'जन नायकन' विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने विजय की फिल्म की CBFC याचिका की खारिज, अब मद्रास हाई कोर्ट सुनाएगा फैसला

हैदराबाद: थलपति विजय की फिल्म जन नायकन को एक और झटका लगा है. 15 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने विजय की फिल्म 'जन नायकन' के मेकर्स द्वारा केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) से मंजूरी मांगने वाली याचिका खारिज कर दी. कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट को 20 जनवरी, 2026 को इस मामले की सुनवाई और फैसला करने का निर्देश दिया है. दरअसल, मद्रास हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच मंगलवार को इस मामले की सुनवाई करेगी.

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक्टर विजय की तमिल फिल्म 'जना नायकन' के मेकर्स की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया. इस याचिका में मद्रास हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई थी, जिसने फिल्म के सर्टिफिकेशन प्रोसेस को रोक दिया था. जस्टिस दीपांकर दत्ता और एजी मसीह की बेंच ने मामले की सुनवाई की और मद्रास हाई कोर्ट से 20 जनवरी तक मामले पर फैसला करने को कहा.

लाइव लॉ के अनुसार, जस्टिस दत्ता ने कहा, 'हम सभी जजों का स्वागत करेंगे कि वे मामलों को फाइल होने के एक या दो दिन के अंदर निपटा दें. लेकिन ऐसा सभी मामलों में होना चाहिए. यह बहुत तेजी से हुआ है, मामला 6 तारीख को फाइल हुआ, 7 तारीख को फैसला हो गया, जबकि मामला 20 तारीख को डिविजन बेंच के सामने तय है, उनके पास अपील का अधिकार है.'