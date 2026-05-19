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Cannes 2026 : घूंघट को विरोध का प्रतीक बनाकर छाईं रुचि गुज्जर, वैश्विक मंच पर उठाया महिला स्वतंत्रता का सवाल

79th Cannes Film Festival- जयपुर की मॉडल रुचि गुज्जर एक बार फिर चर्चाओं में हैं.

Ruchi Gujjar in Cannes 2026
कान्स फिल्म फेस्टिवल में रुचि गुज्जर (Photo Credit: PR Ruchi Gujjar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 19, 2026 at 7:53 PM IST

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जयपुर: दुनिया के प्रतिष्ठित कान्स फिल्म फेस्टिवल के 79वें संस्करण में भारतीय अभिनेत्री रुचि गुज्जर ने अपनी मौजूदगी को सिर्फ ग्लैमर तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे एक मजबूत सामाजिक संदेश के साथ जोड़ा. उनके अनोखे घूंघट-लुक और बेबाक बयान ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महिला अधिकारों और परंपराओं पर नई बहस को जन्म दे दिया.

रुचि गुज्जर ने राजस्थान की पारंपरिक शैली से प्रेरित गुलाबी परिधान और घूंघट को अपनाया. उनका कहना है कि इस लिबास को उन्होंने पारंपरिक अर्थों में नहीं, बल्कि विरोध के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया. उन्होंने यह स्पष्ट किया कि उनका घूंघट चुप्पी का नहीं, बल्कि सवाल उठाने का माध्यम है. यह प्रस्तुति इस बात को रेखांकित करती है कि परंपराएं तब तक सार्थक हैं जब तक वे व्यक्ति की स्वतंत्रता और सम्मान के साथ खड़ी हों.

रेड कार्पेट से उठी बहस : कान्स के रेड कार्पेट पर उनकी उपस्थिति के साथ ही सोशल मीडिया और अंतरराष्ट्रीय मीडिया में यह मुद्दा तेजी से फैल गया. उनके बयान 'महिलाओं की पहचान छिपाने के बजाय उन्हें सशक्त बनाने की जरूरत' को व्यापक समर्थन मिला. कई फैशन विशेषज्ञों और सामाजिक विश्लेषकों ने इसे 'फैशन के जरिए सामाजिक संवाद' का प्रभावी उदाहरण बताया.

राजस्थान से आने वाली रुचि ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि उन्होंने अपने आसपास कई महिलाओं को सामाजिक दबाव में घूंघट के पीछे जीते देखा है. यही वजह है कि उन्होंने इस मुद्दे को वैश्विक मंच पर उठाने का निर्णय लिया. उनका मानना है कि संस्कृति का उद्देश्य महिलाओं को सीमित करना नहीं, बल्कि उन्हें आगे बढ़ने का अवसर देना होना चाहिए.

पढ़ें : PHOTOS: कान्स 2025 में छाया रुचि गुज्जर का नेकलेस, पहना PM मोदी की तस्वीरों वाला हार

डिजाइन में भी दिखा संदेश : रुचि का यह लुक डिजाइनर रूपा शर्मा की ओर से तैयार किया गया था. गुलाबी लहंगे पर बारीक कढ़ाई, पारंपरिक आभूषण और पारदर्शी घूंघट, इन सबने मिलकर एक ऐसा संयोजन तैयार किया, जिसमें सुंदरता के साथ-साथ विचार भी नजर आया. यह लुक दर्शाता है कि फैशन केवल सजने-संवरने तक सीमित नहीं, बल्कि विचार व्यक्त करने का माध्यम भी बन सकता है.

रुचि गुज्जर की इस पहल को उन अंतरराष्ट्रीय हस्तियों की कड़ी में देखा जा रहा है, जिन्होंने बड़े मंचों का उपयोग सामाजिक मुद्दों को उठाने के लिए किया. एमा वॉटसन और केट ब्लैंचेट जैसे नाम पहले ही इस दिशा में सक्रिय रहे हैं, जबकि ऐश्वर्या राय बच्चन ने वैश्विक मंच पर भारतीय उपस्थिति को मजबूत किया है. रुचि की पहल ने इस परंपरा को एक नया भारतीय संदर्भ दिया.

समाज और सरकार के लिए संदेश : रुचि ने अपने बयान में स्पष्ट किया कि महिलाओं के अधिकार, शिक्षा और स्वतंत्रता को लेकर खासतौर पर ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है. उन्होंने यह भी कहा कि परंपरा और मजबूरी के बीच फर्क समझना आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है.

पिछले साल भी रुचि गुज्जर ने कान्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर वाला नेकलेस पहनकर ध्यान आकर्षित किया था. लेकिन इस बार उनका फोकस ज्यादा व्यापक और सामाजिक मुद्दे पर केंद्रित रहा.

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