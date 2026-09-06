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जम्मू-कश्मीर में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, 41 देशों की 135 फिल्मों की होगी स्क्रीनिंग

चार दिवसीय इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल सोमवार से 10 सितंबर तक श्रीनगर के शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में शुरू होगा.

Jammu Kashmir All Set To Host International Film Festival from Monday to promote tourism
जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला 24 जुलाई, 2026 को श्रीनगर में जम्मू और कश्मीर के पहले इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, IFFJK 2026 के कर्टेन रेजर के लॉन्च के दौरान. (Photo/ X/@CM_JnK)
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By Mir Farhat Maqbool

Published : September 6, 2026 at 10:22 PM IST

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श्रीनगर: फिल्म पर्यटन को बढ़ावा देने और फिल्म जगत के साथ इस क्षेत्र के जुड़ाव को मजबूत करने के लिए जम्मू-कश्मीर सोमवार 7 सितंबर से चार दिवसीय इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की मेजबानी करने के लिए पूरी तरह तैयार है.

केंद्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (NFDC) के साथ मिलकर आयोजित फिल्म फेस्टिवल सोमवार से 10 सितंबर तक श्रीनगर के शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर (SKICC) में शुरू होगा, जिसका थीम 'रंग-ए-सिनेमा' है.

इस फेस्टिवल में तीन जगहों पर 130 से अधिक फिल्में दिखाई जाएंगी: श्रीनगर में INOX सिनेमा, जम्मू में KC सेंट्रल में मूवी टाइम सिनेमा और गुलमर्ग में गुलमर्ग कन्वेंशन सेंटर.

आयोजकों ने बताया कि उन्हें इस इवेंट के लिए दुनिया भर से 1,100 से अधिक प्रविष्टियां (submissions) प्राप्त हुईं, जिनमें से अंतिम चयन में 41 देशों की 135 फिल्मों को शामिल किया गया है. इसमें 64 फिल्में के साथ सबसे बड़ी हिस्सेदारी भारत की है. इसके बाद फ्रांस की 13 और ईरान की आठ फिल्में हैं. अर्जेंटीना और स्पेन की चार-चार फिल्में हैं. ब्राजील, जर्मनी, रूस और अमेरिका की तीन-तीन फिल्में हैं. तुर्की, दक्षिण कोरिया, स्वीडन, कतर और कोलंबिया सहित अन्य देशों की फिल्में भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगी.

जम्मू-कश्मीर सरकार ने फिल्म फेस्टिवल और इन चार दिनों के दौरान केंद्र शासित प्रदेश में आने वाले फेस्टिवल से जुड़े आगंतुकों की मेजबानी के लिए कड़ी सुरक्षा और आधिकारिक इंतजाम किए हैं.

कश्मीर जोन के पुलिस महानिरीक्षक सुजीत कुमार ने शुक्रवार को CRPF, BSF, SSB, ITBP, CID, यातायात, सुरक्षा, अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं, पर्यटन और सूचना विभागों के अधिकारियों के साथ सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की.

कुमार ने फिल्म फेस्टिवल के स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था, तैनाती योजनाओं, प्रवेश नियंत्रण, निगरानी, भीड़ प्रबंधन, यातायात विनियमन और आपातकालीन प्रतिक्रिया की समीक्षा की. आईजीपी ने "आगंतुकों, फिल्म निर्माताओं, प्रतिनिधियों और गणमान्य व्यक्तियों की आवाजाही को ध्यान में रखते हुए सभी चिन्हित स्थलों पर सावधानीपूर्वक नियोजित तैनाती" का आह्वान किया.

सरकार ने आने वाले गणमान्य अतिथियों और प्रतिनिधियों के लिए 50 सिविल सेवा अधिकारियों को संपर्क अधिकारी नियुक्त किया है. इनका मुख्य कार्य फेस्टिवल के दौरान प्रतिभागियों को सुविधाएं प्रदान करना और उनकी जरूरतों के बीच तालमेल बिठाना है.

संयुक्त निदेशक (सूचना) सैयद शाहनवाज बुखारी ने कहा कि इस फेस्टिवल की मेजबानी करना सरकार का जम्मू-कश्मीर और बॉलीवुड के बीच संबंध मजबूत करने की दिशा में एक "अच्छी नीयत से किया गया प्रयास" है. बुखारी ने कहा, "इस फेस्टिवल का उद्देश्य जम्मू-कश्मीर में फिल्म पर्यटन की संभावनाओं को बढ़ावा देना और तलाशना है. हमारी कोशिश है कि हर साल इस फेस्टिवल को एक संस्थागत तरीके से आयोजित किया जाए."

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