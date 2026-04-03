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Interview: अक्षय के साथ मस्ती, प्रियदर्शन का भरोसा, जिशु सेनगुप्ता ने खोले 'भूत बंगला' से भूतिया घटनाओं तक के राज

जिशु सेनगुप्ता: सेट पर बहुत सारे प्रैंक हुए, लेकिन किस्मत से, उनमें से ज्यादा मेरे साथ नहीं हुए. क्योंकि मैं अक्षय पाजी के ग्रुप में था, इसलिए मैं कई बार बच गया. इसके उलट, मैंने कुछ प्रैंक में उनकी मदद भी की. एक बार जब हम एक गाना शूट कर रहे थे, तो हमने एक कागज पर कुछ लिखा और उसे असिस्टेंट कोरियोग्राफर की पीठ पर चिपका दिया. हमने उसका एक वीडियो भी शूट किया. ऐसे कई मजेदार पलों ने सेट पर मस्ती का माहौल बनाए रखा. प्रियदर्शन सर भी कभी-कभी इन प्रैंक में हमारे साथ शामिल हो जाते थे.

ईटीवी भारत: अक्षय कुमार अपने शरारती स्वभाव के लिए जाने जाते हैं. क्या आपके साथ सेट पर कोई प्रैंक हुआ?

जीशु सेनगुप्ता: हां, यह मेरी पहली हॉरर-कॉमेडी फिल्म है. इस जॉनर में काम करना बहुत अलग और चैलेंजिंग है, क्योंकि आपको हॉरर और ह्यूमर के बीच बैलेंस बनाना होता है. इसलिए, यह एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत नया और एक्साइटिंग था.

ईटीवी भारत: क्या यह हॉरर-कॉमेडी जॉनर में काम करने का आपका पहला एक्सपीरियंस है?

जीशु सेनगुप्ता: सेट पर माहौल बहुत एनर्जेटिक और इंस्पायरिंग था. परेशजी, राजपालजी, अश्विनीजी और तब्बू के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कमाल का था. मैंने तब्बू के साथ पहले भी 2002 या 2003 में एक बंगाली फिल्म में काम किया था, लेकिन बाकी सबके साथ यह मेरा पहला एक्सपीरियंस था. इन सभी एक्सपीरियंस्ड और बड़ी कास्ट के साथ काम करके मैंने बहुत कुछ सीखा. उनके अप्रोच, डिसिप्लिन और आसान अप्रोच ने हर दिन को एक नया सीखने का एक्सपीरियंस बना दिया.

ईटीवी भारत: इतनी बड़ी कास्ट के साथ काम करते हुए सेट पर माहौल कैसा था?

जीशु सेनगुप्ता: अगर मैं अपने कैरेक्टर के बारे में डिटेल में बात करना चाहता हूं, तो मुझे कम से कम तीन और एक्टर्स के रोल्स के बारे में बताना होगा. और ऐसा करने से फिल्म की लगभग आधी कहानी सामने आ जाएगी. इसलिए अभी के लिए, मैं सिर्फ अपने कैरेक्टर का नाम बता सकता हूं- वह है 'वासुदेव'. इस कैरेक्टर में कई लेयर्स हैं, जो ऑडियंस फिल्म देखते हुए धीरे-धीरे समझ जाएगी.

ईटीवी भारत: क्या आप 'भूत बंगला' में अपने रोल के बारे में शॉर्ट में बता सकते हैं?

जीशु सेनगुप्ता : हां, मैं 'हैवान' में एक स्पेशल (गेस्ट) रोल कर रहा हूं. भले ही यह एक छोटा रोल है, लेकिन कहानी के हिसाब से यह जरूरी है.

जिशु सेनगुप्ता: हां, यह उनके साथ काम करने का मेरा पहला अनुभव है. हालांकि, हम एक-दूसरे को पिछले 15-16 सालों से जानते हैं. हमने इतने सालों में कभी साथ काम नहीं किया था. आखिरकार यह मौका मिला. यह मेरे लिए खास था.

