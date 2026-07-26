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'जन नायकन' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 3: विजय की फिल्म ने दिखाया दम, किया 150 करोड़ का आंकड़ा पार

'जन नायकन' ने बॉक्स ऑफिस पर 3 दिन पूरे कर लिए हैं. फिल्म ने दुनियाभर में 150 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है.

Jana Nayagan
'जन नायकन' (Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 26, 2026 at 11:48 AM IST

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हैदराबाद: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और एक्टर विजय की बहुप्रतीक्षित आखिरी फिल्म 'जन नायकन', सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) से सर्टिफिकेशन से जुड़ी दिक्कतों के कारण महीनों की देरी के बाद आखिरकार 23 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई. फिल्म को क्रिटिक्स से मिला-जुला रिस्पॉन्स मिला है. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ठीक-ठाक शुरुआत की थी, लेकिन दूसरे ही दिन इसकी कमाई में गिरावट देखी गई. हालांकि, अब ऐसा लगता है कि फिल्म ने रिकवर कर लिया है.

सैकनिल्क के अनुसार, 'जन नायकन' ने अपने ओपनिंग डे पर 42.70 करोड़ रुपये की कमाई की थी. हालांकि, दूसरे दिन यानी पहले शुक्रवार को फिल्म की कमाई में 29.5% की गिरावट आई और इसने सिर्फ 21.51 करोड़ रुपये कमाए. लेकिन पहले शनिवार को फिल्म की कमाई में 38.7% का उछाल आया और इसने 12,299 शो में 28.50 करोड़ कमाए. इससे फिल्म की कुल इंडिया ग्रॉस कमाई 108.34 करोड़ रुपये हो गई है, जबकि इसकी घरेलू नेट कमाई 92.35 करोड़ रुपये है.

'जन नायकन' ने तमिल वर्शन में सबसे ज्यादा कमाई की है. फिल्म ने तमिल में 24.40 करोड़ रुपये कमाए हैं. इसने हिंदी दर्शकों का भी ध्यान अपनी तरफ खींचा है. इसने तीन दिनों में कुल 2.70 करोड़ रुपये कमाए हैं. जबकि तेलुगु बेल्ट में इसने मात्र 1.40 करोड़ रुपये कमाए हैं.

एच. विनोथ के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने महज़ तीन दिनों में दुनिया भर में 170 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है और भारत में 100 करोड़ रुपये (नेट) की कमाई करने वाली फिल्मों के क्लब में शामिल होने की राह पर है. शनिवार को इसने ओवरसीज बॉक्स ऑफिस पर 20 करोड़ रुपये कमाए थे, जिस कुल ओवरसीज कलेक्शन 63.50 करोड़ रुपये हो गए. इस तरह विजय की फिल्म ने दुनिया भर में 171.84 करोड़ रुपये कमाने में कामयाबी हासिल की है.

सिर्फ़ तीन दिनों में लगभग 172 करोड़ रुपये की वर्ल्डवाइड कमाई और वीकेंड पर शानदार प्रदर्शन के साथ, 'जन नायकन' इस साल की सबसे बड़ी तमिल ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक बनने की राह पर है.

एच. विनोथ के निर्देशन में बनी 'जना नायकन' राजनीति में पूरी तरह से कदम रखने से पहले विजय की आखिरी फिल्म है. इस पॉलिटिकल एक्शन ड्रामा में पूजा हेगड़े मुख्य लीड एक्ट्रेस हैं. उनके साथ बॉबी देओल, ममिता बैजू, गौतम वासुदेव मेनन, प्रकाश राज, नारायण, प्रियामणि और वरलक्ष्मी सरथकुमार अहम भूमिकाओं में हैं. फिल्म का संगीत अनिरुद्ध रविचंदर ने दिया है और इसे केवीएन प्रोडक्शंस ने प्रोड्यूस किया है.

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