'जन नायकन' बॉक्स ऑफिस डे 1: क्या पिछली फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ेगी थलपति विजय की आखिरी फिल्म? ओपनिंग डे पर ताबड़तोड़ छापे नोट
थलपति विजय की फिल्म 'जन नायकन' आज 23 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. आइए जानें, ओपनिंग डे पर इसने कितनी कमाई की।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 23, 2026 at 8:00 PM IST
हैदराबाद: लंबे इंतजार के बाद, थलपति विजय की फिल्म 'जन नायकन' आखिरकार सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. विजय के फैंस के लिए यह रिलीज एक भावुक पल है, न सिर्फ इसलिए कि इसमें काफी देरी हुई, बल्कि इसलिए भी क्योंकि राजनीति में पूरी तरह से आने से पहले यह एक्टर की आखिरी फिल्म है. इस वजह से इस फिल्म ने दक्षिण भारत, खासकर तमिलनाडु में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी है. आइए, इसके मौजूदा बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट कार्ड पर करीब से नजर डालते हैं.
तमिलनाडु के मौजूदा मुख्यमंत्री और एक्टर पति विजय की मुख्य भूमिका वाली 'जन नायकन' उनके फैंस के लिए सिर्फ एक फिल्म से कहीं बढ़कर है. यह एक्टर एक राजनेता के तौर पर लोगों फुल-टाइम सर्विस करने के लिए शोबिज से दूर हो गए.
फिल्म की बात करें तो 'जन नायकन' गुरुवार को सिनेमाघरों में रिलीज हुई. आखिरी फिल्म होने की वजह से बड़ी संख्या में दर्शक सिनेमाघर पहुंचे. फिल्म को दर्शकों और समीक्षकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है. में विजय के साथ पूजा हेगड़े, ममिता बैजू, बॉबी देओल, प्रकाश राज, प्रियामणि और गौतम वासुदेव मेनन जैसे कई बड़े कलाकार अहम भूमिकाओं में नजर आए हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 'जन नायकन' को लगभग 400 करोड़ रुपये के भारी-भरकम बजट में बनाया गया है.
ब्लॉक की गई सीटों समेत 22.26 करोड़ रुपये की एडवांस बुकिंग के बाद, फ़िल्म ने अब भारत में अपनी ओपनिंग डे पर 25 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है. ट्रेड ट्रैकर सैकनिल्क के अनुसार, 'जन नायकन' ने भारत में 10,203 शो के जरिए कुल 24.67 करोड़ रुपये की नेट कमाई की है, जबकि इसका ग्रॉस कलेक्शन 29.11 करोड़ रुपये रहा है. फिल्म ने तमिल वर्शन में 22.33 करोड़ रुपये कमाए हैं. जबकि तेलुगु वर्शन ने 1.26 करोड़ रुपये कमाए हैं, वहीं, हिंदी वर्शन ने अब तक 1.08 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है.
विजय की पिछली फ़िल्म, 'द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम' (GOAT) थी, जिसमें उन्होंने डबल रोल निभाया था. हालांकि इस फिल्म ने दुनिया भर में लगभग 467 करोड़ रुपये कमाए, लेकिन इसके 400 करोड़ रुपये के बजट को देखते हुए इसे उम्मीद से कमज़ोर प्रदर्शन करने वाली फिल्म माना गया.
विजय की पिछली बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म 'लियो' (2023) थी, जिसने लगभग 250 करोड़ रुपये के बजट के मुकाबले दुनिया भर में 600 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की थी. यह उस साल की सबसे बड़ी तमिल हिट फिल्मों में से एक साबित हुई.
'जन नायकन' के साथ विजय सिनेमा से विदा ले रहे हैं, इसलिए लोगों को इससे बहुत उम्मीदें हैं, खासकर तमिलनाडु में, जहां फिल्म को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है. हालांकि, दूसरे राज्यों में इसे मिला-जुला रिस्पॉन्स मिला है. अब सबकी नजरें इस बात पर हैं कि क्या 'जन नायकन' 'लियो' की कुल कमाई का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी और बॉक्स ऑफिस पर विजय को शानदार विदाई दिला पाएगी?