमील आशा के रोल में, महा हसन ज़ुलेखा के रोल में, सफी हसन विक्रम के रोल में, हुरैन सैम के रोल में, उस्मान जावेद खान बहादुर अली के रोल में और शाहजैन दुरैद फैजान के रोल में हैं. कास्ट लिस्ट में नादिया हुसैन आमना और समीना अहमद भी हैं.