'जन नायकन' ऑडियो लॉन्च: थलपित विजय के लिए कोई अंत नहीं, यह तो बस एक शुरुआत है- डायरेक्टर एच. विनोद

इवेंट में शामिल हुए डायरेक्टर्स एटली, लोकेश कनगराज और अन्य लोगों ने विजय से फिल्मों में एक्टिंग जारी रखने की रिक्वेस्ट भी की. इस दौरान एक्टर नासिर ने कहा, 'मैंने अपने बेटे को 'जन नायकन' इवेंट में आने के बारे में बताया. उसने कहा कि मुझे जरूर जाना चाहिए. विजय ने मुझसे कहा था कि स्टेज पर मेरे बेटे के बारे में ज्यादा बातें रिवील न करूं.'

कुआलालंपुर: तमिल स्टार थलपति विजय की आगामी फिल्म 'जन नायकन' उनकी आखिरी फिल्म है. मेकर्स ने 27 दिसंबर मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में फिल्म का ऑडियो लॉन्च का प्रोग्राम रखा था, जो बड़े धूमधाम से हुआ. इस इवेंट में 'जन नायकन' के लीड एक्टर विजय, डायरेक्टर एच. विनोद समेत अन्य लोग शामिल हुए. डायरेक्टर एच. विनोद ने कहा, 'विजय के लिए कोई अंत नहीं है. यह तो बस शुरुआत है.'

उन्होंने इमोशनल होकर कहा, 'फिर भी मैं इस समय यह कहना चाहता हूं. मेरा बेटा विजय की वजह से ही दोबारा चल पा रहा है. इस समय, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं. उन्होंने कहा है कि 'जन नायकन' उनकी आखिरी फिल्म होगी. उन्हें वह फैसला बदलना चाहिए. हमारी इच्छा है कि उन्हें फिल्मों में काम करते रहना चाहिए.'

डायरेक्टर एच विनोद ने कहा, ' 'जन नायकन' फिल्म की रिलीज में कुछ बदलाव लग रहे हैं. जो लोग सोचते हैं कि वे बस घुसकर हमला कर सकते हैं, मैं उनसे कुछ कहना चाहता हूं. (उन्होंने इनडायरेक्टली फिल्म 'पराशक्ति' का जिक्र किया). सर, यह थलपति की फिल्म है. आपके मन में जो कुछ भी है, बस Ctrl + Delete दबाकर उसे मिटा दें. यह 100% एंगेजिंग और एंटरटेनिंग फिल्म है. इसमें आपके लिए डांस और सेलिब्रेट करने के सीन भी हैं, और आपके लिए चुपचाप बैठकर सोचने के सीन भी हैं.'

कुछ अफवाहों के बारे में जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, 'ऐसी अफवाहें हैं कि फिल्म के आखिरी 15 मिनट में विजय के लिए विदाई जैसे कई इमोशनल सीन हैं. ऐसा कुछ नहीं है. फिल्म में सिर्फ उम्मीद है. क्योंकि एक्टर विजय के लिए कोई अंत नहीं है. यह तो बस शुरुआत है.' अब इवेंट के आखिर में विजय का डांस परफॉर्मेंस फैंस के लिए इंटरनेट पर वायरल हो रहा है.