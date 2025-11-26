ETV Bharat / entertainment

अमिताभ बच्चन संग शादी के बाद भी धर्मेंद्र को लाइक करती थीं जया बच्चन, 'शोले' में करना चाहती थीं 'बसंती' का रोल

हैदराबाद: हिंदी सिनेमा के 'ही-मैन' धर्मेंद्र को दुनिया से अलविदा कह दो दिन बीत चुके हैं, लेकिन उनके परिवार, रिश्तेदार और चाहने वालों की आंखें अभी तक नम हैं. धर्मेंद्र ने अपनी इंसानियत और मानवतावादी विचारों से लोगों का बहुत प्यार बटोरा था. धर्मेंद्र को चाहने वालों की कोई कमी नहीं हैं. परिवार से लेकर सेलेब्स तक और फैंस से लेकर एक्ट्रेस तक सब धर्मेंद्र को दिल से लगाकर रखते हैं. धर्मेंद्र पर कई दिग्गज हसीनाओं का भी क्रश था, जिसमें खुद उनकी पत्नी हेमा मालिनी भी शामिल हैं. इतना ही नहीं शादी के बाद भी जया बच्चन ने अपने स्टार हसबैंड से कह दिया था कि धर्मेंद्र उनके पसंदीदा हैं.

'शोले' में बसंती बनना चाहती थीं जया

करण जौहर के पॉपुलर टॉक शो में जया बच्चन और हेमा मालिनी एक साथ पहुंची थीं. यहां करण के सवाल पर जया बच्चन ने कहा था, 'धर्मेंद्र मेरे हमेशा से पसंदीदा रहे हैं, जब मैंने उन्हें पहली बार देखा था तो मैं बहुत नर्वस थी, उनकी पर्सनैलिटी ग्रीक गॉड जैसी थी और यही वजह है कि मैं फिल्म शोले में बसंती का रोल करना चाहती थी, क्योंकि धर्मेंद्र के साथ काम करना था'. वहीं, कौन बनेगा करोड़पति में जब आमिर खान ने अमिताभ बच्चन से पूछा था, 'जया जी जब शूटिंग पर जाती थीं तो उन्हें किस एक्टर से इनस्कियोर फील होता था? तो इस पर बिग बी ने साफ-साफ बताया था कि जया ने उनसे कह दिया था कि उनके पसंदीदा एक्टर धर्मेंद्र हैं.

बता दें, धर्मेंद्र को चाहने वालों में ना सिर्फ जया, बल्कि उनकी पत्नी हेमा मालिनी, रेखा, मीना कुमारी और आशा पारेख जैसी दिग्गज हसीनाएं भी शामिल थीं. धर्मेंद्र के जाने से इन सभी एक्ट्रेस ने दुख जताया है और धर्मेंद्र के साथ अपनी फिल्मों के एक्सपीरियंस भी शेयर किए हैं. धर्मेंद्र बीती 24 नवंबर को दुनिया को 89 साल की उम्र में अलविदा कह गए. आगामी 8 दिसंबर को उनका जन्मदिन था, लेकिन दिग्गज अभिनेता ने लंबी बीमारी के चलते अपने बर्थडे से पहले ही अंतिम सांस ले ली. उनका इलाज मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में चल रहा था और इस दौरान उनकी मौत की अफवाह भी उड़ी थी.