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जाह्नवी कपूर के 'पेद्दी' विवाद पर जया बच्चन, करीना कपूर, जगपति बाबू का आया रिएक्शन, जानें पर्दे पर महिलाओं को लेकर बोले ये सेलेब्स

करीना कपूर खान इस चल रहे विवाद पर कई एक्टर्स ने अपनी राय दी है, और अब इस लिस्ट में करीना कपूर खान का नाम भी जुड़ गया है. उन्होंने कहा कि सेक्शुअलिटी का मतलब हमेशा छोटे या अंग-प्रदर्शन वाले कपड़े पहनना नहीं होता.

उन्होंने कहा, 'किसी की भी मेरे साथ हद पार करने की हिम्मत नहीं हुई. मेरे साथ सिर्फ एक बार ऐसा बुरा अनुभव हुआ था जब एक डायरेक्टर ने मुझे एक 'ऑब्जेक्ट' की तरह देखा था. मैंने उसके बाद उनके साथ कभी काम नहीं किया.' मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, जया मनोज कुमार की फिल्म 'शोर' की शूटिंग के दौरान हुई एक घटना का जिक्र कर रही थीं, जिसमें उन्होंने एक सेक्स वर्कर का किरदार निभाया था.

जया बच्चन 'पेद्दी' में जाह्नवी कपूर के किरदार को लेकर चल रही बहस के बीच दिग्गज एक्ट्रेस-सांसद जया बच्चन ने सिनेमा में महिलाओं को सिर्फ एक 'ऑब्जेक्ट' या चीज की तरह दिखाए जाने के खिलाफ आवाज उठाई है. एक हालिया इंटरव्यू में, जया बच्चन ने अपने करियर के एक ऐसे वाकये का जिक्र किया जब उन्होंने एक फिल्ममेकर की उस कोशिश का विरोध किया था, जिसमें उन्हें ज्यादा 'सेक्शुअलाइज्ड' अंदाज में दिखाने की कोशिश की गई थी.

हैदराबाद : राम चरण की फिल्म 'पेद्दी' के रिलीज़ होने के बाद से ही हाइपरसेक्सुअलिटी, वॉयरिज्म, महिलाओं के प्रति नफरत और 'मेल गेज' (पुरुषों के नजरिए से महिलाओं को देखना) जैसे विषयों पर चर्चा हो रही है. डायरेक्टर बुची बाबू सना ने फिल्म की लीड एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर को जिस तरह से दिखाया है, उसकी वजहों से जाह्नवी कपूर को आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है. कुछ दर्शक आरोप लगा रहे हैं कि कुछ सीन और कैमरा एंगल के जरिए उन्हें एक 'ऑब्जेक्ट' की तरह दिखाया गया है. हालांकि, इस पर जाह्नवी मेकर्स को संबोधित करते हुए आपत्ति जता चुकी हैं. लेकिन अब जब यह विवाद सोशल मीडिया पर तेजी से बढ़ने लगा, तो इस मामले पर जाने-माने सेलेब्स खुलकर सामने आ रहे हैं. इस मसले पर दिग्गज एक्ट्रेस जया बच्चन, करीना कपूर और जाह्नवी के को-स्टार जगपति बाबू कपूर के समर्थन में सामने आए.

एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, 'फिल्म 'कभी खुशी कभी गम' के गाने 'सूरज हुआ मद्धम' में काजोल को देखिए, या फिल्म 'चांदनी' के गाने 'तेरे मेरे होंठों पे' में श्रीदेवी को. उन्होंने बिना अंग-प्रदर्शन किए ही स्क्रीन पर जादू बिखेर दिया था. फिल्म 'आराधना' के गाने 'रूप तेरा मस्ताना' में मेरी सास (शर्मिला टैगोर) सिर से पैर तक ढकी हुई थीं. फिर भी वे सेक्शुअलिटी की मिसाल थीं. मेरा मानना ​​है कि स्क्रीन पर सेक्शुअल दिखने का छोटे कपड़े पहनने या किसी को सिर्फ एक 'ऑब्जेक्ट' की तरह पेश करने से कोई लेना-देना नहीं है.'

जगपति बाबू

जाह्नवी के को-स्टार जगपति बाबू भी उनके समर्थन में सामने आए और दर्शकों से अपील की कि वे फिल्मों में क्रिएटिव चॉइस को लेकर कलाकारों को ट्रोल करना बंद करें. ईनाडू के अनुसार, फिल्म में जाह्नवी के रोल के बारे में बात करते हुए जगपति बाबू ने कहा, 'फिल्म में क्रिएटिव फैसलों को लेकर कलाकारों को ट्रोल नहीं किया जाना चाहिए. बेचारी लड़की ने बस वही किया जो डायरेक्टर ने उनसे करने को कहा था. कभी-कभी चीजें वैसी नहीं होतीं जैसी सोची जाती हैं, और ऐसा हो सकता है. इस मामले में, मैं जाह्नवी कपूर का समर्थन करता हूं. उन्हें व्यक्तिगत रूप से निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए. लोगों को उन्हें ट्रोल नहीं करना चाहिए और उन्हें मानसिक परेशानी नहीं देनी चाहिए.'

जाह्नवी के चैट का स्क्रीनशॉर्ट वायरल

जाह्नवी के फैन क्लब्स ने कई स्क्रीनशॉट शेयर किए, जिनमें खुद एक्ट्रेस के भेजे गए टेक्स्ट मैसेज दिख रहे थे. सबसे ज्यादा शेयर किए गए मैसेज में, जो 30 अक्टूबर का था, जाह्नवी ने लिखा था, 'मैंने उन्हें मना किया था. कमर के शॉट्स लेने से. और राम सर बहुत अच्छे हैं, उन्होंने उसे डांटा भी और कहा कि तुम अब कभी उसके ऐसे एंगल से फोटो नहीं लोगे, इसलिए वह नाराज हो गये थे.'

एक और मैसेज में, उन्होंने लिखा था कि किसी को अंदाजा भी नहीं था कि वह किस दौर से गुजर रही थीं और वह उन्हें समझाने की कोशिश कर रही थीं. हालांकि जाह्नवी ने इस विवाद पर कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं की है और न ही इन मैसेज की सच्चाई की पुष्टि की है.

बुची बाबू सना ने मांगी माफी

डायरेक्टर बुची बाबू सना ने एक्स (पहले ट्विटर) हैंडल पर सबके सामने माफी मांगकर इस रिएक्शन का जवाब दिया. उन्होंने लिखा है, 'मेरे मन में हमेशा से महिलाओं के लिए बहुत इज्जत रही है. ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन, दोनों जगह, और हमारा कभी भी किसी महिला कैरेक्टर को ऑब्जेक्टिफाई करने या उसकी बेइज्जती करने का इरादा नहीं था. अगर फिल्म के किसी भी हिस्से को इस तरह से देखा गया है, तो हम उन भावनाओं का सम्मान करते हैं, उठाई जा रही चिंताओं को समझते हैं, और दिल से माफी मांगते हैं.' उन्होंने यह भी कन्फर्म किया कि फिल्म के जरूरी हिस्सों में बदलाव किए जाएंगे.