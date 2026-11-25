'जो बचे हैं संग समेट लो' ट्रेलर X रिव्यू: भारत में बैन की मांग के बीच इंटरनेट पर छाया नेटफ्लिक्स का पाक शो, दिखीं 3 जेनरेशन की 6 लव स्टोरीज
नेटफ्लिक्स के पाक शो 'जो बचाए हैं संग समाए लो' का ट्रेलर भारत में बैन की मांग के बीच रिलीज हुआ है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 25, 2026 at 10:01 AM IST
हैदराबाद: नेटफ्लिक्स की पाकिस्तानी सीरीज 'जो बचाए हैं संग साथ लो' अपने प्रीमियर से पहले ही इंडिया में कॉन्ट्रोवर्सी के सेंटर में आ गई है. स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ने पाकिस्तान में सेट अपनी पहली ओरिजिनल सीरीज का ट्रेलर रिलीज किया, जिसमें फवाद खान और माहिरा खान एक बार फिर स्क्रीन पर साथ आ रहे हैं. हालांकि, शो के आने पर इंडिया में इसे बैन करने की मांग उठ रही है, ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन (AICWA) ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को लेटर लिखकर देश में इसकी रिलीज़ रोकने की मांग की है.
फरहत इश्तियाक के बेस्टसेलिंग उर्दू नॉवेल से लिया गया यह ड्रामा तीन जेनरेशन की छह लव स्टोरीज को दिखाता है. इसमें अहद रजा मीर, हानिया आमिर, सनम सईद और इकरा अजीज के अलावा कई और लोग भी हैं. यह सीरीज 4 दिसंबर को ग्लोबली प्रीमियर होने वाली है, लेकिन इंडिया में इसकी अवेलेबिलिटी अभी पक्की नहीं है. नेटफ्लिक्स ने अभी यह साफ नहीं किया है कि इंडियन व्यूअर्स शो को स्ट्रीम कर पाएंगे या नहीं.
'जो बचे हैं संग समेट लो' ट्रेलर
24 नवंबर को रिलीज हुआ ऑफिशियल ट्रेलर इस लाइन से शुरू होता है, 'हर लव स्टोरी शुरू होने से पहले ही शुरू हो जाती है. ट्रेलर के साथ स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर छह गानों वाला एक ओरिजिनल साउंडट्रैक भी रिलीज किया गया था. कहानी रोम में रहने वाले एक पाकिस्तानी वकील सिकंदर की है, जिसका रोल अहद रज़ा मीर ने किया है. एक दर्दनाक अनुभव के बाद उसे नींद न आने और बुरे सपनों से जूझना पड़ता है. उसकी जिंदगी तब बदल जाती है, जब उसकी मुलाकात लिजा से होती है, जिसका रोल इकरा अजीज ने किया है, और जिसका पारिवारिक इतिहास उलझा हुआ है. जैसे-जैसे वे करीब आते हैं, दोनों को अपनी भावनाओं, रिश्तों और अपने अतीत की दर्दनाक सच्चाइयों का सामना करना पड़ता है.
फवाद खान ने महमूद का रोल किया है, जिसकी जिंदगी में अचानक एक ऐसा मोड़ आता है, जब हालात उसे वापस उसके गांव ले आते हैं. ट्रेलर से पता चलता है कि उसके पास अपने कबीले को लीड करने की जिम्मेदारी लेने के अलावा कोई चारा नहीं बचता. ऐसा भी लगता है कि सनम सईद की विटोरिया के साथ उसका एक कॉम्प्लिकेटेड रोमांटिक रिश्ता है, जिसे फवाद ने 'दो दुनियाओं का पैशनेट, गुस्सैल, जोशीला मिक्स' बताया है.
