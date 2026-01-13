ETV Bharat / entertainment

'जन नायकन' सेंसर विवाद: हाई कोर्ट के बाद थलपति विजय की फिल्म का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, इस दिन होगी सुनवाई

'जन नायकन'/सुप्रीम कोर्ट ( Poster/IANS )

हैदराबाद: तमिल सुपरस्टार थलपति विजय-स्टारर फिल्म जन नायकन सर्टिफिकेशन में देरी की वजह से रिलीज टलने के बाद से ही सुर्खियों में है. मद्रास हाई कोर्ट के बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. सुप्रीम कोर्ट अब 19 जनवरी को फिल्म की याचिका पर सुनवाई करेगा. पीटीआई के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट 19 जनवरी को विजय की फिल्म जन नायकन के प्रोड्यूसर की याचिका पर सुनवाई करेगा. इस याचिका में मद्रास हाई कोर्ट के एक अंतरिम आदेश को चुनौती दी गई है, जिसने फिल्म को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) क्लीयरेंस देने के सिंगल-जज के निर्देश पर रोक लगा दी थी.सुप्रीम कोर्ट की कॉज लिस्ट के मुताबिक, फैसला सुनाने वाली बेंच को अभी फाइनल किया जाना है, और सुनवाई 19 जनवरी को होने की संभावना है. 9 जनवरी को मद्रास हाई कोर्ट ने एक सिंगल जज के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) को जन नायकन को तुरंत सेंसर सर्टिफिकेट देने का निर्देश दिया गया था. हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद विजय की फिल्म की रिलीज लटक गई है. फिल्म की रिलीज में हो रही देरी को ध्यान में रखते हुए केवीएन प्रोडक्शंस एलएलपी ने पिछले शुक्रवार को हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच द्वारा दिए गए आदेश के खिलाफ अपील दायर की है, जिसने बोर्ड को फिल्म का सर्टिफिकेट तुरंत जारी करने के सिंगल बेंच के निर्देश पर रोक लगा दी थी.