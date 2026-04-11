जन नायकन लीक: रजनीकांत से विजय देवरकोंडा तक, थलपति विजय की सॉन्ग की पायरेसी के खिलाफ सेलेब्स ने आवाज उठाई, सिस्टम से किया सवाल
थलपति विजय की फिल्म लीक होने पर रजनीकांत, चिरंजीवी, विजय देवरकोंडा समेत कई सितारों ने गुस्सा जाहिर किया है और सिस्टम पर सवाल उठाया है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 11, 2026 at 12:57 PM IST
हैदराबाद: थलपति विजय की आगामी फिल्म जन नायकन के ऑनलाइन लीक होने पर कई फिल्मी सितारों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. मशहूर स्टार रजनीकांत, चिरंजीवी, कमल हासन, विजय देवरकोंडा समेत अन्य दिग्गज सितारों ने इसकी निंदी की है. जहां थलाइवा ने इसे फिल्म इंडस्ट्री के लिए 'सदमे और दर्द' का पल बताया है. वहीं, राणाबली एक्टर ने कहा कि इस घटना से उन्हें गुस्सा आया है और उन्होंने अधिकारियों से इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की अपील की है.
रजनीकांत
रजनीकांत ने जन नायकन लीक पर गुस्सा जाहिर करते हुए एक्स (पूर्व में ट्विटर) हैंडल पर एक पोस्ट शेयर किया है. उन्होंने सरकार से लीक के लिए जिम्मेदार लोगों को कड़ी सजा देने की अपील की. रजनीकांत ने लिखा, 'किसी के द्वारा जन नायकन फिल्म को इंटरनेट पर रिलीज करने से सदमा और दर्द हुआ है. फिल्म एसोसिएशन को इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, और सरकार को जिम्मेदार लोगों की पहचान करके उन्हें कड़ी सजा देनी चाहिए. ऐसे अपराधों को भविष्य में जारी नहीं रहने देना चाहिए.'
ஜனநாயகன் திரைப்படம் இணையத்தில் யாராலோ வெளியிடப்பட்டிருப்பது அதிர்ச்சியையும்,வேதனையையும் அளிக்கிறது.— Rajinikanth (@rajinikanth) April 10, 2026
திரை அமைப்புகள் இதற்கு எதிராகக் குரல் எழுப்பி, அரசு இதைச் செய்தவர்களைக் கண்டுபிடித்து கடுமையான தண்டனை அளிக்க வேண்டும்.
இது போன்ற குற்றம் இனியும் தொடரக்கூடாது.
चिरंजीवी
चिरंजीवी ने इस मामले पर चिंता जताते हुए एक्स हैंडल पर लिखा है, 'जन नायकन का दुर्भाग्यपूर्ण लीक होना मेरे लिए बहुत चिंता की बात है. सिनेमा भरोसे, कोशिश और कई लोगों के मिलकर बनाए गए सपनों पर बनता है. ऐसी घटनाएं इंडस्ट्री में हम सभी पर असर डालती हैं और हमें याद दिलाती हैं कि अपने क्रिएटिव काम को बचाना कितना जरूरी है.'
The unfortunate leak of #Jananayagan is something that deeply concerns me.— Chiranjeevi Konidela (@KChiruTweets) April 10, 2026
Cinema is built on trust, effort, and the collective dreams of many.
Such incidents affect all of us in the industry and remind us how crucial it is to protect our creative work.
We stand one with KVN…
चिरंजीवी ने सभी सितारों को एक साथ आने की अपील करते हुए आगे लिखा है, 'हम नुकसान को रोकने और दोषियों को सजा दिलाने में केवीएन प्रोडक्शंस के साथ हैं. आइए हम सब CINEMA का सम्मान करने और उसे बचाने के लिए अपना सपोर्ट दें. पाइरेसी खत्म करें. सिनेमा बचाएं.'
कमल हासन
कमल हासन लिखते हैं, 'जन नायगन का लीक होना कोई एक्सीडेंट नहीं है, यह सिस्टम की नाकामी का नतीजा है. अगर सही प्रोसेस समय पर होता, तो हम यहां नहीं होते. सर्टिफिकेशन में बहुत ज्यादा देरी ने पायरेसी के लिए अच्छी जमीन तैयार की. जब लीगल एक्सेस रुक जाता है, तो गैर-कानूनी चैनल हावी हो जाते हैं.'
