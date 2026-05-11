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CM थलपति विजय की 'जन नायकन' पर प्रोड्यूसर का बड़ा अपडेट, बताया कब रिलीज होगी फिल्म

'जन नायकन' ( Poster )

हैदराबाद: साउथ सिनेमा के सुपरस्टार विजय को लंबे समय से एक मास हीरो और जनता के नेता के रूप में देखा जाता रहा है. अब उन्होंने राजनीति में भी एंट्री कर ली है, जिससे उनकी लोकप्रियता और भी बढ़ गई है. विजय ने अपने फिल्मी करियर में हमेशा ऐसे विषयों को चुना, जो सीधे तौर पर आम लोगों से जुड़े रहे हैं. उनकी फिल्मों में सामाजिक न्याय, महिलाओं के अधिकार, युवाओं की समस्याएं और जनता से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से दिखाया गया है. यही वजह है कि उनकी फिल्मों को सिर्फ मनोरंजन के तौर पर नहीं, बल्कि समाज से जुड़ी कहानियों के रूप में भी देखा जाता है. हाल ही में उनकी अपकमिंग और चर्चित फिल्म 'जन नायकन' को लेकर जबरदस्त चर्चा बनी हुई है. माना जा रहा है कि यह विजय के करियर की आखिरी फिल्म हो सकती है, इसलिए फैंस के बीच इसे लेकर अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है. फिल्म से जुड़ी हर अपडेट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है और दर्शकों में फिल्म को लेकर भारी क्रेज बना हुआ है. तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के तौर पर थलपति विजय ने शपथ ग्रहण कर लिया है. शपथ ग्रहण समारोह के कुछ ही समय बाद, उनकी आने वाली फिल्म 'जन नायकन' के बारे में एक बड़ा अपडेट सामने आया है. यह जानकारी किसी और ने नहीं, बल्कि फिल्म के प्रोड्यूसर वेंकट के. नारायण ने दी है. रविवार को चेन्नई में मीडिया से बातचीत के दौरान प्रोड्यूसर वेंकट के. नारायण ने जन नायकन की रिलीज के बारे में अपडेट दी है. प्रोड्यूसर से सवाल किया गया कि फिल्म कब रिलीज होगी, क्या फिल्म पर सेंसर बोर्ड के विवाद के अलावा कोई राजनीतिक दबाव भी था?