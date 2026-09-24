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जमुई से दिल्ली तक, 15 दिनों में 8 रेप केस, 'धुरंधर 2' फेम एक्ट्रेस ने महिलाओं की सुरक्षा पर उठाए सवाल, नेताओं को भी लिया आड़े हाथ

'धुरंधर-2' फेम एक्ट्रेस ने जमुई से दिल्ली तक में हुए रेप केस पर रोष जताया है. उन्होंने रेप केस का आंकड़ा भी शेयर किया है.

Ayesha Khan
'धुरंधर-2' फेम एक्ट्रेस/प्रतीकात्मक फोटो (Poster/IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 24, 2026 at 6:00 PM IST

4 Min Read
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हैदराबाद: 'धुरंधर 2' की फेम एक्ट्रेस आयशा खान ने हाल ही में जमुई यौन हिंसा मामले पर प्रतिक्रिया दी थी. उस प्रतिक्रिया के एक दिन बाद एक्ट्रेस ने 15 दिनों में हुए रेप केस का आंकड़ा साझा किया है. ये वो आंकड़े हैं, जिसने मीडिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है. इन आंकड़ों में बिहार के जमुई यौन हिंसा से लेकर दिल्ली तक में हुए उत्पीड़न के मामले शामिल हैं. इन मामलों पर एक्ट्रेस ने सवाल उठाए हैं. साथ ही नेताओं और पुरुषों को भी आड़े हाथ लिया है.

24 सितंबर को आयशा खान ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर 10 सितंबर से लेकर 24 सितंबर तक हुए रेप केस का एक रिपोर्ट साझा किया है. शेयर किए गए पोस्ट के अनुसार, दिल्ली के अलग-अलग इलाकों से 5 रेप केस के मामले सामने आए हैं. जबकि बिहार से 2 और उत्तर प्रदेश से 1 केस सामने आया है. इसमें बिहार का जमुई और समस्तीपुर का मामला सुर्खियों में है.

Ayesha Khan
आयशा खान का पोस्ट (IG)

इसके अलावा आयशा ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट भी शेयर किया है, जिसमें उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बात रखी है. उन्होंने अपने पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, 'मुझे गुस्सा आ रहा है. दुख नहीं, हैरानी नहीं—बस गुस्सा. हर दिन कोई नया वीडियो या केस सामने आता है, जिसमें किसी महिला के साथ ज्यादती, उत्पीड़न या बर्बरता होती है और फिर शुरू होता है सवालों का दौर: वह क्या कर रही थी? कहां थी? क्या पहना था? या अकेली क्यों थी?'

जमुई से लेकर दिल्ली तक में हुए घटनाओं के बारे में चर्चा करते हुए एक्ट्रेस ने आगे लिखा है, 'दिल्ली से लेकर जमुई और दूसरी जगहों पर जो हो रहा है, उसे देखकर मुझे घिन आती है. निराशा होती है. और एक ऐसा गुस्सा आता है जिसे शालीन शब्दों में बयां करना मुश्किल होता जा रहा है. क्योंकि डर का पासा पलटने से पहले और कितनी महिलाओं को यह सब सहना पड़ेगा? अभी तो मेरा गुस्सा यही चाहता है कि महिलाओं का रेप करने वाले दरिंदों को सबसे भयानक सजा मिले. उन्हें गोली मार देनी चाहिए- खासकर तब, जब घटना का वीडियो सबूत भी मौजूद हो.'

नेताओं से सवाल करते हुए एक्ट्रेस आगे लिखती हैं, 'उन नेताओं की प्रतिक्रियाओं की तो बात ही क्या करें, जिनका काम हमारी सुरक्षा करना है. आरोपी के ही इलाके की महिलाएं उसका बचाव कर रही हैं, और सच कहूं तो मुझे लगता है कि कुछ लोगों को सुधारा नहीं जा सकता. तो अब क्या होगा?'

देश में महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल करते हुए धुरंधर 2 एक्ट्रेस ने लिखा है, 'इस देश में महिलाओं की सुरक्षा एक मजाक जैसी लगती है. वे आपको नैतिकता का पाठ पढ़ाना ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि उन्हें अपना 'हक' भी तो जताना होता है. और विडंबना यह है कि अगर ये अपराध होते ही नहीं, तो हमें सुरक्षा की मांग ही नहीं करनी पड़ती. हम सुरक्षा की मांग इसलिए करते हैं क्योंकि कुछ पुरुष, दुर्भाग्य से, दरिंदा बनना चुनते हैं. वरना तो हम सुरक्षित ही होते.'

आयशा ने बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन के एड विवाद का भी जिक्र किया. हालांकि उन्होंने उनका नाम नहीं लिया है. उन्होंने उस मुद्दे पर लिखा है, त्योहारों के एक विज्ञापन में महिला के कपड़ों पर इन भयानक अपराधों से कहीं ज्यादा गुस्सा दिखाया गया. और यह बात हमें उस समाज के बारे में बहुत कुछ बताती है जिसमें हम रहते हैं.'

आखिरी में आयशा ने सभी महिलाओं को अपनी सुरक्षा खुद करने की सलाह दी है. उन्होंने लिखा है, 'जो भी महिला इसे पढ़ रही है, उससे बस इतना ही कहना चाहती हूं: अपनी सुरक्षा खुद करें, अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जिएं, और इस बात की परवाह करना छोड़ दें कि "समाज" आपके बारे में क्या सोचता है. और बलात्कारी तो बलात्कारी ही होता है. अगर आप इतना भयानक अपराध करने की समझ रखते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि सिर्फ अपनी उम्र की वजह से आप दया के हकदार हैं. मैं महिलाओं को यह सिखाए जाने से थक चुकी हूं कि सुरक्षित कैसे रहना है. पुरुषों को सिखाओ कि वे हमें असुरक्षित न बनाएं.'

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