ईटीवी भारत: क्या प्रियदर्शन के साथ काम करने का यह आपका पहला अनुभव है?

जिशु सेनगुप्ता: यह सफर 2024 में शुरू हुआ. मुझे प्रियदर्शन सर का फोन आया और उन्होंने पूछा, 'मैं एक फिल्म बना रहा हूं, क्या तुम इसमें काम करोगे?' चूंकि यह उनके जैसे डायरेक्टर का प्रपोजल था, इसलिए मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के हां कह दिया. बाद में, जब मैं मुंबई में शूटिंग कर रहा था, तो मैं गया और स्क्रिप्ट सुनी. उनके को-डायरेक्टर अभिलाष ने कहा कि जब सर स्क्रिप्ट लिख रहे थे, तो कैरेक्टर का नाम भी तय नहीं हुआ था, वहां बस 'जिशु' लिखा था, क्योंकि शुरू से ही इस रोल के लिए उनके मन में मेरा नाम था. यह मेरे लिए बहुत सम्मान और गर्व की बात है.

ईटीवी भारत: 'भूत बंगला' के साथ अपने सफर के बारे में बताइए और आपको यह मौका कैसे मिला?

उन्होंने 'ब्योमकेश बख्शी', 'जतिश्वर', 'पोस्तो', 'जुल्फिकार' और 'केलोर कीर्ति' जैसी कई सफल बंगाली फिल्मों में शानदार रोल किए हैं. जीशु ने हिंदी सिनेमा में भी अपनी एक खास पहचान बनाई है. उन्होंने 'बर्फी', 'मर्दानी', 'मणिकर्णिका', 'शकुंतला देवी' और 'सड़क 2' जैसी फिल्मों में अहम रोल किए हैं. अब, अक्षय कुमार की आगामी फिल्म 'भूत बंगला' में वह नजर आने वाले है. उन्होंने इस फिल्म के अनुभव और अपने करियर को लेकर खास बातचीत की.

बंगाली फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर अभिनेता जिशु सेनगुप्ता इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म भूत बंगला को लेकर चर्चा में हैं. इस फिल्म में उनकी अहम भूमिका है. जीशु सेनगुप्ता बंगाली सिनेमा के सुपरस्टार हैं और उन्होंने अलग-अलग तरह के रोल निभाकर अपनी एक्टिंग स्किल्स साबित की हैं.

ईटीवी भारत: क्या आप पर्सनली भूतों में विश्वास करते हैं?

जिशु सेनगुप्ता: जैसे हमने भगवान को पर्सनली नहीं देखा है, वैसे ही मैंने भी भूत नहीं देखे हैं. हालांकि, मैं एनर्जी के कॉन्सेप्ट में विश्वास करता हूं- अच्छी एनर्जी और बुरी एनर्जी. अगर दुनिया में पॉजिटिव एनर्जी है, तो नेगेटिव एनर्जी भी जरूर होगी. इसलिए मैं भूतों से ज्यादा इन एनर्जी पर विश्वास करता हूं.

ईटीवी भारत: क्या आपको असल जिंदगी में कभी कोई पैरानॉर्मल या अजीब भूतिया अनुभव हुआ है?

जिशु सेनगुप्ता: हां, मुझे कुछ बार 'एनर्जी' का अनुभव हुआ है. हम भोपाल में एक बहुत पुराने महल में फिल्म 'दुर्गामती' की शूटिंग के लिए थे. हर दिन एक खास समय पर, छत पर लगा एक लैंप अपने आप फ्यूज हो जाता था, जो बहुत अजीब था. साथ ही, जब आप किसी खास कमरे में जाते हैं, तो आपको बहुत भारी और भारी महसूस होता है, जैसे आपके चारों ओर कोई अनदेखा वजन हो. हालांकि, इस फिल्म के सेट पर आपको ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ, बल्कि माहौल बहुत खुशनुमा और हल्का-फुल्का था.

