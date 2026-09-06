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जम्मू-कश्मीर में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, 41 देशों की 135 फिल्मों की होगी स्क्रीनिंग

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला 24 जुलाई, 2026 को श्रीनगर में जम्मू और कश्मीर के पहले इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, IFFJK 2026 के कर्टेन रेजर के लॉन्च के दौरान. ( Photo/ X/@CM_JnK )

By Mir Farhat Maqbool 3 Min Read