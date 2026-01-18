ETV Bharat / entertainment

JLF 2026 : जब पीयूष मिश्रा ने एक मुर्दे के साथ बिताई रात, जेएलएफ के मंच से दोहराया किस्सा

जेएलएफ के मंच पर अभिनेता, लेखक और गायक पीयूष मिश्रा ने अपने संघर्षों और जिंदगी के अनुभवों को बेहद बेबाक अंदाज में साझा किया.

Actor Piyush Mishra
जेएलएफ के मंच पर अभिनेता, लेखक और गायक पीयूष मिश्रा (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 18, 2026 at 7:44 PM IST

4 Min Read
जयपुर: पीयूष मिश्रा ने रविवार को जेएलएफ के मंच बोलते हुए मुंबई के शुरुआती दिनों का एक ऐसा किस्सा सुनाया, जिसे सुनकर लोग सन्न रह गए. पीयूष मिश्रा ने बताया कि संघर्ष के दिनों में वो मुंबई के फुटपाथों पर सोते थे. एक रात वो स्मैक लिए हुए नशे में धुत एक आदमी के साथ उसी के कंबल में सो गए. रात के किसी पहर उस शख्स की मौत हो गई, लेकिन उन्हें इसका अहसास नहीं हुआ. सुबह आंख खुली तो वे एक मुर्दे के साथ लेटे थे. डर के मारे वे जैसे थे वैसे ही वहां से भाग खड़े हुए. पीयूष मिश्रा ने कहा कि आज भी जब वे मुंबई में उस इलाके से गुजरते हैं, तो उस सड़क की तरफ देखने से बचते हैं, क्योंकि उस खौफनाक रात की यादें आज भी उनका पीछा करती हैं.

पीयूष मिश्रा जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में अपनी किताब 'तुम्हारी औकात क्या है पीयूष मिश्रा' लेकर पहुंचे थे. अपनी किताब पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि साल 2000 के आसपास कुछ युवा उन्हें भगवान मानने लगे थे. इस पर वो सोचते थे कि अगर कोई उनका असली जीवन देख ले तो क्या सोचेगा. तब उन्होंने खुद को बदल लिया. आज वाला पीयूष मिश्रा, वो पुराना पीयूष नहीं है. उन्होंने बताया कि किताब लिखते वक्त उन्होंने कई नाम बदल दिए, यहां तक कि अपना भी, क्योंकि वे किसी एक्टर या इंसान के बारे में जरूरत से ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहते थे. वो भगवान नहीं, आम आदमी हैं. यही समझाने के लिए ये किताब लिखी है.

पीयूष मिश्रा ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur)

अपने विचारों पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि हर युवा करीब 20 साल तक लेफ्टिस्ट रहता है और वो भी थे. वो खुद तो क्रांति के लेवल तक लेफ्टिस्ट थे, लेकिन मार्क्सवादी नहीं थे. हर किसी का विरोध करते रहते थे, फिर एक वक्त आया जब सब छोड़कर अच्छा पति, अच्छा बाप बनने और मुंबई में एक्टिंग करने निकल गए. लेफ्ट से बाहर निकलना आसान नहीं था, बहुत संघर्ष करना पड़ा.

पीयूष मिश्रा ने ये भी माना कि वे लंबे समय तक डरे हुए रहे, लेकिन जब डर हद से ज्यादा बढ़ गया, तभी वो मुखर हुए. उन्होंने कहा कि हर किसी के अंदर डर होता है, फर्क बस इतना है कि कोई उसे जाहिर करता है, कोई नहीं. वहीं, युवाओं को सलाह देते हुए उन्होंने कहा कि उनके अंदर जबरदस्त एनर्जी है और कुछ भी करने की ताकत है, लेकिन वे खुद को ही सीमित कर लेते हैं. उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि यूथ बहुत जल्दबाजी करता है, घिसना नहीं चाहता.

लेखन और संगीत को लेकर पीयूष मिश्रा ने बताया कि उनके कई गाने और लिखावटें यूं ही थिएटर के लिए लिखे गए, जो आज भी वहीं बंद पड़े हैं. जरूरी नहीं कि सब बाहर आएं. हालांकि, गुलाल फिल्म का आरंभ है प्रचंड गाना उन्होंने मूवी के लिए ही लिखा था.

अनुराग कश्यप को उन्होंने अपना प्रिय भाई बताया और कहा कि विचारधारा अलग होने के बावजूद उनके साथ काम करने में हमेशा मजा आता है. वो काम लेकर आते हैं तो वो कुछ पूछते भी नहीं, बस कर देते हैं. वहीं, इम्तियाज अली के साथ अपने रिश्ते को लेकर उन्होंने कहा कि उनके साथ कई शानदार फिल्में की हैं और काम करना हमेशा अच्छा रहा है. फूड पॉइजनिंग के बावजूद कार्यक्रम में पहुंचे पीयूष मिश्रा ने आखिर में कहा कि जिंदगी एक ही बार मिलती है. युवाओं, वही करो जो करना चाहते हो. सफल हो गए तो आपकी अचीवमेंट्स ही आपकी जिम्मेदारी बन जाएंगी.

