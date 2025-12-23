'जन नायकन' के हिंदी टाइटल के साथ विलेन का फर्स्ट लुक आउट, थलपति विजय से दो-दो हाथ करते दिखा 'एनिमल' का ये स्टार
'जन नायकन' के मेकर्स ने फिल्म का नया पोस्टर जारी किया है, जिसमें फिल्म के हिंदी टाइटल संग नए स्टार कास्ट का खुलासा किया है.
December 23, 2025 at 7:36 PM IST
हैदराबाद: तमिल सुपरस्टार थलपित विजय की आने वाली एक्शन थ्रिलर फिल्म 'जन नायकन' अगले साल 9 जनवरी को रिलीज होने वाली है. मेकर्स ने आज, 23 दिसंबर को फिल्म के हिंदी टाइटल का खुलासा किया है. साथ ही मेकर्स ने फिल्म के नए स्टार के चेहरे से पर्दा भी हटाया है. मेकर्स ने बताया कि फिल्म के नॉर्थ इंडियन थिएट्रिकल राइट्स जी स्टूडियोज ने हासिल कर लिए हैं.
मेकर्स ने मंगलवार को जन नायकन का नया पोस्टर जारी किया, जिसमें उन्होंने फिल्म के हिंदी टाइटल का खुलासा किया. साथ ही यह भी खुलासा किया कि फिल्म थलपति विजय के साथ बॉलीवुड एक्टर बॉबी देओल भी नजर आएंगे.
जन नायकर से बॉबी देओल का फर्स्ट लुक जारी करते हुए मेकर्स ने कैप्शन में लिखा है, 'आओ सब भाई-भाई मिलकर उनका आखिरी डांस देखें.' नार्थ इंडिया में थिएट्रिकल राइट्स के बारे में बताते हुए मेकर्स ने आगे लिखा है, 'जी स्टूडियोज ने नॉर्थ इंडिया के थिएट्रिकल राइट्स हासिल कर लिए हैं.'
पोस्टर में लीड एक्टर थलपति विजय और विलेन बॉबी देओल नजर आ रहे हैं, जो आग की लपटों से भरे बैकग्राउंड में फेस-ऑफ करते दिख रहे हैं. खास बात यह है कि पोस्टर में दोनों पॉपुलर स्टार्स कमांडो आउटफिट पहने हुए दिख रहे हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बॉबी देओल फिल्म में विलेन का रोल निभा रहे हैं.
पोस्टर के जरिए मेकर्स ने बताया है कि जन नायकन का हिंदी टाइटल जन नेता होगा. अब यह पुष्टि हो गई है कि एक्शन से भरपूर थलपति विजय की यह फिल्म 9 जनवरी, 2026 को तमिल और हिंदी दोनों भाषाओं में रिलीज होगी.
जन नायकन/जन नेता के कास्ट और क्रू
अनिरुद्ध रविचंदर ने फिल्म के गाने और ओरिजिनल स्कोर कंपोज किए हैं. सत्यन सूर्यन सिनेमैटोग्राफर हैं. प्रदीप ई. राघव एडिटिंग संभाल रहे हैं. जन नायक / जन नेता को मशहूर बैनर केवीएन प्रोडक्शंस ने प्रोड्यूस किया है. जबकि एच. विनोद ने फिल्म को डायरेक्ट किया है.
जन नायकन/जन नेता में थलपति विजय लीड रोल निभा रहे हैं. फिल्म में पूजा हेगड़े और मामिथा बैजू लीड एक्ट्रेस होगीं. बॉबी देओल फिल्म में पूरी तरह से नेगेटिव रोल निभा रहे हैं. इस फिल्म में प्रकाश राज, गौतम वासुदेव मेनन, प्रिया मणि, नारायण, मोनिशा ब्लेसी, बाबा भास्कर, टीजे अरुणाचलम और अन्य कलाकार अहम भूमिकाओं में हैं. यह फिल्म पोंगल के शुभ अवसर पर 9 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.