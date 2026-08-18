OTT पर कब-कहां देखें CM विजय की आखिरी फिल्म 'जन नायकन', तुरंत नोट करें डेट
क्या आप तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय की आखिरी फिल्म दोबारा देखना चाहते हैं?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 18, 2026 at 12:39 PM IST
हैदराबाद: जन नायकन की ओटीटी रिलीज डेट आ गई है. क्या आप तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय की आखिरी फिल्म दोबारा देखना चाहते हैं? जन नायकन की रिलीज का सफर लंबा रहा. एच. विनोद की इस एक्शन ड्रामा फिल्म को सेंसर बोर्ड से मंजूरी मिलने में 7 महीने से अधिक का समय लगा. सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद, फिल्म अब ओटीटी पर रिलीज होने के लिए तैयार है. फैंस अब घर बैठे आराम से विजय की आखिरी फिल्म देख सकते हैं.
जन नायकन ओटीटी पर कब रिलीज हो रही है?
आज सोमवार को जी 5 तमिल के आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट ने एआई निर्मित एक टीजर प्रोमो साझा करते हुए 'जन नायकन' की OTT रिलीज डे की घोषणा की. यह फिल्म 21 अगस्त को प्लेटफॉर्म पर प्रीमियर होगी. पोस्ट के कैप्शन में लिखा, 'थंगामे! थलपति #जन नायकन 21 अगस्त को Zee 5 पर आप सभी से मिलने के लिए पूरी तरह तैयार हैं.
Thangamey! Thalapathy #Jananayagan is all set to meet you all on 21st August only on Zee 5🔥— Zee 5 Tamil (@ZEE5Tamil) August 17, 2026
The Hon'ble Chief Minister @actorvijay @TheKVNofficial @KvnProductions #HVinoth @hegdepooja @anirudhofficial @thedeol @_mamithabaiju @Jagadishbliss @LohithNK01 @RamVJ2412 @TSeries… pic.twitter.com/4mwfq7fDcS
जन नायकन के बारे में
जन नायकन को अभिनेता विजय की आखिरी फिल्म बताया जा रहा है. यह फिल्म 9 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी, लेकिन सीबीएफसी द्वारा समय पर प्रमाणन न मिलने के कारण इसमें देरी हुई. आखिरकार यह फिल्म 23 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई.
इस फिल्म में पूजा हेगड़े , बॉबी देओल, मामिता बैजू, गौतम वासुदेव मेनन, प्रकाश राज और नारायण सहित कई जाने-माने कलाकार मुख्य भूमिकाओं में हैं. कहानी थलपति वेट्री कोंडन (विजय) के इर्द-गिर्द घूमती है, जो विजी (मामिता बैजू) को एक मजबूत और आत्मनिर्भर महिला बनाने की जिम्मेदारी लेता है, जो सेना में भर्ती हो जाती है. हालांकि, उसकी जिंदगी में तब एक नाटकीय मोड़ आता है जब उसका सामना अपने पुराने दुश्मन जॉन हिमलर (बॉबी देओल) से होता है.
फिल्म कई महीनों तक सेंसर सर्टिफिकेट के बिना अटकी रही. खबरों के अनुसार, फिल्म को पहली बार दिसंबर 2025 में सीबीएफसी की जांच समिति के सामने प्रदर्शित किया गया था. समिति ने कथित तौर पर कई कट लगाने का सुझाव दिया था.
हालांकि, हालात तब बदल गए जब कुछ सीन को लेकर शिकायतें आने पर फिल्म को समीक्षा समिति के पास भेजा गया था, जिससे और भी देरी हुई. लंबे समय तक चली प्रमाणन प्रक्रिया ने फिल्म के रिलीज प्लान, इंटरनेशनल कार्यक्रम और फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन को बाधित किया था.
विजय ने फिल्म में देरी के लिए तत्कालीन सत्ताधारी दलों को जिम्मेदार ठहराते हुए 'षड्यंत्र' का आरोप लगाया. उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि चुनाव से ठीक पहले जानबूझकर उनके निजी जीवन से जुड़ी खबरें लीक की गईं.