JLF 2026 : जब पीयूष मिश्रा ने एक मुर्दे के साथ बिताई रात, जेएलएफ के मंच से दोहराया किस्सा

जयपुर: पीयूष मिश्रा ने रविवार को जेएलएफ के मंच बोलते हुए मुंबई के शुरुआती दिनों का एक ऐसा किस्सा सुनाया, जिसे सुनकर लोग सन्न रह गए. पीयूष मिश्रा ने बताया कि संघर्ष के दिनों में वो मुंबई के फुटपाथों पर सोते थे. एक रात वो स्मैक लिए हुए नशे में धुत एक आदमी के साथ उसी के कंबल में सो गए. रात के किसी पहर उस शख्स की मौत हो गई, लेकिन उन्हें इसका अहसास नहीं हुआ. सुबह आंख खुली तो वे एक मुर्दे के साथ लेटे थे. डर के मारे वे जैसे थे वैसे ही वहां से भाग खड़े हुए. पीयूष मिश्रा ने कहा कि आज भी जब वे मुंबई में उस इलाके से गुजरते हैं, तो उस सड़क की तरफ देखने से बचते हैं, क्योंकि उस खौफनाक रात की यादें आज भी उनका पीछा करती हैं.

पीयूष मिश्रा जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में अपनी किताब 'तुम्हारी औकात क्या है पीयूष मिश्रा' लेकर पहुंचे थे. अपनी किताब पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि साल 2000 के आसपास कुछ युवा उन्हें भगवान मानने लगे थे. इस पर वो सोचते थे कि अगर कोई उनका असली जीवन देख ले तो क्या सोचेगा. तब उन्होंने खुद को बदल लिया. आज वाला पीयूष मिश्रा, वो पुराना पीयूष नहीं है. उन्होंने बताया कि किताब लिखते वक्त उन्होंने कई नाम बदल दिए, यहां तक कि अपना भी, क्योंकि वे किसी एक्टर या इंसान के बारे में जरूरत से ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहते थे. वो भगवान नहीं, आम आदमी हैं. यही समझाने के लिए ये किताब लिखी है.

पीयूष मिश्रा ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur)

अपने विचारों पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि हर युवा करीब 20 साल तक लेफ्टिस्ट रहता है और वो भी थे. वो खुद तो क्रांति के लेवल तक लेफ्टिस्ट थे, लेकिन मार्क्सवादी नहीं थे. हर किसी का विरोध करते रहते थे, फिर एक वक्त आया जब सब छोड़कर अच्छा पति, अच्छा बाप बनने और मुंबई में एक्टिंग करने निकल गए. लेफ्ट से बाहर निकलना आसान नहीं था, बहुत संघर्ष करना पड़ा.