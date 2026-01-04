ETV Bharat / entertainment

OMG: शादी के 14 साल बाद टूटा जय भानुशाली और माही विज का रिश्ता, बोले- इस कहानी का खलनायक...

टीवी स्टार जय भानुशाली और माही विज शादी के 14 साल बाद अलग हो गए हैं. जय ने एक नोट के जरिए इसकी पुष्टि की.

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 4, 2026 at 4:11 PM IST

3 Min Read
हैदराबाद: टेलीविजन की दुनिया से एक बड़ी खबर सामने आई है. टीवी एक्टर-होस्ट जय भानुशाली और एक्ट्रेस माही विज ने आज, (4 जनवरी को) एक-दूसरे से अलग होने का फैसला सुनाया है. कपल ने सोशल मीडिया पर एक नोट साझा करते हुए अपने अलगाव की पुष्टि की है.

रविवार को जय भानुशाली और माही विज ने अलग होने का अपना फैसला सुनाया है, जिससे उनकी 15 साल की शादीशुदा जिंदगी खत्म हो गई है. जय और माही ने अपने-अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक जॉइंट स्टेटमेंट शेयर किया, जिसमें उन्होंने अलग-अलग रास्ते अपनाने के दौरान लोगों से प्राइवेसी और समझदारी बनाए रखने की रिक्वेस्ट की.

अपने ऑफिशियल नोट में, जय और माही ने कहा कि उन्होंने 'जिंदगी नाम के सफर में अलग होने का फैसला किया है, लेकिन वे एक-दूसरे को सपोर्ट करते रहेंगे. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह फैसला आपसी सहमति से लिया गया है.

स्टेटमेंट की शुरुआत में लिखा है, आज, हम जिंदगी के सफर में अलग होने का फैसला करते हैं, फिर भी हम एक-दूसरे का साथ देते रहेंगे. शांति, तरक्की, दया और इंसानियत हमेशा से हमारे मार्गदर्शक मूल्य रहे हैं.'

Jay Bhanushali
जय भानुशाली का पोस्ट (Instagram)

जय-माही ने यह भी बताया कि उनके बच्चे उनकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी हैं. स्टेटमेंट में लिखा था, "हमारे बच्चों तारा, खुशी और राजवीर के लिए, हम बेस्ट पेरेंट्स, बेस्ट फ्रेंड्स और उनके लिए जो सही है, वह करने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे. यह वादा करते हैं.' उन्होंने फैंस को भरोसा दिलाया कि अलग होने के बावजूद, वे प्यार और जिम्मेदारी के साथ मिलकर अपने बच्चों की परवरिश करते रहेंगे.

अटकलों और अफवाहों पर बात करते हुए, जय और माही ने साफ किया कि उनके फैसले से कोई नेगेटिविटी जुड़ी नहीं है. उन्होंने लिखा, 'हालांकि हम अलग-अलग रास्तों पर चल रहे हैं, इस कहानी में कोई विलेन नहीं है और इस फैसले से कोई नेगेटिविटी जुड़ी नहीं है. कोई भी नतीजा निकालने से पहले, प्लीज ये जान लें कि हम ड्रामा से ज्यादा शांति और सबसे ऊपर समझदारी को चुनते हैं.'

अपने लगातार बने रिश्ते को दोहराते हुए उन्होंने यह कहा कि वे अब भी एक-दूसरे की इज्जत करते हैं और सपोर्ट करते हैं और दोस्त बने रहेंगे. नोट के आखिर में उन्होंने लिखा है, 'हम एक-दूसरे का सम्मान करते रहेंगे, एक-दूसरे का साथ देंगे और दोस्त बने रहेंगे, जैसा कि हम हमेशा से आपसी सम्मान के साथ रहे हैं, हम आपसे सम्मान, प्यार की उम्मीद करते हैं.' उन्होंने अंत में लोगों से अपील करते हुए लिखा है, आपसी सम्मान के साथ, हम आगे बढ़ते हुए आपसे भी सम्मान, प्यार और दया की उम्मीद करते हैं.'

जय और माही टेलीविजन के सबसे लोकप्रिय जोड़ों में से एक रहे हैं. जय भानुशाली और माही विज की शादी 2011 में हुई थी. 2017 में उन्होंने दो बच्चों को गोद लिया, जिनका नाम उन्होंने खुशी और राजवीर रखा. 2019 में, जय और माही के घर बेटी तारा का जन्म हुआ. शादी के 14 साल इस जोड़ी ने आज एक-दूसरे से अलग होने का फैसला सुनाया है.

