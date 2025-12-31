ETV Bharat / entertainment

जन नायकन बनाम राजा साब बनाम पराशक्ति : एडवांस बुकिंग की दौड़ तेज, फिलहाल थलपति सबसे आगे

बड़े बजट की तीन फिल्मों के बीच क्लैश. दर्शकों में बढ़ा रोमांच. अभी से एडवांस बुकिंग जारी.

Published : December 31, 2025 at 6:54 PM IST

हैदराबाद : नए साल की शुरुआत बड़े रिलीज क्लैश से होगी. संक्रांति 2026 की तीन बड़ी फिल्में इस फेस्टिव सीजन में एक-दूसरे से मुकाबला करने के लिए तैयार हैं. थलपति विजय की आखिरी फिल्म "जन नायकन", प्रभास स्टारर "द राजा साब", और शिवकार्तिकेयन की "पारसक्ति" बॉक्स ऑफिस पर जलवा बिखेरने के लिए तैयार है. इनके बीच बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त टक्कर का इंतजार है.

जन नायकन ऑनलाइन टिकटिंग प्लेटफॉर्म BookMyShow पर 302K+ इंटरेस्ट के साथ सबसे आगे है. द राजा साब को 281K+ से अधिक इंटरेस्ट मिले हैं, जबकि पारसक्ति भी 238K+ के साथ मजबूत पकड़ बनाए हुए है. दिलचस्प बात यह है कि IMDb की 2026 की सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली भारतीय फिल्मों की लिस्ट में भी ऐसा ही ट्रेंड दिखता है. 78 फिल्मों की इस लिस्ट में विजय की फिल्म चौथे नंबर पर है, उसके बाद प्रभास पांचवें और शिवकार्तिकेयन आठवें नंबर पर हैं.

जन नायकन बनाम द राजा साब एडवांस बुकिंग रेसओवरसीज मार्केट में संक्रांति रिलीज का क्रेज अभी से दिख रहा है. प्राइम मीडिया के अनुसार, जन नायकन की नॉर्थ अमेरिकन एडवांस बुकिंग $350K के करीब पहुंच गई है. विजय की फिल्म भारत में भी उतनी ही जबरदस्त है. इंडस्ट्री ट्रैकर सैकनिल्क के अनुसार, कर्नाटक में पहले दिन की बुकिंग पहले ही 1 करोड़ रुपये से ज्यादा हो गई है. डिस्ट्रीब्यूटर बैनर अहिंसा एंटरटेनमेंट ने "ज़बरदस्त" डिमांड के कारण UK में एक्स्ट्रा शो जोड़े हैं.

इस बीच, नॉर्थ अमेरिका में प्रथ्यंगिरा सिनेमाज़ द्वारा डिस्ट्रीब्यूट की गई फिल्म 'द राजा साब' ने 31 दिसंबर तक अपने प्रीमियर से $300K की कमाई की. हालांकि ये आंकड़े अच्छे हैं, लेकिन ट्रेड एनालिस्ट्स का मानना ​​है कि प्रभास की पिछली ब्लॉकबस्टर फिल्मों जैसे कल्कि 2898 AD या सालार की तुलना में यह रफ्तार थोड़ी धीमी है.प्री-सेल्स में जन नायकन साफ ​​तौर पर आगे है, और 'द राजा साब' उसके ठीक पीछे है. पारशक्ति के आंकड़े आने वाले दिनों में आने की उम्मीद है, क्योंकि आज से प्री-सेल्स शुरू हो गए हैं.

द राजा साब : डायरेक्टर मारुति ने इस फिल्म पर खूब मेहनत की है. हाल ही में एक प्री-रिलीज इवेंट में, मारुति ने पब्लिकली अपने घर का पता बताया और प्रभास के फैंस से कहा कि अगर उन्हें द राजा साब देखने के बाद निराशा होती है, तो वे आकर उनसे सवाल पूछ सकते हैं. प्रभास के लिए, यह उनके "बड़े-बड़े" किरदारों से हटकर एक अलग तरह का रोल है. राजा साब के साथ, बाहुबली स्टार अपने पुराने "डार्लिंग" कॉमेडी स्टाइल में वापस आ रहे हैं, जिसे उनके पक्के तेलुगु फैंस लंबे समय से मिस कर रहे थे.

जन नायकन: यह शायद इस सीजन की सबसे इमोशनल रिलीज है. विजय के फुल-टाइम पॉलिटिक्स में आने से पहले उनकी आखिरी फिल्म से उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं. एक एक्टर के तौर पर अपनी आखिरी फिल्म के लिए, विजय ने डायरेक्टर एच. विनोद पर भरोसा किया. यह फिल्म एक दमदार पॉलिटिकल थ्रिलर है जो एक ऐसे सुपरस्टार के लिए एक सही विदाई है जो अपने करियर के शिखर पर फिल्मों को छोड़कर पॉलिटिक्स में कदम रखने जा रहा है.

परशक्ति: पहले यह फिल्म जनवरी के बीच में रिलीज़ होने वाली थी, लेकिन मेकर्स ने छुट्टियों के वीकेंड का फायदा उठाने के लिए इसे 10 जनवरी को रिलीज़ कर दिया. 1960 के दशक के हिंदी विरोधी आंदोलनों की पृष्ठभूमि पर बनी यह फिल्म शिवकार्तिकेयन का 25वां प्रोजेक्ट है. यह फिल्म जहां शिवकार्तिकेयन की स्टार पावर को टेस्ट करेगी, वहीं यह नेशनल अवॉर्ड जीतने वाली डायरेक्टर सुधा कोंगारा के लिए भी सरफिरा की नाकामी के बाद एक महत्वपूर्ण रिलीज़ है.

