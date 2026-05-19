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Cannes 2026 : घूंघट को विरोध का प्रतीक बनाकर छाईं रुचि गुज्जर, वैश्विक मंच पर उठाया महिला स्वतंत्रता का सवाल

कान्स फिल्म फेस्टिवल में रुचि गुज्जर ( Photo Credit: PR Ruchi Gujjar )

जयपुर: दुनिया के प्रतिष्ठित कान्स फिल्म फेस्टिवल के 79वें संस्करण में भारतीय अभिनेत्री रुचि गुज्जर ने अपनी मौजूदगी को सिर्फ ग्लैमर तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे एक मजबूत सामाजिक संदेश के साथ जोड़ा. उनके अनोखे घूंघट-लुक और बेबाक बयान ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महिला अधिकारों और परंपराओं पर नई बहस को जन्म दे दिया. रुचि गुज्जर ने राजस्थान की पारंपरिक शैली से प्रेरित गुलाबी परिधान और घूंघट को अपनाया. उनका कहना है कि इस लिबास को उन्होंने पारंपरिक अर्थों में नहीं, बल्कि विरोध के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया. उन्होंने यह स्पष्ट किया कि उनका घूंघट चुप्पी का नहीं, बल्कि सवाल उठाने का माध्यम है. यह प्रस्तुति इस बात को रेखांकित करती है कि परंपराएं तब तक सार्थक हैं जब तक वे व्यक्ति की स्वतंत्रता और सम्मान के साथ खड़ी हों. रेड कार्पेट से उठी बहस : कान्स के रेड कार्पेट पर उनकी उपस्थिति के साथ ही सोशल मीडिया और अंतरराष्ट्रीय मीडिया में यह मुद्दा तेजी से फैल गया. उनके बयान 'महिलाओं की पहचान छिपाने के बजाय उन्हें सशक्त बनाने की जरूरत' को व्यापक समर्थन मिला. कई फैशन विशेषज्ञों और सामाजिक विश्लेषकों ने इसे 'फैशन के जरिए सामाजिक संवाद' का प्रभावी उदाहरण बताया. राजस्थान से आने वाली रुचि ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि उन्होंने अपने आसपास कई महिलाओं को सामाजिक दबाव में घूंघट के पीछे जीते देखा है. यही वजह है कि उन्होंने इस मुद्दे को वैश्विक मंच पर उठाने का निर्णय लिया. उनका मानना है कि संस्कृति का उद्देश्य महिलाओं को सीमित करना नहीं, बल्कि उन्हें आगे बढ़ने का अवसर देना होना चाहिए.