ईटीवी भारत: आपने हिंदी सिनेमा में कई बड़े एक्टर्स के साथ काम किया है. उनमें से कौन सबसे अलग है?

जिशु सेनगुप्ता: मैंने अब तक हिंदी में करीब 20 से 25 प्रोजेक्ट्स किए हैं, जिसमें फिल्में और ओटीटी दोनों शामिल हैं. अमिताभ बच्चन के साथ 'पीकू' और 'द लास्ट लियर' में काम करने का अनुभव बहुत बढ़िया था. उनका डेडिकेशन, डिसिप्लिन और कैरेक्टर डेवलपमेंट कमाल का है, वह सच में उन सबसे अच्छे एक्टर्स में से एक हैं जिनके साथ मैंने काम किया है. इसी तरह, मुझे काजोल, रानी मुखर्जी, विद्या बालन, सुष्मिता सेन, तब्बू और बिपाशा बसु जैसी बड़ी एक्ट्रेसेस के साथ काम करने का भी मौका मिला है.

कई A-लिस्ट एक्टर्स के साथ काम करते हुए, मैंने हर अनुभव को सीखने के मौके के तौर पर देखा है. मुझे लगता है कि एक एक्टर के तौर पर मुझे अभी भी बहुत कुछ सीखना है, शायद मैंने अभी तक इस काम का सिर्फ 2-3 परसेंट ही सीखा है. जिस दिन मुझे लगेगा कि मैंने सब कुछ सीख लिया है, उसी दिन मैं 'पैक अप' कर लूंगा. मैं हर इंसान से कुछ न कुछ सीखता हूं, अक्सर बिना एहसास हुए. कभी-कभी मुझे नहीं पता होता कि किसी सीन में मैंने जो एक्शन किया, वह कहां से आया, लेकिन बाद में मुझे एहसास होता है कि यह मुझे कुछ साल पहले देखी गई किसी चीज की याद दिलाता है.

जिशु सेनगुप्ता (Special Arrangement)

ईटीवी भारत: आपने कहा कि आपने 20-25 हिंदी फिल्में की हैं. क्या आपने अब तेलुगु और कन्नड़ फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया है?

जिशु सेनगुप्ता: मैंने सिर्फ तेलुगु फिल्मों में काम किया है. मैंने अभी तक कन्नड़ फिल्मों में काम नहीं किया है, हालांकि मेरी कुछ फिल्में वहां रिलीज हुई हैं. कभी-कभी ऐसा होता है कि मेरा नाम मलयालम या तमिल फिल्मों में आता है, और मैं असल में उन फिल्मों में नहीं होता.

ईटीवी भारत: क्या साउथ इंडियन सिनेमा में काम करने का फैसला पहले से प्लान था?

जिशु सेनगुप्ता: नहीं, मैं अपने काम को ज्यादा प्लान नहीं करता. अगर मुझे कोई कहानी और उसमें मेरा रोल पसंद आता है, तो मैं उस प्रोजेक्ट को मान लेता हूं. मुझे एक तेलुगु फिल्म करने का मौका तब मिला जब मैं एक सर्जरी के बाद हॉस्पिटल में था. उस समय डायरेक्टर कृष ने मुझे कॉल किया और अपनी फिल्म करने के लिए कहा. मैंने उनसे साफ-साफ कहा कि मुझे उस भाषा का एक भी शब्द नहीं आता, लेकिन उन्होंने मुझ पर भरोसा दिखाया और मैंने इसे एक चैलेंज के तौर पर स्वीकार किया. उसके बाद एक के बाद एक प्रोजेक्ट आते रहे.

ईटीवी भारत: तेलुगु फिल्मों में काम करते समय आप भाषा की रुकावट को कैसे हैंडल करते हैं?

