'धुरंधर' को 'प्रोपेगैंडा ' कहे जाने पर जावेद अख्तर ने दी प्रतिक्रिया, जानें राइटर का इस पर क्या है कहना
'धुरंधर' जैसी कुछ हालिया फिल्मों को 'प्रॉपेगैंडा फिल्में' कहे जाने पर मशहूर गीतकार-लेखक जावेद अख्तर का बयान आया है. आइए जानें उन्होंने क्या कहा है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 4, 2026 at 11:37 AM IST
हैदराबाद: डायरेक्टर आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर 2: द रिवेंज' ने दुनियाभर के बॉक्स ऑफ़िस पर रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन किया है. यह फ़िल्म 'दंगल' के बाद दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है. रणवीर सिंह अभिनीत यह फिल्म इसी साल 19 मार्च को रिलीज़ हुई थी. इसने सिनेमाघरों में अपने 46 दिन पूरे कर लिए हैं और अभी भी अपने आठवें हफ्ते में चल रही है. इस जबरदस्त सफलता के बीच फिल्म को एक नाम दिया जाने लगा. कई लोगों ने इस फिल्म को प्रोपेगैंडा फिल्म कहा. अब, इस पर एक अनुभवी हस्ती की प्रतिक्रिया सामने आई है. वो कोई और नहीं, मशहूर गीतकार-लेखक जावेद अख्तर हैं.
रविवार, 3 मई को जावेद अख्तर एक इवेंट में पहुंचे. इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात किए. उनसे 'धुरंधर' जैसी कुछ हालिया फिल्मों को 'प्रोपेगैंडा फिल्में' कहे जाने पर टिप्पणी करने को कहा गया. उन्होंने कहा, 'प्रोपेगैंडा फिल्म क्या होता है और किसको कहने लगे मिसाल के तौर पर जैसे 'धुरंधर'?' मुझे 'धुरंधर' बहुत पसंद आई, जो एक बेहतरीन फिल्म थी. मुझे दूसरी फिल्म से ज्यादा पहली वाली पसंद आई. अब उसे कुछ लोग कहते हैं कि यह प्रोपेगैंडा फिल्म है.'
अख्तर ने कहा कि हर फिल्ममेकर का काम सच को सामने लाना होता है. उन्होंने कहा, 'हर कहानी, हर फिल्म का कोई न कोई स्टैंड होता है. अब अगर वो स्टैंड आपकी मर्जी का नहीं है तो वह प्रोपेगैंडा फिल्म है और आपकी मर्जी का है तो प्रोपेगैंडा नहीं है. ऐसा नहीं सोचना चाहिए, यह फेयर नहीं है.'
आइडियोलॉजी पर जिक्र करते हुए उन्होंने आगे कहा, 'हर किसी को अपने विचारों को फैलाने का हक है. प्रोपेगैंडा फिल्मों में क्या गलत है?' उन्होंने समझाया कि अगर किसी फिल्म की कहानी किसी फेरी टेल पर भी आधारित हो, तो भी उसमें किसी न किसी रूप में एक आइडियोलॉजी जरूर होती है.'
नास्तिक होने के मुद्दे पर अख्तर ने कहा, 'एक नास्तिक स्वाभाविक रूप से सोचता है, बिना किसी पूर्वाग्रह के होता है, तर्कसंगत रूप से सोचता है. पिछले साल मुझे पश्चिम बंगाल उर्दू अकादमी ने एक कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया था, जिसे रद्द कर दिया गया था.' राज्य के कुछ इस्लामी समूहों द्वारा उठाई गई आपत्तियों के कारण रद्द किए गए कार्यक्रम का ज़िक्र करते हुए उन्होंने कहा, 'यह सिर्फ उन लोगों की समस्या है जिनकी धार्मिक सोच सीमित है और जिनमें सहनशीलता बहुत कम है.'