Trailer for Pakistan's first original Netflix series 'JO BACHAY HAIN SANG SAMAIT LO' #JBHSSL ☆ I'm gagged 😭 https://t.co/HxEmCPuJ3h— 🇵🇰 🦢 (@pakistanvisuals) November 24, 2026
माहिरा खान राहत का रोल कर रही हैं, जो अहमद अली अकबर के कैरेक्टर के साथ जोड़ी में नजर आ रही हैं. हालांकि, ट्रेलर में उनके और वकार खान (बिलाल अशरफ) के बीच एक अनसुलझे कनेक्शन का भी इशारा मिलता है, जिससे उनकी लव लाइफ में कॉम्प्लिकेशन्स का पता चलता है.
Should Pakistani films, web series, or songs be completely banned in India? I think this should be completely stopped. Because Pakistan's Fawad Khan and Hania Aamir's series is going to be released on Netflix OTT in a few days. There has been a demand to ban the Pakistani drama "Jo bache hain samet lo" in India and AICWA has appealed to...1/2— Subhajit Das (@SantaniSubhajit) November 24, 2026
हानिया आमिर ने कुलसुम का रोल किया है, जो एक जिंदादिल लड़की है और जैन (खुशहाल खान) के साथ उसका रिश्ता मुश्किल लगता है. ट्रेलर में कुछ झलकियां दिखाती हैं कि जैन का एक बुरा साइड है और कुलसुम को रिश्ते में मारपीट का सामना करना पड़ सकता है.
हमजा अली अब्बासी ने शहरयार का रोल किया है, जो अपनी पत्नी आमना (माया अली) को कंट्रोल करने वाला और पजेसिव लगता है. उनके रिश्ते को इमोशनल मैनिपुलेशन से भरा दिखाया गया है, जिसमें शहरयार उसकी पसंद और उसकी ज़िंदगी को कंट्रोल करने की कोशिश करता है.
Trailer for Jo Bachay Hain Sang Samait Lo 😋😋 OMG I LOVE THE CINEMATOGRAPHY AND THE STYLING WTFFF IAM SAT https://t.co/tQoCy4YTgF— lisa🕊 taekyung defense atty. (@iskochupao) November 24, 2026
आमिना शेख ने सादिया का रोल किया है, इस कैरेक्टर को उन्होंने हिम्मत और ईमानदारी की थीम के जरिए दिखाया है. सपोर्टिंग कास्ट में अमित के रोल में ओमैर राणा हैं, जिनके ट्रैक में बॉर्डर पार की दोस्ती शामिल लगती है, नादिया जमील आशा के रोल में, महा हसन ज़ुलेखा के रोल में, सफी हसन विक्रम के रोल में, हुरैन सैम के रोल में, उस्मान जावेद खान बहादुर अली के रोल में और शाहजैन दुरैद फैजान के रोल में हैं. कास्ट लिस्ट में नादिया हुसैन आमना और समीना अहमद भी हैं.
PAKISTAN’S FIRST NETFLIX ORIGINAL. Let that sink in 🇵🇰🔥 Fawad Khan, Sanam Saeed, Ahad Raza Mir, Mahira Khan, Iqra Aziz and Hania Aamir in Jo Bachay Hain Sang Samait Lo. We grew up watching Pakistani dramas with the whole house gathered around one TV. Now the whole world gets to see why 🥹 #JBHSSL #Netflix https://t.co/TvlKCjFirf— 🇵🇰Hannah🌾🌼💎🌸🍀 (@IndusResolve) November 24, 2026
'जो बचे हैं संग समेट लो' ट्रेलर एक्स रिव्यू
नेटफ्लिक्स के इस पाक शो लेकर सोशल मीडिया पर पॉजिटिव व्यूज आ रहे हैं. वहीं, भारतीय एक्स हैंडल इस शो पर भारत में बैन की मांग उठा रहे हैं. वहीं, कई यूजर्स ऐसे हैं, जो इस सीरीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.
