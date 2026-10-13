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जयपुर में आयुष्मान-सारा ने किया फिल्म ‘उड़ता तीर’ का प्रमोशन, लोक कलाकारों संग किया जमकर डांस

सारा अली खान और आयुष्मान खुराना ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: गुलाबी नगरी जयपुर में मंगलवार को बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना और सारा अली खान अपनी आगामी फिल्म 'उड़ता तीर' के प्रमोशन के लिए पहुंचे. यहां दोनों का अंदाज सिर्फ प्रमोशन तक सीमित नहीं रहा. कठपुतली शो से लेकर कालबेलिया नृत्य तक, दोनों कलाकारों ने राजस्थान की लोक संस्कृति का लुत्फ उठाया. साथ ही स्थानीय कलाकारों के साथ थिरकते नजर आए. इस दौरान आयुष्मान और सारा ने जयपुर और यहां की मेहमाननवाजी की जमकर तारीफ की.