जिशु सेनगुप्ता: मेरे लिए, डायलॉग रोमन स्क्रिप्ट में लिखे होते हैं और उनके साथ इंग्लिश इंटरप्रिटेशन भी होते हैं. एक्टिंग करते समय डायलॉग का मतलब समझना बहुत जरूरी है. शूट से एक दिन पहले, मैं अपने असिस्टेंट के साथ बैठकर डायलॉग के जरूरी शब्दों को समझता हूं और उन्हें कहां जोरदेना है. यह प्रोसेस बहुत मेहनत वाला है, लेकिन अच्छे रिजल्ट पाने का यही एकमात्र तरीका है. अब मैं अपनी डबिंग खुद करने की भी कोशिश कर रहा हूं, हालांकि मुझे अभी भी भाषा की थोड़ी जानकारी है.

ईटीवी भारत: क्या अब आपको जो भी काम मिलता है, आप उसे एक्सेप्ट करते हैं?

जिशु सेनगुप्ता: नहीं, बिल्कुल नहीं. कोई रोल चुनते समय, मैं सिर्फ एक एक्टर के तौर पर ही नहीं, बल्कि एक ऑडियंस के तौर पर भी सोचता हूं. पहला सवाल जो मैं खुद से पूछता हूं, वह यह है, 'अगर मेरा कैरेक्टर इस कहानी से हटा दिया जाए, तो क्या कहानी अधूरी रह जाएगी?' अगर कहानी उस कैरेक्टर के बिना आसानी से आगे बढ़ सकती है, तो मैं वह रोल एक्सेप्ट नहीं करता.भूमिका की लंबाई मेरे लिए मायने नहीं रखती, चाहे वह एक सीन हो या पूरी फिल्म, लेकिन मुझे लगता है कि यह महत्वपूर्ण है कि सीन पर मेरी छाप हो, कि सीन मेरा जैसा लगे.

ईटीवी भारत: क्या आपने हाल ही में बांग्लादेशी फिल्मों में काम किया है?

जिशु सेनगुप्ता: हां, पिछले साल मैंने 'बरबाद' नाम की एक बांग्लादेशी फिल्म में काम किया था, जिसमें शाकिब खान लीड रोल में थे. मैं लगभग 25 साल बाद फिर से किसी बांग्लादेशी फिल्म में काम कर रहा था. फिल्म की शूटिंग मुंबई में हुई थी, और चूंकि पूरी यूनिट बंगाल से थी, इसलिए काम करते समय बहुत जाना-पहचाना और दोस्ताना माहौल था.

ईटीवी भारत: आपकी फिटनेस का राज क्या है?

जिशु सेनगुप्ता: मेरी फिटनेस का असली राज क्रिकेट है. मैं खुद को पहले क्रिकेटर और फिर एक्टर मानता हूं. मैंने बंगाल अंडर-19 टीम के लिए खेला है, और आज भी जब भी मुझे समय मिलता है, मैं क्रिकेट खेलता हूं. यह खेल न केवल मुझे फिजिकली फिट रखता है, बल्कि मेंटली भी फ्रेश रखता है.

ईटीवी भारत: अगर आप एक प्रोफेशनल क्रिकेटर होते, तो क्या आप भविष्य में क्रिकेट पर आधारित बायोपिक में काम करना चाहेंगे?

जिशु सेनगुप्ता: बिल्कुल, 100 परसेंट, अगर ऐसा मौका आता है, तो मैं क्यों मना करूंगा? हालांकि, मैं पर्सनली किसी से मेरे साथ या किसी खास व्यक्ति पर बायोपिक बनाने के लिए रिक्वेस्ट नहीं करता हूं. मेरा अपना प्रोडक्शन हाउस है और हम अभी अपने प्रोजेक्ट्स तैयार कर रहे हैं. हालांकि, मैंने अभी तक बायोपिक बनाने के बारे में खास तौर पर नहीं सोचा है. अगर सही कहानी और मौका मिलता है, तो मैं निश्चित रूप से उस दिशा में एक कदम उठाना चाहूंगा.

इस बीच, 'भूत बंगला' का पेड प्रीव्यू 16 अप्रैल को रात 9 बजे शुरू होगा. इसके बाद, फिल्म 17 अप्रैल को बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह से रिलीज होगी.