'जन नायकन' लीक: विजय के सपोर्ट में आए ऋभष शेट्टी, सोनू सूद समेत ये यंग स्टार, जानें इस मसले पर किसने क्या कहा
रजनीकांत, चिरंजीवी जैसे सितारों के बाद 'जन नायकन' लीक पर ऋषभ शेट्टी, सोनू सूद, वरुण तेज का रिएक्शन आया है. आइए जानें इन्होंने क्या कहा.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 11, 2026 at 4:46 PM IST
हैदराबाद: 'जन नायकन' लीक होने के बाद पूरी फिल्म इंडस्ट्री थलपति विजय के सपोर्ट में आ खड़ी हुई है. रजनीकांत, चिरंजीवी, कमल हासन जैसी दिग्गज सितारों ने इस घटना की निंदा की है और दर्शकों से थिएटर में जाकर फिल्म देखने की अपील की है. अब इस लिस्ट में अब 'कांतारा' एक्टर-डायरेक्टर ऋषभ शेट्टी, सोनू सूद, वरुण तेज जैसे सितारे भी शामिल हो गए हैं.
ऋषभ शेट्टी
ऋषभ शेट्टी ने शनिवार, 11 अप्रैल को विजय स्टारर फिल्म 'जन नायकन' की पूरी टीम के लिए अपना सपोर्ट दिखाया और लीक को एक गंभीर घटना बताया. उन्होंने एक्स (पूर्व में ट्विटर) हैंडल पर 'जन नायकन' लीक पर के बारे में पोस्ट करते हुए लिखा है, 'सिनेमा जुनून, सपनों और प्यार पर बनता है. दर्शकों तक एंटरटेनमेंट पहुंचाने के लिए अनगिनत लोग बिना थके काम करते हैं. जब कोई उस कोशिश के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों न हो, तो इससे जुड़े सभी लोगों पर बहुत बुरा असर पड़ता है.'
Cinema is built on passion, dreams, and love. Countless people work tirelessly to bring entertainment to audiences. When someone tries to tamper with that effort, even in the smallest way, it deeply affects everyone involved.— Rishab Shetty (@shetty_rishab) April 11, 2026
The unfortunate leak of #Jananayagan is a serious and…
दर्शकों से अपील करते हुए कांतारा एक्टर ने आगे लिखा है, 'जन नायकन' का दुर्भाग्यपूर्ण लीक होना एक गंभीर और अस्वीकार्य काम है. दर्शक होने के नाते, कृपया कोशिशों का सम्मान करें और लीक हुए फुटेज को फैलाना बंद करें. कल आपको और भी सिनेमा देने की ताकत न खोएं. मैं इस मुश्किल समय में पूरी टीम और केवीएन प्रोडक्शन के साथ खड़ा हूं. हमारे सिनेमा परिवार की रक्षा करें.'
सोनू सूद
'गरीबों के मसीहा' कहे जाने वाले बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद ने विजय का सपोर्ट करते हुए एक्स हैंडल पर लिखा है, 'जन नायकन' जैसी फिल्म को ऑनलाइन लीक होते देखना दिल तोड़ने वाला है. एक फिल्म बनाने में कितनी रातों की नींद हराम होती है, सालों की मेहनत और जुनून लगता है. इसे सिर्फ वही लोग समझते हैं जो इसमें शामिल होते हैं. यह उनके बच्चे जैसा है. पायरेसी सिर्फ गैर-कानूनी ही नहीं है, यह इसके पीछे हर आर्टिस्ट और टेक्नीशियन की पूरी तरह से अनदेखी है. इस पर सख्त एक्शन लेने की जरूरत है. एक्टर विजय के सपोर्ट में खड़े हैं. आइए सिनेमा की इज्जत करें.'
It’s heartbreaking to see a film like Jananayagan get leaked online. The sleepless nights, years of effort and passion that go into making a film… only those involved truly understand. It’s like their baby.— sonu sood (@SonuSood) April 11, 2026
Piracy is not just illegal, it’s a complete disregard for every artist…
वरुण तेज
वरुण तेज ने एक्स हैंडल पर विजय की फिल्म पर रिएक्ट करते हुए लिखा है, 'जन नायकन जैसी फिल्म को ऑनलाइन लीक होते देखना दिल तोड़ने वाला है. एक फिल्म बनाने में कितनी रातों की नींद हराम होती है, सालों की मेहनत और जुनून लगता है. इसे सिर्फ वही लोग समझते हैं जो इसमें शामिल होते हैं. यह उनके बच्चे जैसा है. पायरेसी सिर्फ गैर-कानूनी ही नहीं है, यह इसके पीछे हर आर्टिस्ट और टेक्नीशियन की पूरी तरह से अनदेखी है. इस पर सख्त एक्शन लेने की जरूरत है. एक्टर विजय के सपोर्ट में खड़े हैं. आइए सिनेमा की इज्जत करें.'
What’s happening to #Jananayagan is unacceptable.— Varun Tej Konidela (@IAmVarunTej) April 11, 2026
Leaking unreleased content is not entertainment, it’s outright theft and a complete betrayal of the hard work and trust of an entire team.
Those responsible should be identified and held accountable. There must be consequences…
लोकेश कनगराज
कूली फिल्ममेकर लोकेश कनगराज ने भी विजय का सपोर्ट किया है. उन्होंने एक्स हैंडल का सहारा लेते हुए लिखा है, 'पायरेसी हमेशा से पूरी इंडस्ट्री के लिए एक दिल दहला देने वाला अनुभव रहा है, जो उन हजारों लोगों के सपनों को तोड़ देता है जिन्होंने इस फिल्म के लिए अपना सब कुछ लगा दिया है. आइए पूरी टीम के साथ खड़े हों और उन्हें सपोर्ट करें, और उनके दिलों का सम्मान करें. आइए हमेशा आर्ट को वैसे ही देखें जैसे उसे होना चाहिए, बड़े पर्दे पर.'
Piracy has always been a gut wrenching experience for the entire industry, which shatters the dreams of thousands of people who’ve put in their everything for this film 💔— Lokesh Kanagaraj (@Dir_Lokesh) April 11, 2026
Let’s stand with the entire team and support them, and respect their heart. Let’s always consume art the…
कहा जा रहा है कि विजय की आखिरी फिल्म जन नायकन का पांच मिनट का एक हिस्सा ऑनलाइन सामने आया और सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होने लगा. फुटेज में विजय का इंट्रोडक्टरी सीन और एक गाने का हिस्सा था.