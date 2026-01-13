'जन नायकन' सेंसर विवाद: हाई कोर्ट के बाद थलपति विजय की फिल्म का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, इस दिन होगी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट 19 जनवरी को 'जन नायकन' के प्रोड्यूसर द्वारा मद्रास हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 13, 2026 at 8:51 PM IST
हैदराबाद: तमिल सुपरस्टार थलपति विजय-स्टारर फिल्म जन नायकन सर्टिफिकेशन में देरी की वजह से रिलीज टलने के बाद से ही सुर्खियों में है. मद्रास हाई कोर्ट के बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. सुप्रीम कोर्ट अब 19 जनवरी को फिल्म की याचिका पर सुनवाई करेगा.
पीटीआई के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट 19 जनवरी को विजय की फिल्म जन नायकन के प्रोड्यूसर की याचिका पर सुनवाई करेगा. इस याचिका में मद्रास हाई कोर्ट के एक अंतरिम आदेश को चुनौती दी गई है, जिसने फिल्म को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) क्लीयरेंस देने के सिंगल-जज के निर्देश पर रोक लगा दी थी.सुप्रीम कोर्ट की कॉज लिस्ट के मुताबिक, फैसला सुनाने वाली बेंच को अभी फाइनल किया जाना है, और सुनवाई 19 जनवरी को होने की संभावना है.
9 जनवरी को मद्रास हाई कोर्ट ने एक सिंगल जज के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) को जन नायकन को तुरंत सेंसर सर्टिफिकेट देने का निर्देश दिया गया था. हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद विजय की फिल्म की रिलीज लटक गई है.
फिल्म की रिलीज में हो रही देरी को ध्यान में रखते हुए केवीएन प्रोडक्शंस एलएलपी ने पिछले शुक्रवार को हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच द्वारा दिए गए आदेश के खिलाफ अपील दायर की है, जिसने बोर्ड को फिल्म का सर्टिफिकेट तुरंत जारी करने के सिंगल बेंच के निर्देश पर रोक लगा दी थी.
थलपति विजय की नई फिल्म जन नायकन 9 जनवरी को पोंगल पर रिलीज होने वाली थी. लेकिन, सेंसर बोर्ड द्वारा समय पर सर्टिफिकेशन जारी न होने के कारण फिल्म समय पर रिलीज नहीं हो पाई.
9 जनवरी को, डिवीजन बेंच का आदेश जस्टिस पीटी आशा के सीबीएफसी को 'जन नायकन' को क्लीयरेंस देने का निर्देश देने के कुछ घंटों बाद आया, जिसमें फिल्म बोर्ड के मामले को रिव्यू कमेटी के पास भेजने के निर्देश को रद्द कर दिया गया था. चीफ जस्टिस एम एम श्रीवास्तव और जी अरुल मुरुगन वाली फर्स्ट बेंच ने सीबीएफसी द्वारा दायर अपील पर सिंगल जज के फैसले के खिलाफ अंतरिम रोक लगा दी.
समय पर फिल्म रिलीज न होने पर मेकर्स ने निराशा जताया. केवीएन प्रोडक्शंस के मेकर वेंकट के. नारायण ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो मैसेज साझा किया, जिसमें उन्होंने बताया कि इस देरी ने टीम पर भावनात्मक रूप से कितना गहरा प्रभाव डाला है.
बता दें, एच. विनोद की निर्देशित फिल्म 'जन नायकन' में पूजा हेगड़े, बॉबी देओल, मामिता बैजू, गौतम वासुदेव मेनन, प्रियमणि और नारायण सहित कई जाने-माने कलाकार हैं. मेकर्स ने अभी तक फिल्म की नई रिलीज डेट के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है.