जयपुर में आयुष्मान-सारा ने किया फिल्म ‘उड़ता तीर’ का प्रमोशन, लोक कलाकारों संग किया जमकर डांस
प्रमोशन के बीच दोनों कलाकारों ने राजस्थान की पारंपरिक कठपुतली कला का लुत्फ उठाया.
Published : October 13, 2026 at 7:21 PM IST
जयपुर: गुलाबी नगरी जयपुर में मंगलवार को बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना और सारा अली खान अपनी आगामी फिल्म 'उड़ता तीर' के प्रमोशन के लिए पहुंचे. यहां दोनों का अंदाज सिर्फ प्रमोशन तक सीमित नहीं रहा. कठपुतली शो से लेकर कालबेलिया नृत्य तक, दोनों कलाकारों ने राजस्थान की लोक संस्कृति का लुत्फ उठाया. साथ ही स्थानीय कलाकारों के साथ थिरकते नजर आए. इस दौरान आयुष्मान और सारा ने जयपुर और यहां की मेहमाननवाजी की जमकर तारीफ की.
ट्रेलर स्क्रीनिंग से हुई प्रमोशन की शुरुआत: फिल्म के प्रमोशन की शुरुआत ट्रेलर की मीडिया स्क्रीनिंग के साथ हुई. इसके बाद आयुष्मान खुराना और सारा अली खान ने चोखी ढाणी में फोटो सेशन में हिस्सा लिया. इस दौरान उनकी केमिस्ट्री और सहज अंदाज देखने को मिला.प्रमोशन के बीच कलाकारों ने राजस्थान की पारंपरिक कठपुतली कला का लुत्फ उठाया. रंग-बिरंगी कठपुतलियों के हाव-भाव और लोक कलाकारों की प्रस्तुति ने दोनों का ध्यान खींचा. कालबेलिया नृत्य की रंगारंग प्रस्तुति ने कार्यक्रम की रौनक बढ़ा दी. लोक संगीत की धुन पर आयुष्मान और सारा खुद को थिरकने से नहीं रोक सके और लोक कलाकारों के साथ कदम मिलाकर स्थानीय संस्कृति के प्रति उत्साह जाहिर किया.
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शायरी, खेल और हंसी-मजाक: कार्यक्रम के दौरान दोनों एक्टर्स ने मजेदार खेलों, चुटीली बातचीत और शायरी से माहौल को जीवंत बनाए रखा. आयुष्मान खुराना अपने सहज और हाजिरजवाब अंदाज के लिए जाने जाते हैं. वहीं, सारा अली खान की चुलबुली शैली ने भी खूब रंग जमाया. दोनों के बीच नोकझोंक और हल्के-फुल्के संवादों ने मौजूद लोगों का भरपूर मनोरंजन किया.आखिर में आयुष्मान और सारा ने सभी से 23 अक्टूबर को सिनेमाघरों में 'उड़ता तीर' देखने की अपील की.
जासूसी, एक्शन और कॉमेडी का मेल है 'उड़ता तीर: 'ट्रेलर के मुताबिक 'उड़ता तीर' जासूसी की दुनिया में पहचान और गलतफहमी से पैदा होने वाली हास्यास्पद परिस्थितियों पर आधारित एक एक्शन-कॉमेडी फिल्म है. फिल्म में आयुष्मान खुराना बिलाल नाम के पाकिस्तानी खुफिया ऑपरेटिव की भूमिका में हैं, जिसकी याददाश्त एक धमाके के बाद चली जाती है. इसके बाद वह खुद को भारत की काउंटर टेररिज्म स्क्वॉड (सीटीएस) का अधिकारी समझने लगता है.
वहीं सारा अली खान फिल्म में यामिनी के किरदार में उनके साथ नजर आएंगी. कहानी में जासूसी, एक्शन और कॉमेडी का जबरदस्त मेल देखने को मिलेगा. फिल्म में आयुष्मान और सारा के अलावा राहुल बोस, राम कपूर, गुलशन ग्रोवर, मुकुल देव, सुहैल नैय्यर, बृजेंद्र काला और अन्य कलाकार भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे.
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