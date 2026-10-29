कॉफी विद करण सीजन 9: जाह्नवी कपूर ने शिखर संग शादी पर की बात, वीर पहाड़िया को दी डेटिंग सलाह, 'पेड्डी' कंट्रोवर्सी पर भी बोलीं
करण ने जाह्नवी से एक सवाल पूछा कि वह शिखर के भाई, स्काई फोर्स स्टार वीर पहाड़िया को डेटिंग के लिए क्या सलाह देंगी?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 29, 2026 at 7:59 AM IST
हैदराबाद: कॉफी विद करण सीजन 9 के लेटेस्ट एपिसोड में जाह्ववी कपूर ने कई टॉपिक पर खुलकर बात की. इसमें उनके बॉयफ्रेंड शिखर पहाड़िया के साथ उनका रिश्ता भी शामिल था. उन्होंने बताया कि वह ऑफिशियली शिखर के साथ रिलेशनशिप में हैं और यहां तक कि उन्होंने शिखर के भाई वीर पहारिड़ा को कुछ मजेदार डेटिंग एडवाइस भी दी, जो स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 स्टार तारा सुतारिया से उनके ब्रेकअप के बाद आई थी. एक्ट्रेस ने अपने और शिखर के बीच शादी के पॉसिबल प्लान के बारे में भी बात की और कहा कि इस कपल का रिश्ता बहुत मजबूत था, जो पिछले कुछ सालों में कई चीजों से गुजरा.
वीर पहाड़िया को मजेदार डेटिंग सलाह
रैपिड-फायर राउंड के दौरान करण ने जाह्नवी से एक सवाल पूछा कि वह शिखर के भाई, स्काई फोर्स स्टार वीर पहाड़िया को डेटिंग के लिए क्या सलाह देंगी? उन्होंने मजाक में कहा, 'उसे कभी कॉन्सर्ट में मत ले जाना'. एक्ट्रेस वीर की एक्स-गर्लफ्रेंड का जिक्र कर रही थीं. तारा सुतारिया अलग होने से पहले यह कपल करीब एक साल तक डेटिंग कर रहा था. हालांकि वीर और तारा ने कभी यह नहीं बताया कि उन्होंने अलग होने का फैसला क्यों किया, लेकिन दिसंबर 2026 में एपी ढिल्लों के मुंबई कॉन्सर्ट में जाने के बाद दोनों में कुछ अनबन हुई.कॉन्सर्ट के दौरान, तारा सिंगर के साथ स्टेज पर परफॉर्मेंस के लिए शामिल हुईं. एपी ढिल्लन ने तारा को गले लगाया और गाल पर किस किया. बातचीत के दौरान, नेटिजन्स ने देखा कि वीर भीड़ में अकेले बहुत अनकम्फर्टेबल लग रहे थे.
Janhvi Kapoor with ZERO FILTER 😭🗿😂 Karan Johar: Dating advice for Vedang Raina? Janhvi: “Stop overthinking.” Karan: Khushi Kapoor? Janhvi: “I don’t think she needs any advice. She’s doing just fine.” Karan: Veer Pahariya? Janhvi: “Never take her to a concert.” 😭💀 BRO, THAT LAST ANSWER 😂🤣— Yash Negi (@yashsystum) October 28, 2026
जाह्नवी कपूर का शादी पर खुलासा
कॉफी काउच पर अपने रिश्ते की पुष्टि करने के बाद जाह्नवी ने यह भी बताया कि क्या वे जल्द ही शादी करने वाली हैं. एक्ट्रेस ने जवाब दिया, 'अभी अगले दो-तीन साल तक तो पक्का नहीं'. करण ने बाद में कहा कि वह और शिखर तब भी साथ थे जब उनके आस-पास के दूसरे कपल्स, जैसे जाह्नवी के भाई-बहन अर्जुन कपूर और खुशी कपूर, अपने-अपने पार्टनर्स से अलग हो गए थे और वीर भी तारा से अलग हो गए थे? जान्हवी ने जवाब दिया, लेकिन हमने दूसरे लोगों के साथ अपने अलग-अलग ब्रेकअप के बाद भी एक-दूसरे के साथ मैनेज किया. हम मैनेज करने में अच्छे हैं'.
शिखर ने जाह्नवी के लिए पढ़ाई से लिया ब्रेक
करण जौहर ने जाह्नवी से शिखर पहाड़िया के साथ उनके रिश्ते को लेकर बातचीत की. करण ने इस बारे में बात की कि कैसे श्रीदेवी के निधन के बाद शिखर-जाह्नवी के साथ खड़े रहे थे. रिपोर्ट के मुताबिक उस वक्त दोनों आधिकारिक तौर पर रिलेशनशिप में नहीं थे, लेकिन शिखर ने जाह्नवी के करीब रहने के लिए अपनी जिंदगी में कई बड़े स्टेप्स लिए थे. करण जौहर जाह्नवी से पूछते हैं कि क्या उन्हें हमेशा से पता था कि शिखर ही उनके जीवनसाथी बनने वाले हैं? जाह्नवी ने एक ऐसा किस्सा सुनाया हैं, जो उनके रिश्ते की गहराई को बयां करता है. एक्ट्रेस ने बताया कि उस समय शिखर लंदन में पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन मां के निधन के बाद वह अपनी पढ़ाई से कुछ समय का ब्रेक लेकर मुंबई आ गए थे.
पेड्डी कंट्रोवर्सी पर बोलीं एक्ट्रेस ?
जाह्नवी कपूर ने राम चरण स्टारर फिल्म ‘पेड्डी’ से जुड़े विवाद पर भी खुलकर बात की. एक्ट्रेस ने फिल्म में महिलाओं को दिखाए जाने के तरीकों पर चिंता जाहिर की. जाह्नवी कपूर ने कहा, 'मेरे मन में कई बातें थीं. मैं इस बारे में बात करने से इसलिए हिचकिचा रही थी, क्योंकि लोगों ने इस फिल्म पर बहुत मेहनत की थी. मुझे सच में समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहूं या क्या कुछ कहने की जरूरत भी है. यह जरूरी है कि जो कुछ भी हुआ, उसमें अपनी जिम्मेदारी मैं खुद लूं. मेरे मन पर इसका बहुत बोझ है कि इस तरह की कहानी का हमारे समाज पर खासकर महिलाओं पर कितना बुरा असर पड़ सकता है'.
एक्ट्रेस ने आगे कहा, 'मुझे लगता है कि वह शर्म हमेशा मेरे साथ रहेगी. क्या मैं कुछ और कर सकती थी? क्या मैं और ज्यादा अलर्ट रह सकती थी? क्या मैंने इस पर आपत्ति जताई होती? बिल्कुल, हां. क्या यह समस्या थी? क्या यह महिलाओं को महज एक ऑब्जेक्ट की तरह पेश करने की हद थी? क्या कहानी के जरिए इसने यौन उत्पीड़न को भी बढ़ावा दिया? हां.’ ‘मैं बस इतना कर सकती हूं कि यह पक्का करूं कि ऐसा दोबारा न हो. मैंने खुद को बहुत कोसा है कि मुझे और ज्यादा सतर्क रहना चाहिए था, मुझे कड़ा विरोध जताना चाहिए था. मुझे यह कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि ऐसा लग सकता है कि मैं अपना दोष दूसरों पर डाल रही हूं, लेकिन पता है कैसा लगता है? ऐसा लगता है कि जैसे-जैसे मुझे जानकारी मिलती गई, मैं डायरेक्टर की बातों के बीच चीजों को कम चैलेंजिंग बनाने की कोशिश कर रही थी.’