बज गया बिगुल: इस दिन लॉन्च होगा 'जन नायकन' का ट्रेलर, अफवाहों के बीच मेकर्स ने किया एलान

थलपति विजय की अभिनीत जन नायकन के मेकर्स ने आखिरकार गुरुवार को यह साफ कर दिया कि फिल्म का ट्रेलर कब लॉन्च किया जाएगा. ट्रेलर फिल्म के ऑडियो लॉन्च से एक दिन पहले रिलीज होगा.

हैदराबाद: 'जन नायकन' के मेकर्स ने नए साल पर थलपति विजय के फैंस को तोहफा दिया है. मेकर्स ने फाइनली 'जन नायकन' के ट्रेलर रिलीज की तारीख का एलान कर दिया है. 1 जनवरी को मेकर्स ने फिल्म का नया पोस्टर जारी किया है, जिसमें ट्रेलर की रिलीज डेट और टाइम दिया गया है.

मेकर्स ने जन नायकन का नया पोस्टर इंस्टाग्राम पर साझा किया है. मेकर्स ने बताया कि फिल्म का ट्रेलर तीन भाषाओं में रिलीज किया जाएगा. पोस्टर साझा करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा है, 'जन नायकन ट्रेलर, जन नेता ट्रेलर, जन नायकुडु ट्रेलर, तमिल, तेलुगु और हिंदी ट्रेलर 3 जनवरी को शाम 6.45 बजे रिलीज हो रहे हैं.' इस एलान के बाद, फिल्म में विजय की पहली झलक देखने के लिए फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

फिल्म में थलपति विजय के साथ पूजा हेगड़े और बॉबी देओल भी अहम भूमिकाओं में हैं. हाल ही में मेकर्स ने फिल्म से बॉबी देओल का फर्स्ट लुक भी जारी किया था. जन नायकन से बॉबी देओल का फर्स्ट लुक जारी करते हुए मेकर्स ने कैप्शन में लिखा था, 'आओ सब भाई-भाई मिलकर उनका आखिरी डांस देखें. जी स्टूडियोज ने नॉर्थ इंडिया के थिएट्रिकल राइट्स हासिल कर लिए हैं.' पोस्टर में विजय और बॉबी देओल कमांडो के ड्रेस में दो-दो हाथ करते नजर आए थे.

इन तीनों स्टार के अलावा, फिल्म में मामिथा बैजू, प्रियामणि, गौतम वासुदेव मेनन और नारायण भी इस फिल्म की कास्ट का हिस्सा हैं. यह फिल्म एक पॉलिटिकल एक्शन ड्रामा है, जिसमें कई जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस होंगे. जन नायकन को एच विनोद ने डायरेक्ट किया है और इसे वेंकट के नारायण ने अपने केवीएन प्रोडक्शंस बैनर के तहत प्रोड्यूस किया है. जना नायकन 9 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. यह तेलुगु में 'जना नायकुडु' और हिंदी में 'जन नेता' नाम से रिलीज होगी.