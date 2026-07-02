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गुड न्यूज: CM विजय की फिल्म 'जन नायकन' को CBFC से मिली मंजूरी, जल्द जारी होगा सर्टिफिकेट

'जन नायकन' के फैंस के लिए गुड न्यूज है. तमिल सुपरस्टार थलपति विजय की फिल्म को सीबीएफसी से मंजूरी मिल गई है.

Jana Nayagan
'जन नायकन' (Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 2, 2026 at 3:52 PM IST

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हैदराबाद: थलपति विजय के फैंस के लिए एक अच्छी खबर हैं. तमिल सिनेमा की सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली फिल्मों में से एक थलपति विजय की 'जन नायकन' अब रिलीज के करीब पहुंच रही है. सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) ने टीवीके प्रमुख और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय की फिल्म 'जन नायकन' की रिलीज का रास्ता साफ कर दिया है.

केंद्र के एक वरिष्ठ सूत्र ने ईटीवी भारत को बताया कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय की फ़िल्म 'जन नायकन' की सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने जांच कर ली है और दो-तीन दिनों में फिल्म का सर्टिफिकेट जारी होने की उम्मीद है.

केंद्र के एक वरिष्ठ सूत्र ने ईटीवी भारत को बताया, 'फिल्म की जांच कर ली गई है और जल्द ही सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा.' एक्टर के तौर पर विजय की यह आखिरी फ़िल्म है. इस साल की शुरुआत में तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के दौरान जनवरी से ही यह फिल्म सीबीएफसी के पास अटकी हुई थी.

केवीएन प्रोडक्शंस के बिजनेस हेड सुप्रिथ मोहन ने 'स्क्रीन' को टाइमलाइन की पुष्टि की. उन्होंने कहा, 'सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा है और हम निश्चित रूप से फिल्म की रिलीज के लिए जुलाई के आखिरी हफ्ते या अगस्त के पहले हफ्ते पर विचार कर रहे हैं.'

फिल्म कई महीनों से सीबीएफसी के पास अटकी हुई थी. सूत्रों के मुताबिक, 'जन नायकन' को जनवरी 2026 से ही सर्टिफिकेशन का इंतज़ार था, जिससे इसकी रिलीज को लेकर अनिश्चितता बनी हुई थी. असल में, इसे इसी साल की शुरुआत में सिनेमाघरों में रिलीज किया जाना था, लेकिन सेंसर सर्टिफिकेट पेंडिंग होने के कारण ऐसा नहीं हो सका.

चूंकि अब जब जांच की प्रक्रिया पूरी हो गई है, तो उम्मीद है कि फिल्म को जल्द ही सर्टिफिकेट मिल जाएगा. हालांकि मेकर्स ने अभी तक रिलीज की नई तारीख का ऐलान नहीं किया है, लेकिन सर्टिफिकेशन मिलने से फिल्म के सिनेमाघरों तक पहुंचने से पहले की आखिरी बड़ी रुकावट दूर हो गई है.

'जन नायकन' का निर्देशन एच. विनोथ ने किया है और इसे केवीएन प्रोडक्शंस के तहत वेंकट के. नारायण ने प्रोड्यूस किया है. फिल्म में विजय के साथ पूजा हेगड़े भी नजर आएंगी. फिल्म में गौतम वासुदेव मेनन, प्रिया भवानी शंकर, अजमल अमीर और योगी बाबू जैसे कलाकार भी सहायक भूमिकाओं में हैं और संगीत जी.वी. प्रकाश कुमार ने दिया है.

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