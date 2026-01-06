ETV Bharat / entertainment

'जन नायकन' सेंसर विवाद: थलपति विजय की फिल्म की सुनवाई 7 जनवरी तक स्थगित, जानें पूरा मामला

जब याचिका पर सुनवाई हुई, तो जस्टिस पी टी आशा ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन से मौखिक रूप से बुधवार को उस 'शिकायत' की कॉपी पेश करने को कहा, जिसमें दावा किया गया था कि फिल्म 'धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाती है.'

मद्रास हाई कोर्ट ने मंगलवार, 6 जनवरी को 'जन नायकन' सेंसर विवाद पर सुनवाई की. कोर्ट में पेश होते हुए प्रोडक्शन हाउस के वकील ने दलील दी कि फिल्म यू/ए सर्टिफिकेशन के लिए सही है और सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों को पहले ही सुलझा लिया गया है.

हैदराबाद: 'जन नायकन' सेंसर विवाद पर मद्रास हाई कोर्ट ने सोमवार को केवीएन प्रोडक्शंस द्वारा दायर की गई एक याचिका पर सुनवाई की. इस याचिका में थलपति विजय की आने वाली फिल्म 'जना नायकन' के लिए सेंसर सर्टिफिकेट जारी करने में हो रही देरी का मामला उठाया गया था. यह फिल्म 9 जनवरी को बड़े लेवल पर रिलीज होने वाली है.

फिल्म निर्माताओं ने बताया था कि यू/ए सर्टिफिकेशन की शुरुआती सिफारिश के बाद फिल्म को 'रिव्यू' के लिए भेजा गया था. सेंट्रल सेंसर बोर्ड ने कोर्ट में बताया कि भले ही फिल्म की रिलीज डेट तय हो गई हो, लेकिन यह कानूनी तौर पर तभी आगे बढ़ सकती है.

वकील ने आगे कहा कि सर्टिफिकेशन पैनल के सदस्यों ने पहले ही फिल्म देख ली थी और शुरुआत में वे इसके कंटेंट से संतुष्ट थे. हालांकि, बाद में एक ऐसे व्यक्ति के इनपुट के आधार पर सर्टिफिकेशन की दोबारा जांच करने का फैसला लिया गया, जिसने फिल्म नहीं देखी थी. इस कदम को गलत बताते हुए, याचिकाकर्ता के वकील ने जोर दिया कि सर्टिफिकेशन पर किसी भी पुनर्विचार के लिए तय कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए.

याचिका के अनुसार, इन प्रक्रियाओं के बावजूद, सीबीएफसी अध्यक्ष ने 22 दिसंबर को एक आदेश जारी किया गया था. इसके बाद, क्षेत्रीय अधिकारी ने मेकर्स को सूचित किया कि यदि वे निर्णय से असंतुष्ट हैं तो वे समीक्षा समिति से संपर्क कर सकते हैं.

केवीएन प्रोडक्शंस ने कहा कि उन्होंने बोर्ड द्वारा सुझाए गए सभी कट्स और बदलावों का पालन किया है और अब कोई भी जरूरी आपत्ति बाकी नहीं है. वकील ने कहा, 'इस स्टेज पर, सिर्फ सर्टिफिकेट जारी करने का एडमिनिस्ट्रेटिव काम बाकी है.'

प्रोडक्शन हाउस ने यह भी बताया कि 'जन नायकन' को 9 जनवरी को चार भाषाओं में एक साथ रिलीज करने की योजना थी. अधिकारियों से प्रमाण पत्र समय पर जारी करने के लिए बार-बार अनुरोध किए गए, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला. बता दें, एच विनोद की निर्देशित फिल्म 'जन नायकन' में विजय, पूजा हेगड़े, मामिता बैजू जैसे कलाकार हैं. यह फिल्म 9 जनवरी को पोंगल के मौके पर रिलीज हो रही है.