ETV Bharat / entertainment

'जन नायकन' को झटका: कोर्ट ने सेंसर सर्टिफिकेशन पर लगाई रोक, पोंगल पर नहीं रिलीज होगी थलपति विजय की फिल्म?

चीफ जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव और जस्टिस जी अरुल मुरुगन की डिवीजन बेंच ने यह रोक तब लगाई, जब एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एआरएल सुंदरेशन और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता (जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए) ने सीबीएफसी की अपील के आधार बताए और मामले पर बहस की. अब इस मामले की अगली सुनवाई पोंगल की छुट्टियों के बाद 21 जनवरी को होगी, इसलिए फिल्म की फेस्टिव रिलीज की संभावना खत्म हो गई है.

पीटीआई के अनुसार, मद्रास हाई कोर्ट ने शुक्रवार को एक सिंगल जज के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन को एक्टर से नेता बने विजय की फिल्म 'जन नायकन' को सेंसर सर्टिफिकेट देने का निर्देश दिया गया था.

शुक्रवार, 9 जनवरी को दोपहर को जन नायकर को सेंसर सर्टिफिकेशन पर फिर से सुनवाई हुई. कोर्ट ने पिछले आदेश पर 'अस्थायी रोक' लगा दी, जिसमें सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन को विजय की स्टारर फिल्म को यू/ए सर्टिफिकेट देने का निर्देश दिया गया था.

हैदराबाद: तमिल सुपरस्टार थलपति विजय की फिल्म 'जन नायकन' को फिर झटका लगा है. मद्रास हाई कोर्ट ने शुक्रवार (9 जनवरी) को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) को फिल्म को सर्टिफिकेट देने से अस्थायी रूप से रोक दिया है. कोर्ट के इस फैसले से मेकर्स की पोंगल रिलीज का प्लान फेल हो गया है.

डिवीजन बेंच ने सीबीएफसी द्वारा दायर एक रिट अपील पर सुनवाई की, जिसमें शुक्रवार को पहले जारी किए गए सिंगल जज के आदेश को चुनौती दी गई थी. सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने इस बात पर चिंता जताई कि मामले को इतनी जल्दी क्यों उठाया गया और फैसला किया गया.

लाइव लॉ की एक रिपोर्ट के अनुसार, चीफ जस्टिस ने पिछली सुनवाई पर सवाल उठाते हुए पूछा, 'ऐसी क्या जल्दी थी कि प्रतिवादी (बोर्ड) से याचिका पर जवाब देने के लिए कहा गया और मामला दो दिनों के अंदर ही निपटा दिया गया?'

उन्होंने आगे कहा कि ऐसा लग रहा है कि फिल्ममेकर तुरंत राहत पाने के लिए दबाव डालकर कोर्ट पर दबाव बना रहे हैं. चीफ जस्टिस ने कहा, 'आप (फिल्म बनाने वाले) जल्दबाजी कर रहे हैं और कोर्ट पर दबाव डाल रहे हैं.'

इस टेम्पररी रोक से सेंसर सर्टिफिकेशन प्रोसेस अगली सुनवाई तक रुक गया है, जिससे फिल्म की रिलीज टाइमलाइन को लेकर चिंता पैदा हो गई है. वहीं विजय के फैंस देरी पर निराशा जता रहे हैं, और फिल्म के प्रोड्यूसर्स की तरफ से ऑफिशियल जवाब का इंतजार कर रहे है. बता दें, 'जन नायकन' पहले 9 जनवरी को रिलीज होने वाली थी. लेकिन सेंसर सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी न होने के कारण इसे पोस्टपोन कर दिया गया है.

एच. विनोद की निर्देशित, जन नायकन विजय के सबसे ज्यादा इंतजार किए जाने वाले प्रोजेक्ट्स में से एक है और पोंगल सीजन से पहले इसने जबरदस्त सुर्खियां बटोरी थी. यह विजय की आखिरी फिल्म भी है. पिछले साल, उन्होंने एलान किया था कि वह पूरी तरह से राजनीति पर ध्यान देंगे और शोबिज से दूर हो जाएंगे.