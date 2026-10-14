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'जेलर 2' Vs 'रणबाली': कितना है रनटाइम, कौनसा मिला सर्टिफिकेट, एडवांस बुकिंग में कौन आगे, ओपनिंग डे पर किसकी होगी जीत? जानें

जेलर-2 और रणबाली ( Poster )

हैदराबाद: दशहरा के मौके पर बॉक्स ऑफिस पर दो बड़ी फिल्में धमाल मचाने आ रही हैं. 'जेलर 2' का तेलुगु-डब वर्जन 15 अक्टूबर को रिलीज होगा, और उसके एक दिन बाद यानी 16 अक्टूबर को 'रणबाली' आएगी. ये दोनों फिल्में ऐसे समय में आ रही हैं जब तेलुगु बॉक्स ऑफिस पर फिल्में अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं. 'इरुमुडी' और 'मा इंटी बंगरम' जैसी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई हैं. उम्मीद है कि ये दोनों फिल्में भी दर्शकों का दिल जीतने में कामयाब होगी.

एडवांस बुकिंग

'जेलर 2' की एडवांस बुकिंग पिछले हफ्ते शुरू हुई, जिससे फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर अच्छी शुरुआत मिली. सैकनिल्क के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, फिल्म ने सिर्फ ओपनिंग डे (गुरुवार, 15 अक्टूबर) के लिए 14.84 लाख टिकट एडवांस में बेचे हैं और घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 31.70 करोड़ रुपये की कमाई की है. जबकि, शुक्रवार, 16 अक्टूबर (दूसरा दिन) के लिए 4.49 लाख टिकट बिकने से 7.88 करोड़ रुपये की एडवांस बुकिंग हुई है. शनिवार, 17 अक्टूबर (तीसरा दिन) के लिए भी 4.34 लाख टिकट बिक चुके हैं, जिससे कुल कमाई में 7.59 करोड़ रुपये और जुड़ गए हैं.

ओपनिंग डे की एडवांस बुकिंग ने शिवा की 2021 की एक्शन-कॉमेडी 'अन्नाथे' (23.25 करोड़ रुपये) के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है. इस तरह यह रजनीकांत की फिल्मों में ओपनिंग डे पर एडवांस बुकिंग के मामले में दूसरी सबसे बड़ी फिल्म बन गई है. पहले नंबर पर लोकेश कनगराज की एक्शन-थ्रिलर 'कुली' (46.36 करोड़ रुपये) है, जो पिछले साल रिलीज़ हुई थी. विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की पीरियड ड्रामा रणबाली की बात करें तो 'रणबाली' ने 4 शो की तारीखों के लिए एडवांस बुकिंग से 1.34 करोड़ रुपये की कमाई की है, जिसमें ब्लॉक सीटें शामिल नहीं हैं (इसके बिना 2.94 लाख). पहले दिन (शुक्रवार, 16 अक्टूबर) सबसे ज्यादा 44.30 लाख रुपये की कमाई हुई. हैदराबाद 13.01 लाख रुपये के साथ टॉप शहर रहा. बॉक्स ऑफिस डे 1 प्रिडिक्शन पहले दिन की घरेलू एडवांस बुकिंग को मिलाकर, फिल्म की दुनिया भर में ओपनिंग-डे की एडवांस बिक्री 55 करोड़ रुपये से ज्यादा हो गई है. रिलीज से पहले की ज़बरदस्त चर्चा और स्पॉट बुकिंग को देखते हुए 'जेलर 2' की कुल वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस ओपनिंग 100 करोड़ रुपये के आस-पास हो सकती है. एडवांस बुकिंग को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की यह फिल्म सिंगल डिजिट में कलेक्शन कर सकती हैं. ट्रेड अनुमान और शुरुआती बॉक्स ऑफ़िस प्रोजेक्शन के अनुसार, फिल्म की ओपनिंग डे की कमाई लगभग 5 से 7 करोड़ रुपये (भारत में नेट) रहने की उम्मीद है. सर्टिफिकेट

रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफ़िकेशन (CBFC) से यू/ए 16+ सर्टिफिकेट मिला है. वहीं, विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की आने वाली पीरियड ड्रामा को भी बोर्ड से यू/ए सर्टिफकेट मिला है. रनटाइम