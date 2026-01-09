मद्रास HC का सेंसर बोर्ड को आदेश, विजय की 'जन नायकन' को दे सर्टिफिकेट, खुशी से झूमे फैंस, बांटी मिठाइयां
थलपति विजय के फैंस के लिए गुड न्यूज है. कोर्ट ने 'जन नायकन' को CBFC सर्टिफिकेट देने का आदेश दिया है. देखें जश्न का वीडियो...
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 9, 2026 at 1:52 PM IST
हैदराबाद: तमिलगा वेट्री कजगम (टीवीके) प्रमुख और एक्टर थलपति विजय की आगामी फिल्म 'जन नायकन' को मद्रास कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है. मद्रास हाई कोर्ट ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) को तमिल सुपरस्टार थलपति विजय की फिल्म 'जन नायकन' के लिए यू/ए 16+ सर्टिफिकेट जारी करने का निर्देश दिया है. कोर्ट के इस फैसले के बाद तिरुचिरापल्ली में टीवीके चीफ और एक्टर विजय के फैंस ने जश्न मना रहे हैं. इस जश्न का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है.
मद्रास हाई कोर्ट ने शुक्रवार, 9 जनवरी को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन को विजय-स्टारर फिल्म 'जन नायकन' को यू/ए 16+ सर्टिफिकेट जारी करने का निर्देश दिया है, जिसकी थिएट्रिकल रिलीज सेंसरशिप क्लीयरेंस में देरी के कारण टाल दी गई थी. कोर्ट का यह निर्देश फिल्म की थिएट्रिकल रिलीज को स्थगित करने के कुछ दिनों बाद आया है. मद्रास हाई कोर्ट की जस्टिस पीटी आशा ने सेंसर बोर्ड को U/A सर्टिफिकेट जारी करने का निर्देश दिया.
Chennai, Tamil Nadu: Visuals of TVK Legal Wing officials and fans celebrating the Madras High Court’s order granting a CBFC certificate for the film Jana Nayagan pic.twitter.com/3PYQyb5Sr8— IANS (@ians_india) January 9, 2026
टीवीके की स्टेट लीगल विंग की जॉइंट कोऑर्डिनेटर इंद्र धनराज ने बताया कि सर्टिफिकेशन जारी न होने के बारे में 6 जनवरी को एक याचिका दायर की गई थी. उन्होंने मीडिया को बताया, 'मामले को टाल दिया गया था, और आज फैसला सुनाया गया. मद्रास हाई कोर्ट ने रिट याचिका को मंजूरी दे दी है. अगर फिल्म समय पर रिलीज नहीं होती है, तो लोगों को बहुत नुकसान होगा, इसलिए मुआवजा दिया जा रहा है. वकीलों ने बताया कि 27 सीन काट दिए गए हैं. अगर सीबीएफसी अपील करता है, तो हम कोर्ट में उनका सामना करेंगे.' इसके जवाब में, सेंसर बोर्ड सिंगल जज द्वारा दिए गए आदेश को चुनौती देते हुए चीफ जस्टिस की बेंच के सामने अपील दायर कर सकता है.
Chennai, Tamil Nadu: On Jana Nayagan receiving a UA certificate, Indra Dhanraj, Joint Coordinator of the Tamilaga Vettri Kazhagam Legal Wing, said: “KVN Productions filed a writ petition on 6th January after no certificate was issued for the film Jana Nayagan. The petition was… pic.twitter.com/XmVGzn1qDD— IANS (@ians_india) January 9, 2026
इस बीच, कोर्ट के फैसले से फैंस में खुशी की लहर दौड़ गई है. कई लोग इस पल का जश्न मनाने के लिए सड़कों पर उतर आए. टीवीके के लीगल विंग के वकीलों ने भी मद्रास हाई कोर्ट के बाहर मिठाइयां बांटकर इसका जश्न मनाया है. कोर्ट के बाहर से कई वीडियो सामने आए हैं.
#WATCH | Tamil Nadu | Fans of TVK Chief and Actor Vijay celebrate in Tiruchirappalli after the Madras High Court directs the CBFC to issue a U/A 16+ certificate for the actor's film Jana Nayagan pic.twitter.com/bnqHqobmc6— ANI (@ANI) January 9, 2026
'जन नायकन' में तमिल सिनेमा के सुपरस्टार थलपति विजय लीड रोल में हैं. उनके साथ पूजा हेगड़े, मामिथा बैजू, बॉबी देओल, प्रकाश राज, गौतम वासुदेव मेनन और प्रियामणि भी हैं. यह फिल्म काफी खास है क्योंकि यह विजय की राजनीति में पूरी तरह से आने से पहले आखिरी फिल्म है. फिल्म के मेकर्स ने अभी तक मद्रास हाई कोर्ट के लेटेस्ट फैसले पर कोई रिएक्शन नहीं दिया है, और न ही फिल्म की नई रिलीज डेट के बारे में कोई जानकारी दी है.