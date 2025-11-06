'जन नायकन' के फर्स्ट सिंगल का एलान, मेकर्स ने नए पोस्टर के साथ पोस्टपोन की अफवाहों पर लगाया विराम
'जन नायकन' के मेकर्स ने फिल्म का नया पोस्टर जारी किया है. इसी के साथ उन्होंने पोस्टपोन की अफवाहों पर विराम लगाया है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 6, 2025 at 8:53 PM IST
हैदराबाद: थलपति विजय निर्देशक एच. विनोथ की राजनीतिक एक्शन ड्रामा 'जन नायकन' में धमाल मचाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. यह फिल्म पोंगल के मौके पर रिलीज होगी. फिल्म को लेकर फैंस के बीच उत्साह को बरकरार रखने के लिए मेकर्स ने फिल्म का एक नया पोस्टर जारी किया हैर और फिल्म की रिलीज डेट की अफवाहों पर विराम लगाया है.
6 नवंबर को केवीएन प्रोडक्शंस ने सोशल मीडिया पर 'जन नायकन' से थलपति विजय का नया पोस्टर जारी किया है, जिससे फैंस के बीच उत्सुकता बढ़ गई है. मेकर्स ने कैप्शन में लिखा है, 'चलो शुरू करते हैं.'
नए पोस्टर में थलपति विजय को भारी भीड़ से घिरा हुआ देखा जा सकता है, और उन्हें भीड़ का समर्थन भी मिल रहा है. थलपति विजय का स्वैगी लुक फैंस को काफी पसंद आया है. उनका यह अवतार पहले कभी न देखे गए किरदार का वादा करता है. पोस्टर और कैप्शन 'जन नायकन' के प्रचार की शुरुआत का संकेत देते हैं.
Let's Begin 🔥🔥🔥#Thalapathy @actorvijay sir #HVinoth @hegdepooja @anirudhofficial @thedeol @_mamithabaiju @Jagadishbliss @LohithNK01 @RamVJ2412 @TSeries #JanaNayagan#JanaNayaganPongal #JanaNayaganFromJan9 pic.twitter.com/4VlEonM0Q9— KVN Productions (@KvnProductions) November 6, 2025
इस पोस्टर के जरिए पुष्टि की गई है कि जन नायकन अपने निर्धारित तिथि यानी 9 जनवरी 2026 को रिलीज होगी. बता दें कि कुछ दिनों से अफवाहें उड़ रही थी कि फिल्म की रिलीज पोस्टपोन हो रही है.
इस पोस्टर के बाद मेकर्स ने फिल्म के पहले सिंगल का एलान किया है. प्रोडक्शन हाउस ने एलान किया कि फिल्म का पहला सिंगल 8 नवंबर को रिलीज होगा. जन नायकन के पहले सिंगल के लिए अनिरुद्ध रविचंदर संगीत तैयार करेंगे.
Thalapatheeee 🔥— KVN Productions (@KvnProductions) November 6, 2025
Entryyy from Nov 8th #Thalapathy @actorvijay sir @KvnProductions #HVinoth @hegdepooja @anirudhofficial @thedeol @_mamithabaiju @Jagadishbliss @LohithNK01 @RamVJ2412 @TSeries #JanaNayagan#JanaNayaganPongal #JanaNayaganFromJan9 pic.twitter.com/ofhWzvzyRx
हालांकि मेकर्स ने अभी तक गायकों और गीतकारों का खुलासा नहीं किया है. उम्मीद है कि विजय अपनी पिछली फिल्मों जैसे लियो और मास्टर की तरह ही कुछ धमाकेदार गाने लगाएंगे. हालांकि अब फैंस पहले सिंगल को लेकर काफी उत्साहित हैं.
एच विनोथ की निर्देशित फिल्म में विजय के अलावा पूजा हेगड़े, ममिता बैजू, बूबी देओल, प्रकाश राज, प्रियामणि, गौतम मेनन और अन्य कलाकार भी होंगे. यह फिल्म 9 जनवरी, 2026 को पोंगल के अवसर पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी.