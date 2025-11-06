ETV Bharat / entertainment

'जन नायकन' के फर्स्ट सिंगल का एलान, मेकर्स ने नए पोस्टर के साथ पोस्टपोन की अफवाहों पर लगाया विराम

'जन नायकन' ( Poster )

हैदराबाद: थलपति विजय निर्देशक एच. विनोथ की राजनीतिक एक्शन ड्रामा 'जन नायकन' में धमाल मचाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. यह फिल्म पोंगल के मौके पर रिलीज होगी. फिल्म को लेकर फैंस के बीच उत्साह को बरकरार रखने के लिए मेकर्स ने फिल्म का एक नया पोस्टर जारी किया हैर और फिल्म की रिलीज डेट की अफवाहों पर विराम लगाया है. 6 नवंबर को केवीएन प्रोडक्शंस ने सोशल मीडिया पर 'जन नायकन' से थलपति विजय का नया पोस्टर जारी किया है, जिससे फैंस के बीच उत्सुकता बढ़ गई है. मेकर्स ने कैप्शन में लिखा है, 'चलो शुरू करते हैं.' नए पोस्टर में थलपति विजय को भारी भीड़ से घिरा हुआ देखा जा सकता है, और उन्हें भीड़ का समर्थन भी मिल रहा है. थलपति विजय का स्वैगी लुक फैंस को काफी पसंद आया है. उनका यह अवतार पहले कभी न देखे गए किरदार का वादा करता है. पोस्टर और कैप्शन 'जन नायकन' के प्रचार की शुरुआत का संकेत देते हैं.