राम चरण की 'पेड्डी' से जाह्नवी कपूर का देसी फर्स्ट लुक आउट, जानें कौनसा रोल करेंगी बॉलीवुड की 'मिली'
राम चरण स्टारर फिल्म पेड्डी से जाह्नवी कपूर का दमदार लुक सामने आया है. जाह्नवी अपने फर्स्ट लुक में देसी गर्ल लग रही हैं.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 1, 2025 at 5:25 PM IST
हैदराबाद: राम चरण की मोस्ट अवेटेड फिल्म पेड्डी से जाह्नवी कपूर का फर्स्ट लुक सामने आ गया है. आज 1 नवंबर को फिल्म मेकर्स ने जाह्नवी कपूर का दमदार लुक रिवील किया है. फिल्म की रिलीज से पहले ही जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. ग्लोबल सुपरस्टार राम चरण और खूबसूरत जाह्नवी कपूर की लीड रोल्स वाली इस फिल्म पर इसके ऐलान के बाद से ही सबकी नजरें टिकी हुई हैं. यह एक्शन से भरपूर स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म राम चरण को एक बिल्कुल नए अंदाज में दिखाने का वादा करती है, जो एक्टर के लिए एक शानदार ट्रांसफॉर्मेशन साबित होगा.
बढ़ते उत्साह को और बढ़ाते हुए, मेकर्स ने अब जान्हवी कपूर का शानदार कैरेक्टर पोस्टर रिलीज़ किया है. अपनी दिलकश मौजूदगी और दमदार लुक के साथ जान्हवी ने फैन्स को खूब प्रभावित किया है, जिससे साफ है कि यह फिल्म साल की सबसे थ्रिलिंग फिल्मों में से एक साबित होने वाली है. अपने फर्स्ट लुक में जाह्नवी कपूर लाल रंग की साड़ी में फायरब्रांड एटिय्टूड के साथ जबरदस्त लग रही हैं.
हाल ही में, राम चरण और जान्हवी कपूर श्रीलंका पहुंचे जहां उन्होंने पेड्डी के लिए एक गाने की शूटिंग की. इस गाने की कोरियोग्राफी मशहूर जानी मास्टर ने की है और माना जा रहा है कि यह ट्रैक रिलीज़ होते ही चार्टबस्टर साबित होगा. रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म की लगभग 60 फीसदी शूटिंग पूरी हो चुकी है और मेकर्स ने फिल्म के पहले हाफ की एडिटिंग भी फाइनल कर ली है, जबकि बाकी का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है.
बुची बाबू सना द्वारा लिखित और निर्देशित फिल्म पेड्डी में राम चरण मुख्य किरदार निभा रहे हैं. उनके साथ फिल्म में शिवा राजकुमार, जान्हवी कपूर, दिव्येंदु शर्मा और जगपति बाबू भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे. यह फिल्म वेंकटा सतीश किलारू के बैनर वृद्धि सिनेमा के तहत और प्रमुख प्रोडक्शन हाउस मैथरी मूवी मेकर्स के सहयोग से बनाई जा रही है. फिल्म 27 मार्च 2026 को राम चरण के जन्मदिन के मौके पर रिलीज होने वाली है.