AICWA SEEKS BAN ON PAKISTANI SERIES The All Indian Cine Workers Association (AICWA) has approached Prime Minister Narendra Modi, demanding that Netflix India block the release of Pakistani series Jo Bachay Hain Sang Samait Lo, scheduled for December 4, 2026. In a letter dated November 24, AICWA president Suresh Shyamlal Gupta urged the Prime Minister to stop the series from being released or streamed in India. The association has also called for a permanent legal provision barring Pakistani content, artists and productions from Indian television, OTT platforms and cinemas. Based on Farhat Ishtiaq's Urdu novel of the same name, the series has triggered AICWA's demand for a wider ban on Pakistani entertainment content. #AICWA #NetflixIndia #PakistaniContent #NarendraModi #OTTPlatforms #IndianCinema— Diganta Guha (@diganta_guha) November 24, 2026
भारत में रिलीज पर बैन लगाने की मांग की
ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने यह मांग नेटफ्लिक्स के मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका डिवीजन के इस ड्रामा की घोषणा के दो दिन बाद की. मंगलवार, 24 नवंबर को प्रधानमंत्री से अपनी अपील में, एसोसिएशन ने भारतीय डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तानी कंटेंट पर रोक लगाने वाले सरकारी निर्देश को सख्ती से लागू करने की मांग की.
एसोसिएशन ने पाकिस्तानी प्रोडक्शन को भारतीय स्क्रीन पर वापस आने से रोकने के लिए कानून बनाने की भी मांग की. इसमें कहा गया, 'हमने सबसे कड़ी सजा वाले एक मजबूत, परमानेंट कानून की भी मांग की है, और हम नेटफ्लिक्स इंडिया और सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म से अपील करते हैं कि वे भारत में कभी भी कोई पाकिस्तानी कंटेंट न दिखाएं'.
The All Indian Cine Workers Association (AICWA) has written to Prime Minister Narendra Modi, demanding that the Pakistani series "Bachay Hain Sang Samait Lo" is not released on Netflix in India on 4 December 2026. https://t.co/jEu7cVmEvM— ANI (@ANI) November 24, 2026
नेशनल सिक्योरिटी और मौजूदा पॉलिसी के आधार पर अपनी बात रखते हुए, लेटर में पहलगाम टेरर अटैक के बाद जारी की गई मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की 8 मई, 2025 की एडवाइजरी का जिक्र किया गया. एडवाइजरी में भारत में OTT सर्विसेज और डिजिटल इंटरमीडियरीज़ को पाकिस्तानी कंटेंट स्ट्रीम करना बंद करने का निर्देश दिया गया था.
एक सोशल मीडिया पोस्ट में, एसोसिएशन ने लिखा, 'टेरर को कोई तारीफ़ नहीं मिलती. देश सबसे पहले आता है. इसमें आगे कहा गया, 'पाकिस्तान एक टेररिस्ट देश था, है और रहेगा. इसकी सीरीज, फिल्में, गाने, पॉडकास्ट और बाकी सभी कंटेंट की भारतीय स्क्रीन पर कोई जगह नहीं है'.
एसोसिएशन ने कहा कि सीरीज को भारत में स्ट्रीम करने की इजाजत देना एडवाइजरी और लोगों की भावना के खिलाफ होगा. इसने 2019 में पुलवामा हमले के बाद भारतीय सिनेमा में पाकिस्तानी कलाकारों के काम करने पर लगे बैन का भी जिक्र किया. AICWA ने केंद्र से यह पक्का करने की अपील की कि स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म मई 2025 की गाइडलाइंस का पालन करें और टेलीविज़न, OTT प्लेटफ़ॉर्म और थिएटर में उल्लंघन के लिए सजा के साथ एक परमानेंट कानून बनाने की मांग की.
जो बचे हैं संग समय लो, फरहत इश्तियाक के नॉवेल पर आधारित है, जिसे पहली बार 2009 में ख्वातीन डाइजेस्ट में सीरियल किया गया था और फिर 2013 में किताब के तौर पर पब्लिश किया गया. इस सीरीज को मोमिना दुरैद ने मोमिना दुरैद फिल्म्स के तहत डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया है, जिसमें दुरैद शो रनर भी हैं. इसे पाकिस्तान, इटली और यूनाइटेड किंगडम में फिल्माया गया था.