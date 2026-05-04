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'धुरंधर' को 'प्रोपेगैंडा ' कहे जाने पर जावेद अख्तर ने दी प्रतिक्रिया, जानें राइटर का इस पर क्या है कहना

जावेद अख्तर/'धुरंधर' ( IANS/Poster )

हैदराबाद: डायरेक्टर आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर 2: द रिवेंज' ने दुनियाभर के बॉक्स ऑफ़िस पर रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन किया है. यह फ़िल्म 'दंगल' के बाद दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है. रणवीर सिंह अभिनीत यह फिल्म इसी साल 19 मार्च को रिलीज़ हुई थी. इसने सिनेमाघरों में अपने 46 दिन पूरे कर लिए हैं और अभी भी अपने आठवें हफ्ते में चल रही है. इस जबरदस्त सफलता के बीच फिल्म को एक नाम दिया जाने लगा. कई लोगों ने इस फिल्म को प्रोपेगैंडा फिल्म कहा. अब, इस पर एक अनुभवी हस्ती की प्रतिक्रिया सामने आई है. वो कोई और नहीं, मशहूर गीतकार-लेखक जावेद अख्तर हैं. रविवार, 3 मई को जावेद अख्तर एक इवेंट में पहुंचे. इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात किए. उनसे 'धुरंधर' जैसी कुछ हालिया फिल्मों को 'प्रोपेगैंडा फिल्में' कहे जाने पर टिप्पणी करने को कहा गया. उन्होंने कहा, 'प्रोपेगैंडा फिल्म क्या होता है और किसको कहने लगे मिसाल के तौर पर जैसे 'धुरंधर'?' मुझे 'धुरंधर' बहुत पसंद आई, जो एक बेहतरीन फिल्म थी. मुझे दूसरी फिल्म से ज्यादा पहली वाली पसंद आई. अब उसे कुछ लोग कहते हैं कि यह प्रोपेगैंडा फिल्म है.'