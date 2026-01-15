'जन नायकन' विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने विजय की फिल्म की CBFC याचिका की खारिज, अब मद्रास हाई कोर्ट सुनाएगा फैसला
'जन नायकन' के मेकर्स को कोर्ट से फिर झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म की सीबीएफसी की याचिका खारिज कर दी है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 15, 2026 at 12:56 PM IST
हैदराबाद: थलपति विजय की फिल्म जन नायकन को एक और झटका लगा है. 15 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने विजय की फिल्म 'जन नायकन' के मेकर्स द्वारा केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) से मंजूरी मांगने वाली याचिका खारिज कर दी. कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट को 20 जनवरी, 2026 को इस मामले की सुनवाई और फैसला करने का निर्देश दिया है. दरअसल, मद्रास हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच मंगलवार को इस मामले की सुनवाई करेगी.
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक्टर विजय की तमिल फिल्म 'जना नायकन' के मेकर्स की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया. इस याचिका में मद्रास हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई थी, जिसने फिल्म के सर्टिफिकेशन प्रोसेस को रोक दिया था. जस्टिस दीपांकर दत्ता और एजी मसीह की बेंच ने मामले की सुनवाई की और मद्रास हाई कोर्ट से 20 जनवरी तक मामले पर फैसला करने को कहा.
लाइव लॉ के अनुसार, जस्टिस दत्ता ने कहा, 'हम सभी जजों का स्वागत करेंगे कि वे मामलों को फाइल होने के एक या दो दिन के अंदर निपटा दें. लेकिन ऐसा सभी मामलों में होना चाहिए. यह बहुत तेजी से हुआ है, मामला 6 तारीख को फाइल हुआ, 7 तारीख को फैसला हो गया, जबकि मामला 20 तारीख को डिविजन बेंच के सामने तय है, उनके पास अपील का अधिकार है.'
यह याचिका फिल्म के प्रोड्यूसर, केवीएन प्रोडक्शंस एलएलपी ने दायर की थी. प्रोड्यूसर ने मद्रास हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसने सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन को फिल्म को सर्टिफाई करने के पहले दिए गए निर्देश पर रोक लगा दी थी.
प्रोड्यूसर की तरफ से सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने दलील देते हुए कहा, 'इंडस्ट्री में यह चलन है कि एक बार रिलीज (तारीख) अनाउंस हो जाए, तो मेरे 5,000 थिएटर बुक हो जाते हैं. मुझे कट के साथ सर्टिफिकेशन मिलता है. पब्लिसिटी पहले ही हो चुकी है. तीन महीने बाद लोग इंतजार नहीं करेंगे.' हालांकि, जस्टिस दत्ता ने टिप्पणी की कि याचिका समय से पहले दायर की गई थी, और कहा, 'जब मामला डिवीजन बेंच के सामने तय हो, तो आप उस आदेश को चुनौती नहीं देते. इसे सही फोरम में चुनौती देनी होगी.'