The leak of #Jananayagan is not an accident - it is the result of systemic failure. Had due process been timely, we would not be here. Inordinate delays in certification created fertile ground for piracy. When legal access is stalled, illegitimate channels take over.— Kamal Haasan (@ikamalhaasan) April 10, 2026
Piracy is…
'पायरेसी के बारे में बात करते हुए हासन ने लिखा है, 'पायरेसी पॉलिटिक्स से परे है; यह कला और खुद कलाकार पर हमला है. यह सैकड़ों कलाकारों और टेक्नीशियन के काम, और ईमानदार टैक्स देने वाले प्रोड्यूसर, एग्जिबिटर और थिएटर मालिकों के इन्वेस्टमेंट को खतरे में डालता है, जो सभी उस सिनेमा को चलाते हैं जिसे हम प्यार करते हैं. जब सिस्टम फेल हो जाता है तो क्रिएटर को कौन बचाता है? हमें अकाउंटेबिलिटी, तुरंत सर्टिफिकेशन, सख्ती से लागू करने और रियल-टाइम में हटाने की जरूरत है. मुझे भरोसा है कि सिनेमा के सच्चे प्रेमी एक साथ आएंगे और थिएटर में लीगल तरीके से फिल्म देखकर करारा जवाब देंगे, जैसा कि आप पहले मेरे साथ खड़े थे.'
विजय देवरकोंडा
विजय देवरकोंडा इन दिनों रश्मिका के साथ अपनी शादी को लेकर सुर्खियों में हैं. नए-नवेले दूल्हेराजा ने भी जन नायकन लीक पर गुस्सा जाहिर किया है. उन्होंने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा है, 'जन नायकन लीक से मुझे गुस्सा आता है. मैंने पर्सनली अपने करियर की शुरुआत में, जब ऐसा कुछ होता है तो दर्द और नुकसान का एहसास महसूस किया है. आपको लगता है कि आप एक टारगेट हैं, आपको उम्मीद खो जाती है, यह सिर्फ मेरे बारे में नहीं है, मेरे को-एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और भी बहुत से लोग हैं जिनके सारे सपने दांव पर लगे हैं.'
The #JanaNayagan leak makes me angry.— Vijay Deverakonda (@TheDeverakonda) April 11, 2026
I’ve experienced personally the pain and sense of loss when something like this happens, early in my career. You feel like a target, you feel a loss of hope, it’s not just about me, there are co-actors, directors, producers, and so many who…
उन्होंने आगे लिखा है, 'इस मौजूदा मुद्दे को जल्द से जल्द सुलझाना चाहिए और इसके पीछे के लोगों की पहचान करनी चाहिए, और अगर ऐसा नहीं होता है तो यह एक सिस्टम की नाकामी को दिखाता है. यह हमें याद दिलाता रहता है कि लोग कितने इनसेंसिटिव हो सकते हैं, और कुछ लोग बिना सोचे-समझे नुकसान पहुंचाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं. मैं फिल्म की पूरी टीम को अपनी दुआएं और बिना शर्त सपोर्ट भेजता हूं.'
Heartbreaking and unfair — an entire team’s passion reduced to this. I request you all with honesty, please don’t watch, share, or discuss the film here. Respect their work. I stand with my friends and condemn the act, it’s unforgivable!#JanaNayagan— Suriya Sivakumar (@Suriya_offl) April 10, 2026
#JanaNayagan being leaked has hurt an entire industry.— Karthi (@Karthi_Offl) April 10, 2026
This act is unfair, unethical and condemnable.
I appeal to our audience to stand with the team and uphold the spirit of cinema by watching it the right way.
Heartbreaking— Pradeep Ranganathan (@pradeeponelife) April 10, 2026
Let’s not share leaked contents .
Lets not get joy out of others pain . #Jananayagan
इन सितारों ने भी किया सपोर्ट
इन बड़े सितारों के अलावा अन्य सितारों ने भी सोशल मीडिया पर जाकर इस मसले पर अपनी आवाज बुलंद की है. इन बड़े सितारों के अलावा अन्य सितारों ने भी सोशल मीडिया पर जाकर इस मसले पर अपनी आवाज बुलंद की है. प्रदीप रंगनाथन, सूर्या शिवकुमार, कीर्ति, शिवकार्तिकेयन, विजय एंटनी, विशाल, कविन, जीवा, सिबी सत्यराज, शांतनु और खुशबू सुंदर समेत कई साउथ इंडियन फिल्म हस्तियों ने जन नायकन लीक पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है और पायरेसी की निंदा की है. साथ दर्शकों से थिएटर में फिल्म को सपोर्ट करने की अपील की है.