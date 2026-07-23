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'जन नायकन' बॉक्स ऑफिस डे 1: क्या पिछली फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ेगी थलपति विजय की आखिरी फिल्म? ओपनिंग डे पर ताबड़तोड़ छापे नोट

'जन नायकन' ( Poster )

हैदराबाद: लंबे इंतजार के बाद, थलपति विजय की फिल्म 'जन नायकन' आखिरकार सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. विजय के फैंस के लिए यह रिलीज एक भावुक पल है, न सिर्फ इसलिए कि इसमें काफी देरी हुई, बल्कि इसलिए भी क्योंकि राजनीति में पूरी तरह से आने से पहले यह एक्टर की आखिरी फिल्म है. इस वजह से इस फिल्म ने दक्षिण भारत, खासकर तमिलनाडु में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी है. आइए, इसके मौजूदा बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट कार्ड पर करीब से नजर डालते हैं. तमिलनाडु के मौजूदा मुख्यमंत्री और एक्टर पति विजय की मुख्य भूमिका वाली 'जन नायकन' उनके फैंस के लिए सिर्फ एक फिल्म से कहीं बढ़कर है. यह एक्टर एक राजनेता के तौर पर लोगों फुल-टाइम सर्विस करने के लिए शोबिज से दूर हो गए. फिल्म की बात करें तो 'जन नायकन' गुरुवार को सिनेमाघरों में रिलीज हुई. आखिरी फिल्म होने की वजह से बड़ी संख्या में दर्शक सिनेमाघर पहुंचे. फिल्म को दर्शकों और समीक्षकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है. में विजय के साथ पूजा हेगड़े, ममिता बैजू, बॉबी देओल, प्रकाश राज, प्रियामणि और गौतम वासुदेव मेनन जैसे कई बड़े कलाकार अहम भूमिकाओं में नजर आए हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 'जन नायकन' को लगभग 400 करोड़ रुपये के भारी-भरकम बजट में बनाया गया है.