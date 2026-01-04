ETV Bharat / entertainment

'जन नायकन' ट्रेलर फैक्ट चेक: थलपति विजय की फिल्म में Gemini का इस्तेमाल? AI Logo ने खींचा लोगों का ध्यान

थलपति विजय की 'जन नायकन' एआई जनरेटेड हैं? सोशल मीडिया पर फिल्म के कुछ सीन वायरल हो रहे है, जिसमें एआई लोगो देखा गया है.

Jana Nayagan
'जन नायकन' (Poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 4, 2026 at 12:31 PM IST

|

Updated : January 4, 2026 at 12:39 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: तमिल सुपरस्टार थलपति विजय की फेयरवेल फिल्म जन नायकन पोंगल के मौके पर सिनेमाघरों में धमाल मचाने के लिए तैयार है. मेकर्स ने 3 जनवरी को जन नायकन का ट्रेलर रिलीज किया. ट्रेलर रिलीज के कुछ मिनटों बाद ही फिल्म विवादों में आ गई है. तेज नजर वाले दर्शकों ने एक शॉट में साफ तौर पर जेमिनी का वॉटरमार्क देखा, जिससे ऑनलाइन आलोचना शुरू हो गई है. सोशल मीडिया पर इस शॉट की तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं.

शनिवार को मेकर्स ने जन नायकन का ट्रेलर तमिल, तेलुगु और हिंदी में लॉन्च किया है. इसे सोशल मीडिया पर साझा कर मेकर्स ने कैप्शन में लिखा है, 'यह घटना अपने आप में संदिग्ध है. घटना को कौन रिकॉर्ड कर रहा है? इसका कमांडर.'

2 मिनट 52 सेकंड का ट्रेलर यूट्यूब पर तमिल, तेलुगु और हिंदी में प्रीमियर हुआ, और रिलीज होने के कुछ ही घंटों में इसे मिलियन व्यूज मिले. तमिल में जहां जन नायकन को 27 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिले हैं, वहीं, तेलुगु और हिंदी में इसने क्रमशः 6.3 मिलियन और 9.3 मिलियन व्यूज हासिल किए हैं. हालांकि, ट्रेलर में एक डिटेल कई लोगों की नजर से छूट गई, जब तक कि कुछ लोगों ने इसे सोशल मीडिया पर शेयर नहीं किया.

जेमिनी पर यूजर्स का रिएक्शन
कई यूजर एक्स (पूर्व में ट्विटर) हैंडल पर मेकर्स पर आरोप लगाते हुए कहा कि मेकर्स ने फिल्म में गूगल के जेमिनी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया और उसके वॉटरमार्क को नीचे-दाएं कोने से हटाना भूल गए.

एक यूजर ने एक्स हैंडल पर उस सीन का फोटो साझा करते हुए लिखा है, 'थलपति विजय की नई फिल्म जन नेता जेमिनी का इस्तेमाल कर रही है और किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया. ये फिल्में मनी लॉन्ड्रिंग हैं, आप मेरा मन नहीं बदल सकते.'

एक दूसरे यूजर ने लिखा है, लगता है जन नायकन मेकर्स दर्शकों को हल्के में ले रहे हैं. ट्रेलर में लोगो हटाए बिना ही गूगल जेमिनी एआई शॉट्स का इस्तेमाल करना चौंकाने वाला है. इतने सिंपल शॉट्स के लिए एआई का इस्तेमाल करना चिंताजनक है और फिल्म मेकिंग के स्टैंडर्ड पर सवाल उठा रहा है. ऐसी एआई फिल्में बनाना और ज्यादा टिकट कीमतों से फैंस का फायदा उठाना बिल्कुल गलत है.'

एक और यूजर ने लिखा है, 'जन नायकन ट्रेलर में गूगल एआई लोगो? इमेज के नीचे दाईं ओर लोगो को देखो.' एक अन्य यूजर ने लिखा है, जन नायकन एआई ट्रेलर निराशा. जब एआई से बनाया गया एक शॉट, जिस पर गूगल जेमिनी का वॉटरमार्क साफ दिख रहा था, ऑफिशियल ट्रेलर में शामिल हो जाता है, तो यह डिटेल्स पर ध्यान न देने की चिंताजनक कमी को दिखाता है. अगर ट्रेलर स्टेज पर इतनी ही लापरवाही बरती जा रही है, तो दर्शकों का पूरी फिल्म की क्वालिटी पर सवाल उठाना सही है, खासकर जब उनसे टॉप लेवल के टिकट के दाम देने की उम्मीद की जाती है.'

'जन नायकन' ट्रेलर फैक्ट चेक
सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीर के बारे में पता लगाने के लिए जब ईटीवी भारत ने ट्रेलर को ध्यान से देखा सच पता चला. दरअसल यह दिक्कत ट्रेलर में 00:23 मार्क पर नजर आई, जो कुछ सेकंड के सीन में नजर आई, जिसे पकड़ पाना बमुश्किल था. 00:23 से 00:24 मार्क के बीच में एक आदमी मशीन गन पकड़े हुए स्क्रीन पर दिखता है, जिसके नीचे-दाएं कोने में जेमिनी एआई का लोगो साफ दिखाई दे रहा है.

Jana Nayagan
'जन नायकन' ट्रेलर AI शॉट (Youtube)

जहां विजय के कुछ फैंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल का बचाव कर रहे हैं, वहीं ज्यादातर लोग इस बात से नाखुश हैं कि एक सिंपल शॉट के लिए एआई पर लापरवाही से निर्भरता दिखाई गई, जिसे असल में फिल्माया जा सकता था. इस चूक ने पोस्ट-प्रोडक्शन के दौरान क्वालिटी कंट्रोल पर सवाल खड़े कर दिए हैं. मेकर्स इस आलोचना पर कैसे जवाब देंगे, यह देखना बाकी है.

'जन नायकन' के बारे में
केवीएन प्रोडक्शंस की निर्मित 'जन नायकन' को एच. विनोद ने निर्देशित किया है. यह केवीएन प्रोडक्शंस की पहली तमिल भाषा की फीचर फिल्म भी है, जिससे इस प्रोजेक्ट को लेकर चर्चा और बढ़ गई है. फिल्म में थलपित विजय के अलावा, मामिता बैजू, पूजा हेगड़े और बॉबी देओल भी हैं. यह फिल्म पोंगल के मौके पर 9 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में तमिल, तेलुगु और हिंदी भाषा में रिलीज होगी.

यह भी पढ़ें:

Last Updated : January 4, 2026 at 12:39 PM IST

TAGGED:

JANA NAYAGAN AI LOGO
JANA NAYAGAN TRAILER CONTROVERSY
जन नायकन ट्रेलर एआई लोगो
JANA NAYAGAN TRAILER GEMINI AI LOGO
JANA NAYAGAN TRAILER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.