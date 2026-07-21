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जन नायकन एडवांस बुकिंग: रिलीज से पहले इतना हुआ कलेक्शन, 'LEO' और 'GOAT' से अभी भी पीछे

फिल्म इंडस्ट्री ट्रैकर सैकनिल्क के अनुसार, एच. विनोथ द्वारा निर्देशित फिल्म ने घरेलू स्तर पर पहले दिन की एडवांस बुकिंग में 15 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई की है, जिसमें रिजर्व सीटें भी शामिल हैं. हालांकि ये आंकड़े इस साल के सबसे बड़े आंकड़ों में से हैं, फिर भी विजय की पिछली फिल्मों से पीछे हैं.

द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम (2024) ने घरेलू प्री-सेल्स में 29.83 करोड़ रुपये की कमाई की और फिर वर्ल्डवाइड 126.32 करोड़ रुपये कमाए, जबकि लियो (2023) ने पहले दिन की ए़डवांस बुकिंग (ब्लॉक सीटों को छोड़कर) में 46.36 करोड़ रुपये जुटाए और आखिर में अपनी ओपनिंग पर वर्ल्डवाइड 148.5 करोड़ रुपये कमाए थे.

हैदराबाद: जना नायकन को लेकर भारी चर्चा के बावजूद, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलापति विजय की आखिरी फिल्म फिलहाल उनकी पिछली दो फिल्मों, लियो और द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम (जीओएटी) की ए़डवांस बुकिंग की कमाई से पीछे चल रही है, जबकि 23 जुलाई को इसकी सिनेमाघरों में रिलीज होने में अभी दो दिन बाकी हैं.

हालांकि, ट्रेड एनालिस्ट आशावादी बने हुए हैं कि जन नायकन अगले दो दिनों में अंतर को कम कर देगी क्योंकि सभी सेंटर पर बुकिंग पूरी तरह से शुरू हो गई है. विजय की आखिरी फिल्म और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनने के बाद उनकी पहली थिएटर रिलीज को लेकर लोगों की उत्सुकता को देखते हुए, इस फिल्म से उनके करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग में से एक होने की उम्मीद है.

दिलचस्प बात यह है कि लियो और GOAT की तुलना में धीमी गति के बावजूद, जन नायकन एक बड़े झटके से उबर गई है. एक्साइटेड प्री-सेल्स तब भी देखने को मिल रही हैं जब यह फिल्म पायरेसी का सबसे बड़ा शिकार बनी. जन नायकन का हाई-डेफिनिशन वर्जन सिनेमाघरों में रिलीज होने से काफी पहले ही ऑनलाइन लीक हो गया था, जिससे फिल्म इंडस्ट्री में बॉक्स ऑफिस पर इसके संभावित प्रभाव को लेकर चिंताएं बढ़ गई थीं. हालांकि, एडवांस बुकिंग के रुझान से पता चलता है कि लीक का विजय के प्रशंसकों पर सिनेमाघरों में फिल्म देखने से कोई खास असर नहीं पड़ा है.

फिल्म की एडवांस बुकिंग 6.74 करोड़ रुपये के साथ तमिलनाडु इसका सबसे बड़ा बाजार बना हुआ है, इसके बाद कर्नाटक 4.88 करोड़ रुपये और केरल 1.80 करोड़ रुपये के साथ दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं, जो रिलीज से पहले दक्षिणी राज्यों में मजबूत मांग को शो करता है.

हाल ही में इस विवाद पर बोलते हुए निर्देशक एच. विनोथ ने दर्शकों से आग्रह किया कि वे 'जना नायकन' को पायरेटेड एडिशन के बजाय बड़े पर्दे पर देखें. फिल्म को महज एक कमर्शियल मनोरंजन से कहीं अधिक बताते हुए, फिल्म निर्माता ने कहा कि यह फिल्म संवेदनशील राजनीतिक मुद्दों को उठाती है, जिन्हें सिनेमाघरों में देखना और दर्शकों द्वारा उन पर चर्चा करना आवश्यक है.

जन नायकन में विजय के साथ पूजा हेगड़े, बॉबी देओल, ममिता बैजू, प्रकाश राज, गौतम वासुदेव मेनन, प्रियामणि, नारायण और नासर शामिल हैं. अनिरुद्ध रविचंदर का संगीत है. राजनीतिक एक्शन ड्रामा दुनिया भर में कब रिलीज होगी नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जानें