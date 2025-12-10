ETV Bharat / entertainment

91 साल के अभिनेता प्रेम चोपड़ा की जान बचाई जयपुर के डॉक्टर ने, बिना सर्जरी बदला हार्ट वॉल्व

प्रेम चोपड़ा के साथ डॉक्टर रवीन्द्र और अभिनेता जितेंद्र ( सौजन्य - डॉ. रवीन्द्र राव )

जयपुर : हिंदी फिल्मों के जाने-माने अभिनेता प्रेम चोपड़ा दिल की बीमारी से जूझ रहे थे, जिसके बाद उनकी जान जयपुर के चिकित्सक ने बचाई है. अभिनेता प्रेम चोपड़ा के दिल का वॉल्व बदला गया है और टावी तकनीकी से उनके दिल का इलाज किया गया. उनका ऑपरेशन मुंबई के एक निजी अस्पताल में किया गया और ऑपरेशन सफल रहा. यह ऑपरेशन जयपुर के वरिष्ठ इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. रवीन्द्र सिंह राव ने किया. डॉ. रवीन्द्र राव देश में दिल की वॉल्व से जुड़ी बीमारियों के ऐसे विशेषज्ञ माने जाते हैं, जिन्होंने कई जटिल मामलों में टावी का सफल उपचार किया है. डॉ. रवीन्द्र सिंह राव ने बताया कि प्रेम चोपड़ा को उम्र बढ़ने के कारण हार्ट के वॉल्व में सिकुड़न की समस्या थी, जिससे उन्हें सांस लेने में परेशानी और कमजोरी बढ़ रही थी. उम्र अधिक होने के कारण उनकी ओपन सर्जरी संभव नहीं थी, इसीलिए नॉन सर्जिकल तकनीक से उनके हार्ट के एओर्टिक वॉल्व को बदला गया. प्रोसीजर के बाद उनकी हालत ठीक बताई गई है. पढ़ें. एसएमएस अस्पताल के चिकित्सकों ने रचा इतिहास, पहली बार CRS और HIPEC सर्जरी