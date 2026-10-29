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कॉफी विद करण सीजन 9: जाह्नवी कपूर ने शिखर संग शादी पर की बात, वीर पहाड़िया को दी डेटिंग सलाह, 'पेड्डी' कंट्रोवर्सी पर भी बोलीं

कॉफी विद करण सीजन 9 ( ANI )

हैदराबाद: कॉफी विद करण सीजन 9 के लेटेस्ट एपिसोड में जाह्ववी कपूर ने कई टॉपिक पर खुलकर बात की. इसमें उनके बॉयफ्रेंड शिखर पहाड़िया के साथ उनका रिश्ता भी शामिल था. उन्होंने बताया कि वह ऑफिशियली शिखर के साथ रिलेशनशिप में हैं और यहां तक ​​कि उन्होंने शिखर के भाई वीर पहारिड़ा को कुछ मजेदार डेटिंग एडवाइस भी दी, जो स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 स्टार तारा सुतारिया से उनके ब्रेकअप के बाद आई थी. एक्ट्रेस ने अपने और शिखर के बीच शादी के पॉसिबल प्लान के बारे में भी बात की और कहा कि इस कपल का रिश्ता बहुत मजबूत था, जो पिछले कुछ सालों में कई चीजों से गुजरा.

वीर पहाड़िया को मजेदार डेटिंग सलाह

रैपिड-फायर राउंड के दौरान करण ने जाह्नवी से एक सवाल पूछा कि वह शिखर के भाई, स्काई फोर्स स्टार वीर पहाड़िया को डेटिंग के लिए क्या सलाह देंगी? उन्होंने मजाक में कहा, 'उसे कभी कॉन्सर्ट में मत ले जाना'. एक्ट्रेस वीर की एक्स-गर्लफ्रेंड का जिक्र कर रही थीं. तारा सुतारिया अलग होने से पहले यह कपल करीब एक साल तक डेटिंग कर रहा था. हालांकि वीर और तारा ने कभी यह नहीं बताया कि उन्होंने अलग होने का फैसला क्यों किया, लेकिन दिसंबर 2026 में एपी ढिल्लों के मुंबई कॉन्सर्ट में जाने के बाद दोनों में कुछ अनबन हुई.कॉन्सर्ट के दौरान, तारा सिंगर के साथ स्टेज पर परफॉर्मेंस के लिए शामिल हुईं. एपी ढिल्लन ने तारा को गले लगाया और गाल पर किस किया. बातचीत के दौरान, नेटिजन्स ने देखा कि वीर भीड़ में अकेले बहुत अनकम्फर्टेबल लग रहे थे. जाह्नवी कपूर का शादी पर खुलासा कॉफी काउच पर अपने रिश्ते की पुष्टि करने के बाद जाह्नवी ने यह भी बताया कि क्या वे जल्द ही शादी करने वाली हैं. एक्ट्रेस ने जवाब दिया, 'अभी अगले दो-तीन साल तक तो पक्का नहीं'. करण ने बाद में कहा कि वह और शिखर तब भी साथ थे जब उनके आस-पास के दूसरे कपल्स, जैसे जाह्नवी के भाई-बहन अर्जुन कपूर और खुशी कपूर, अपने-अपने पार्टनर्स से अलग हो गए थे और वीर भी तारा से अलग हो गए थे? जान्हवी ने जवाब दिया, लेकिन हमने दूसरे लोगों के साथ अपने अलग-अलग ब्रेकअप के बाद भी एक-दूसरे के साथ मैनेज किया. हम मैनेज करने में अच्छे हैं'.