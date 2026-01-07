थलपति विजय की 'जन नायकन' सेंसर मामले पर कोर्ट का फैसला सुरक्षित
विजय की फिल्म 'जन नायकन' सेंसर मामले पर मद्रास हाई कोर्ट ने आज सुनवाई की. कोर्ट ने इस मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 7, 2026 at 7:34 PM IST
चेन्नई: तमिल स्टार-पॉलिटिशियन थलपति विजय की फिल्म 'जन नायकन' के सर्टिफिकेशन में देरी से जुड़े मामले में सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) और फिल्म के प्रोड्यूसर केवीएन स्टूडियोज की दलीलें सुनने के बाद मद्रास हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.
मद्रास हाई कोर्ट ने बुधवार को एक याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है. इस याचिका में सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन को विजय की फिल्म 'जन नायकन' को 'यू/ए 16+' कैटेगरी के तहत सेंसर सर्टिफिकेट देने का निर्देश देने की मांग की गई थी.
जस्टिस पी. टी. आशा ने केवीएन प्रोडक्शंस एलएलपी द्वारा दायर याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा है. जब मामला सुनवाई के लिए आया, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ए.आर.एल. सुंदरेशन ने पैनल के एक सदस्य द्वारा दी गई शिकायत की एक कॉपी पेश की, जिसने फिल्म की जांच की थी.
उन्होंने कहा कि अगर बाद में पता चलता है कि कुछ सीन हटाने हैं, तो सेंसर बोर्ड के पास कमेटी के सर्टिफिकेट देने के फैसले को रिव्यू कमेटी के पास भेजने का अधिकार है. उन्होंने आगे कहा कि पैनल के एक सदस्य ने 14 ऐसे सीन बताए, जिनकी समीक्षा की जानी थी. इसलिए, सेंसर सर्टिफिकेट देने का फैसला रोक दिया गया और इसे रिव्यू कमेटी के पास भेज दिया गया.
याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए सीनियर वकील सतीश पारासरन ने कहा कि ज्यादातर सदस्यों ने सेंसर सर्टिफिकेट देने का फैसला किया था. लेकिन, एक सदस्य की एक शिकायत के आधार पर इसकी समीक्षा नहीं की जा सकती. इसके अलावा, केंद्र सरकार के पास फैसले की समीक्षा करने का पावर है.
उन्होंने आगे कहा, प्रोड्यूसर ने 500 करोड़ रुपये का निवेश किया है और पोंगल त्योहार की छुट्टियों की शुरुआत से पहले ही 9 जनवरी को रिलीज डेट की घोषणा कर दी है. इसलिए, यह कोर्ट इस मामले में दखल दे सकता है.
6 जनवरी को, जब याचिका पर सुनवाई हुई, तो जस्टिस आशा ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) से बुधवार को उस 'शिकायत' की एक कॉपी पेश करने के लिए कहा, जिसमें दावा किया गया था कि फिल्म 'धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाती है.'
फिल्ममेकर्स ने बताया था कि यू/ए सर्टिफिकेशन की शुरुआती सिफारिश के बाद फिल्म को 'रिव्यू' के लिए भेजा गया था. सेंसर बोर्ड ने कोर्ट में कहा था कि भले ही फिल्म की रिलीज डेट तय हो गई हो, लेकिन यह कानूनी तौर पर तभी आगे बढ़ सकती है.
एच. विनोद की निर्देशित, फिल्म 'जन नायकन' में विजय, प्रकाश राज, पूजा हेगड़े, मामिथा बैजू जैसे कलाकार हैं. फिल्म टीम ने सारा काम पूरा करके 18 दिसंबर को इसे सेंसरशिप के लिए भेज दिया था. इसके बाद, 19 दिसंबर को फिल्म देखने वाले सेंसर बोर्ड ने कुछ सीन हटाने और कुछ डायलॉग को म्यूट करने की सलाह दी. याचिकाकर्ता फिल्म प्रोडक्शन हाउस ने बताया था कि सेंसर बोर्ड के सदस्यों द्वारा सुझाए गए बदलाव करने के बाद भी सेंसर सर्टिफिकेट अभी तक जारी नहीं किया गया है.