'Jana Nayagan' Advance Booking: 'जन नायकन' का प्रीमियम शो Sold Out, कुछ ही घंटों के आंकड़ों ने उड़ाया होश
'जन नायकन' की एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है. विंडो ओपन होते ही टिकट धड़ल्ले से बिक रहे हैं. आइए नजर डालें आंकड़ों पर...
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 19, 2026 at 5:07 PM IST
हैदराबाद: थलपति विजय की आखिरी फिल्म 'जन नायकन' इस गुरुवार, 23 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है. फिल्म की एडवांस बुकिंग हाल ही में शुरू हुई है. शुरुआती प्रतिक्रिया से संकेत मिलता है कि यह भारतीय बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त ओपनिंग करेगी.
धड़ल्ले से बिक रही टिकटें
भारत के कई हिस्सों में आखिरकार 'जन नायकन' की एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है. कुछ शहरों में प्रीमियम टिकट की कीमतें 2,500 रुपये तक होने के बावजूद, कई शुरुआती शो पहले ही हाउसफुल हो चुके हैं. इतनी भारी मांग से पता चलता है कि राजनीति में पूरी तरह से उतरने से पहले एक्टर के सिनेमा से विदाई को लेकर लोगों में कितना उत्साह है.
ज्यादातर शहरों में तमिल वर्शन के टिकट की कीमत 100 से 800 के बीच है. हालांकि, बेंगलुरु सबसे महंगा मार्केट बनकर उभरा है, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यहां कई प्रीमियम शो की कीमत 1,000 रुपये से ज्यादा है.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, सिनेपोलिस नेक्सस शांतिनिकेतन में रिक्लाइनर सीटों की कीमत 2,500 रुपये रखी गई है, जो इस फिल्म के लिए अब तक के सबसे महंगे टिकट हैं. बताया गया है कि 800 से 1,000 रुपये की कीमत वाले कई प्रीमियर शो बुकिंग शुरू होने के कुछ ही घंटों में बिक गए.
Bookings are on FIRE 🔥🚀— Vishnu Kamal (@kamala_cinemas) July 19, 2026
10,000+ Tickets sold for #Jananayagan at Kamala within minutes ‼️@actorvijay pic.twitter.com/9ojs1gusLz
'जन नायकन' की एडवांस बुकिंग
इस बहुप्रतीक्षित तमिल पॉलिटिकल एक्शन थ्रिलर की प्री-सेल्स कल, 18 जुलाई से शुरू हुईं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सुबह 10 बजे (IST) तक, 'जन नायकन' ने प्री-सेल्स में शानदार आंकड़े हासिल किए हैं. फिल्म के 26,200 टिकट बिके हैं और इसने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर लगभग 1.54 करोड़ रुपये की ग्रॉस कमाई की, जिसका मतलब है कि नेट कलेक्शन लगभग 1.31 करोड़ रुपये रहा है.
लेटेस्ट आंकड़ों की बात करें तो विजय की फिल्म के 80,000 से ज्यादा टिकट बिक चुके हैं. सैकनिल्क के मुताबिक, 19 जुलाई शाम 5 बजे तक 'जन नायकन' के 2101 शो के लिए 80,511 टिकट बिक चुके हैं. एडवांस बुकिंग से 2.66 करोड़ रुपये की कमाई कर चुकी हैं. अगर इसमें ब्लॉक सीटों को भी जोड़ा जाए, तो फिल्म ने 4.43 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है.
'जन नायकन' के बारे में
एच. विनोथ के निर्देशन और केवीएन प्रोडक्शंस के प्रोडक्शन में बनी फिल्म 'जन नायकन' में विजय के साथ बॉबी देओल, पूजा हेगड़े और ममिता बैजू मुख्य भूमिकाओं में हैं. सर्टिफिकेशन से जुड़ी दिक्कतों के कारण हुई लंबी देरी के बाद, अब यह फिल्म 23 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.